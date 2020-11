Pha lao mình "thần tốc" của ông bố trẻ cứu mạng 2 cô con gái trong gang tấc, hút hơn 10 triệu view trên mạng xã hội

Các em bé thường rất thích bài hát "Bố là tất cả", bởi trong đôi mắt trẻ thơ của chúng, bố vừa là siêu nhân, vừa là ông bụt, và là người có thể làm mọi thứ trên đời. Dù các ông bố chỉ có 2 tay 2 chân, thậm chí làm công việc vô cùng bình thường, chẳng giàu có cũng không nổi tiếng, song những gì họ làm dành cho những đứa con lại ý nghĩa đến vô giá.

Năng lực "siêu nhân" của các ông bố thường bộc lộ trong những tình huống không ai ngờ tới, chẳng hạn như trong đoạn clip ngắn siêu hot đạt hơn 10 triệu view trên MXH TikTok mới đây. Có vẻ như clip được cắt ra từ camera an ninh trong một gia đình, cặp vợ chồng trẻ đang đứng trong bếp, ngay gần đó là 2 đứa trẻ đang bò chơi dưới sàn. Tình huống nguy hiểm xảy ra khi bé gái lớn chẳng may va phải chiếc gương dựng ở chân tường, và chiếc gương bất ngờ đổ xuống. Nhanh như cắt, ông bố trẻ đã lao mình xuống đỡ gương, và điều kỳ diệu may mắn xảy ra ngay sau đó.

Hầu như ai xem clip xong cũng thót tim sợ hãi, sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc khiến người mẹ phản ứng không kịp. Ông bố ngã xuống quá nhanh nên cũng suýt đè phải bé gái nhỏ, nhưng rất may cả gia đình không ai bị thương.

Không rõ điều gì đã giúp ông bố hành động nhanh đến thế, nhưng chắc chắn anh cũng không thể nghĩ gì khác trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề với 2 con gái bé bỏng. Nếu chậm dù chỉ 1 giây thôi là chiếc gương đã có thể rơi xuống sàn vỡ tan, đè xuống cả bé gái nhỏ bên dưới. Quả thực là tình huống đáng sợ ngay trong nhà khiến các bậc phụ huynh có con nhỏ lo lắng, phải xem xét lại thật kỹ cách sắp xếp đồ đạc để tránh làm con gặp tai nạn ngoài ý muốn.