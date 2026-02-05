Ngày 4/2, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lợi dụng tình hình mua sắm gia tăng mạnh vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, chị N.T.V (trú tại Hà Nội) có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo chị đang có đơn hàng giao đến cần thực hiện đóng phí. Với giá trị thanh toán là 3.000 đồng, nên chị V đã chủ quan.

Sau đó, một đối tượng khác gọi điện thông báo là do "nhân viên mới" nhầm lẫn phải liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ lấy đơn hàng.

Các đối tượng đã hướng dẫn chị V chia sẻ màn hình, sử dụng camera trước và sau của điện thoại, hướng dẫn tất toán tài khoản ngân hàng, chuyển tiền của mình đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Sau khi liên tục thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng, chị V bị mất gần 1,3 tỷ đồng trong tài khoản.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.

- Tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

- Không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản.

- Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.