Sau thông tin Thẩm mỹ viện Khơ Thị bị xử phạt 95 triệu đồng liên quan đến các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định, mới đây, Hoa hậu Thu Hoài - người sáng lập và điều hành hệ thống này - đã chính thức có động thái lên tiếng trên trang cá nhân.

Trong bài đăng dài gửi đến khách hàng, Thu Hoài cho biết Khơ Thị đã nhận được nhiều sự quan tâm xoay quanh vụ việc liên quan đến dòng mỹ phẩm vi phạm quy định. Nữ doanh nhân đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì những lo lắng, hoang mang xuất hiện sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Hoa hậu Thu Hoài khẳng định: "04 sản phẩm này vốn đã có hồ sơ công bố hợp lệ với cơ quan quản lý từ trước. Sự việc lần này nằm ở việc cập nhật bổ sung một số giấy tờ chưa kịp theo quy định. Đây là nhóm sản phẩm chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ quá trình chăm sóc và phục hồi của Quý Khách hàng tại Khơ Thị, không phải dòng kinh doanh đại trà ra thị trường".

Bên cạnh đó, Thu Hoài cho biết đơn vị đã nghiêm túc tiếp nhận quyết định từ cơ quan chức năng, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý để đảm bảo hoạt động vận hành được thực hiện chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Trong bài đăng, phía Khơ Thị cũng đưa ra nhiều cam kết nhằm trấn an khách hàng.

Thông báo của Hoa hậu Thu Hoài sau thông tin thẩm mỹ viện Khơ Thị bị phạt 95 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, qua công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (số 222-224 Trần Hưng Đạo, khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh) với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Cơ sở này có các hành vi vi phạm: Kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định (đối với các dòng sản phẩm Niacinamide Peptide Cream và Amelie Essence); tự ý thay đổi nội dung sản phẩm đã công bố khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan thẩm quyền; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Công ty Khơ Thị buộc phải thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm; buộc tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu sai quy định và nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ các tang vật đã bị tẩu tán hoặc tiêu thụ.

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Không chỉ nổi tiếng qua các hoạt động giải trí, Thu Hoài còn là một nữ doanh nhân có tiếng với chuỗi spa, thẩm mỹ viện tại TP.HCM, phục vụ nhiều nghệ sĩ và khách hàng cao cấp.

Thu Hoài hiện sở hữu siêu xe, hàng hiệu đắt tiền và nhiều bất động sản đồ sộ, trong đó phải kể đến căn biệt thự nguy nga như lâu đài tại Đà Lạt. Theo tiết lộ của nàng hậu, cơ ngơi này của cô được xây dựng trong 3 năm và chỉ riêng chi phí xây dựng đã lên tới 2 triệu USD, không tính tiền đất.

Về chuyện tình duyên, Thu Hoài gặp nhiều biến cố tình cảm với 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Nàng hậu 7X từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với một doanh nhân người Đài Loan (Trung Quốc), nơi cô phải chịu cảnh bạo lực gia đình và cuối cùng quyết định dừng lại để giải thoát cho bản thân.

Ngoài ra, mối tình từng gây chú ý nhất của Thu Hoài là với doanh nhân Tống Nhật Trí, kém cô 10 tuổi. Hai người hẹn hò từ năm 2015, đăng ký kết hôn tại Mỹ năm 2021 và tổ chức lễ cưới riêng tư tại Ninh Thuận. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, Thu Hoài xác nhận cả hai đã ly hôn sau một năm về chung một nhà, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Cô giấu kín chuyện chia tay gần một năm vì không muốn bị đánh giá.

Sau nhiều biến cố, Thu Hoài hiện sống cùng các con và tập trung cho công việc kinh doanh

