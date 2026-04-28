Ngọc nữ Running Man bị tố cướp bồ người khác, còn công khai "phát cẩu lương" trên sóng truyền hình?

Trong tập mới nhất của Running Man, Ji Ye Eun đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm ngoài đời thực với biên đạo múa Vata. Đây là một câu chuyện nghe có vẻ giống như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Không cần chờ đến các trang báo đưa tin rầm rộ, Ji Ye Eun đã tự xác nhận mối quan hệ của mình ngay giữa chương trình, thậm chí còn đưa ra lời xin lỗi hài hước tới người bạn đồng hành lâu năm tạo loveline Yang Se Chan

Trong khi Ji Ye Eun gây chú ý với bạn trai mới, điều bất ngờ là câu chuyện hậu trường lại vô cùng ngọt ngào. Theo lời Ji Ye Eun, mối quan hệ của họ bắt đầu bằng giai đoạn "tìm hiểu" kéo dài 2 tháng rưỡi. Nhưng ngay cả sau khi chính thức hẹn hò, cả hai vẫn gặp khó khăn trong việc tiến đến bước tiếp theo. Gần 3 tuần liền, họ thậm chí không thể nắm tay nhau.

Ji Ye Eun công khai kể chuyện tình trên sóng truyền hình. Ảnh: Koreaboo

Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như được trích ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, mọi thứ đã thay đổi khi Vata cuối cùng hỏi "Anh có thể nắm tay em được không?" . Ngọc nữ Running Man cho biết đó là lần đầu tiên họ thực sự có sự tiếp xúc thể chất.

Ji Ye Eun không ngần ngại chia sẻ thêm rằng cô từng quay xe taxi lại để dành nhiều thời gian hơn với Vata. Anh cả Running Man Ji Suk Jin giải thích: “Vata, Ye Eun và tôi đã tập luyện cùng nhau, và sau đó tôi đã đưa cô ấy lên taxi. Nhưng rõ ràng là tôi quá vô tâm với những gì đang diễn ra giữa họ”. Ji Ye Eun trêu chọc Ji Suk Jin và nói: “Đúng vậy, em đã đi một vòng quanh khu phố và bảo taxi quay lại. Anh Ji Suk Jin cứ nhất quyết không chịu đi trước!”.

Cặp đôi bắt đầu yêu nhau 1 cách chậm rãi. Ảnh: Koreaboo

Câu chuyện tình diễn biến chậm rãi, có những bước đi rụt rè ban đầu và lời tỏ tình đúng lúc của Ji Ye Eun khiến nhiều khán giả quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, tranh cãi cũng nổ ra về chuyện có hay không cô làm "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ của người khác.

Vào giữa tháng 4 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ji Ye Eun và biên đạo múa Vata đang hẹn hò. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ phát triển tình cảm từ bạn bè thành người yêu sau những lần cùng đi nhà thờ. Cùng ngày, công ty quản lý đã chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ yêu đương của Ji Ye Eun và Vata.

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.

Cặp đôi mới xác nhận chuyện yêu đương vào giữa tháng 4. Ảnh: Koreaboo

Thế nhưng tình hình bất ngờ đảo chiều khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải tin ngoại tình. Trong sáng 15/4, tờ Chosun đưa tin, ngọc nữ họ Ji vướng nghi vấn chen chân vào mối quan hệ giữa Vata và bạn gái 6 năm. Nguồn cơn của nghi vấn ngoại tình bắt nguồn từ bài đăng của 1 cư dân mạng (tạm gọi là A) - người đã theo sát hành trình yêu đương của Ji Ye Eun và Vata, đồng thời nắm rõ lịch sử tình trường của chàng vũ công điển trai. Trong bài đăng, Vata bị tố tán tỉnh, yêu đương Ji Ye Eun ngay khi vẫn còn hẹn hò bạn gái cũ. Chưa dừng lại ở đó, nam vũ công sinh năm 1994 còn được cho là đã ‘đá’ phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man.

Được biết, các bài đăng của cư dân mạng nói trên trải dài từ tận tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, mô tả rất chi tiết về quá trình từ bạn bè thành người yêu của Ji Ye Eun - Vata. Cặp đôi này được cho là đã "mập mờ" từ tháng 7/2025, trong lúc Vata chưa chia tay cô bạn gái 6 năm. Trước nghi vấn ngoại tình, cặp đôi mới của showbiz Hàn không hề lên tiếng.

Cặp đôi vướng nghi vấn ngoại tình. Ảnh: Osen

Nguồn: Koreaboo