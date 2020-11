Cảm thương chú chó trung thành nằm canh mộ chủ suốt 3 năm ở Long An, mạnh thường quân góp tiền xây mái che cho mộ để chú chó có chỗ trú nắng, trú mưa

3 năm kể từ khi cậu chủ mất, chú chó đen này liên tục ra nằm trên mộ. Bất kể là nắng hay mưa, chú chó vẫn cứ nằm đó khiến nhiều người chứng kiến xúc động.

Thời gian vừa qua, chú chó đen nổi tiếng trên mạng xã hội bởi câu chuyện quấn quýt xung quanh mộ chủ suốt 3 năm trời. Theo những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Út (58 tuổi, quê Long An), ngôi mộ mà chú chó đen ra nằm mỗi ngày là mộ của cháu nội bà mất cách đây 3 năm.

Chú chó được gia đình xin về nuôi từ khi cháu nội bà Út - bé Kiệt được 2 tuổi, đáng nói khi về nhà chú chó quấn lấy bé Kiệt không rời, mặc dù nhà bà Út nhiều cháu thế nhưng chú chó chỉ tỏ ra thân thiết và thường xuyên chơi đùa với mỗi bé Kiệt.

Bé Kiệt khá thân thiết với chú chó.

Bà Út cho biết bé Kiệt mất do đuối nước, kể từ khi gia đình xây xong phần mộ cho bé Kiệt, chú chó đen cứ ra mộ nằm dù la thế nào nó cũng không chịu vào. Có hôm trời nắng gay gắt hoặc mưa to thật to chú chó mới lánh tạm nhưng sau đó lại trở ra và nằm suốt ở mộ. Đặc biệt, hễ nhà cho đồ ăn hoặc bánh trái gì chú chó cũng tha ra mộ.

Sau thời gian được mạng xã hội biết đến rộng rãi, vì cảm thương, nhiều mạnh thường quân đã gom góp tiền dựng mái che cho phần mộ của cháu bà Út để chú chó nằm được thoải mái.

Nhiều mạnh thường quân góp tiền dựng mái che cho phần mộ của cháu bà Út.

Kể từ khi có mái che, theo bà Út chú chó có vẻ gắn bó với ngôi mộ hơn, nó chỉ vào nhà lúc ăn cơm còn lại mưa hay nắng cũng chỉ nằm ngoài mộ. Bà Út kể thêm, vẫn thói quen cũ, chú chó dù bị ai mắng ai la cũng vẫn thường tha bánh trái mà người nhà cho ra mộ như một cách "mang ra cho chủ".