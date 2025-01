Tết đến, không khí rộn ràng là điều không thể thiếu, nhưng trong những ngày đầu năm này, có rất nhiều điều cần kiêng kỵ. Đừng vội cho rằng đó là mê tín, đây là những truyền thống lâu đời được truyền lại từ ông bà ta, nếu không cẩn thận phạm phải những "điều cấm kỵ" này, không chỉ khiến người lớn không vui mà còn dễ gặp những điều "xui xẻo".

Những "điều cấm kỵ" này thực ra ẩn chứa đầy trí tuệ sống, cũng như những lời cầu nguyện chân thành cho một cuộc sống tốt đẹp.

1. Kiêng nói những điều xui xẻo

Tục ngữ có câu: "Một năm bắt đầu từ mùa xuân". Ai cũng mong muốn trong năm mới gặp được nhiều điều tốt lành, nói những lời chúc tốt đẹp, mang may mắn đến năm mới. Vì vậy, trong dịp Tết, hãy luôn nói những lời hay ý đẹp, những lời chúc tốt lành.

Nếu bạn vô tình nói ra những từ như "xui xẻo", "hết tiền", "chết chóc", hãy cẩn thận vì có thể bị người lớn trách mắng! "Đầu năm mà nói những điều xui xẻo thì cả năm sẽ gặp xui!".

Tuy nghe có vẻ hơi quá, nhưng sức mạnh của ngôn từ quả thật không thể xem thường, những lời nói tích cực và lạc quan luôn mang lại tâm trạng tốt cho mọi người. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ điều này, đừng vì nhất thời lỡ lời mà ảnh hưởng đến vận may cả năm.

2. Kiêng để người khác lấy đồ từ túi của mình

Trong dịp Tết, tốt nhất là không nên để người khác lấy đồ từ túi của mình, vì theo phong tục truyền thống, điều này tượng trưng cho việc tài vận trong năm mới sẽ bị thất thoát, tiền bạc sẽ chảy sang túi người khác!

Ví dụ, khi người thân, bạn bè đến chúc Tết, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn lì xì, tự tay trao cho họ, thay vì để họ lấy từ túi xách hoặc túi áo của bạn, để tránh "tiền bạc hao hụt".

Tuy quan niệm này mang màu sắc niềm tin, nhưng xét từ góc độ lễ nghi giao tiếp, làm như vậy cũng lịch sự và chu đáo hơn.

Ảnh minh họa.

3. Kiêng quét nhà vào mùng 1 Tết

Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới, ai cũng mong muốn nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới. Tuy nhiên, theo phong tục truyền thống, mùng 1 Tết không nên quét nhà, vì người xưa thường nói, quét nhà vào mùng một sẽ quét đi hết vận may của cả năm.

Trong nhà có người lớn tuổi, nếu thấy ai cầm chổi lên quét nhà, chắc chắn sẽ bị nhắc nhở cả ngày. Còn có một cách giải thích khác là, quét nhà vào mùng 1 chẳng khác nào đuổi khách. Nếu trong nhà đang có đông đủ người thân, bạn bè tụ họp vui vẻ, bạn đột nhiên cầm chổi quét nhà sẽ khiến khách cảm thấy không được chào đón.

Thay vì mạo hiểm "đắc tội" với mọi người, tốt hơn là nên dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ vào đêm Giao thừa, như vậy có thể yên tâm vui vẻ đón Tết.

4. Kiêng đi giày dép cũ rách

Tết đến người ta thường chú trọng "tống cựu nghinh tân", rất nhiều người sẽ thay quần áo, giày dép mới từ đầu đến chân để đón năm mới, đặc biệt là giày dép càng không được qua loa.

Trong quan niệm của người lớn tuổi, giày dép còn tượng trưng cho vận thế của một người, nếu đi giày cũ rách hoặc bẩn thỉu đi chúc Tết, ngụ ý năm mới có thể gặp "vận xui", ai lại muốn mạo hiểm điều này?

Hơn nữa, đi giày mới đến thăm hỏi người thân, bạn bè cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với gia chủ. Nhà người ta đang vui vẻ, rộn ràng đón Tết, bạn lại đi một đôi giày cũ kỹ vào nhà, cảnh tượng đó ít nhiều cũng hơi khó xử. Vì vậy, trước Tết tốt nhất nên chuẩn bị giày dép mới sạch sẽ, như vậy vừa có thể cầu may mắn, vừa để lại ấn tượng tốt đẹp cho người thân, bạn bè.

Ảnh minh họa.

5. Kiêng vay mượn hoặc đòi nợ

Trong dịp Tết, tối kỵ việc mở miệng nói chuyện liên quan đến "tiền bạc". Cho dù là vay tiền người khác, hay đòi nợ người khác, đều bị coi là không may mắn, báo hiệu cho sự khởi đầu của "vận rủi". Tục ngữ có câu: "Mùng một vay tiền, cả năm túng thiếu". Cách nói này tuy thiếu cơ sở khoa học, nhưng quả thật dễ gây ra những cảm xúc không vui.

Người ta đang vui vẻ đón Tết, bạn đột nhiên nhắc đến chuyện nợ nần, chẳng phải là mất hứng hay sao? Nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp về tài chính, cũng nên cố gắng đợi qua Tết rồi giải quyết, đừng vì tiền bạc mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa mọi người.

6. Kiêng dùng kim chỉ, dao kéo và vật sắc nhọn

Trong dịp Tết, nếu dùng kim chỉ, dao kéo và những vật sắc nhọn, người lớn thường cảm thấy không may mắn, vì theo quan niệm truyền thống, những vật này dễ gây ra "tranh cãi, cãi vã". Cách nói này nghe có vẻ huyền bí, nhưng ngẫm lại cũng có lý: Trong dịp Tết, mọi người vốn dĩ chỉ mong vui vẻ, ai lại muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra tranh cãi?

Hơn nữa, Tết là khoảng thời gian thư giãn hiếm có trong năm, hà cớ gì phải vội vàng làm việc may vá? Cho dù quần áo có bị sứt chỉ, hoặc cần cắt may gì đó, cũng không muộn để sau Tết xử lý.

Ảnh minh họa.

7. Kiêng làm vỡ đồ vật

Trong dịp Tết, những từ như "vỡ", "hỏng" đều rất kiêng kỵ, huống chi là làm vỡ đồ vật. Nếu chẳng may làm vỡ bát, đĩa hoặc đồ dùng khác, không chỉ mang ý nghĩa "hao tài tốn của" hay những điềm báo không may, mà còn có thể khiến người lớn cho rằng bạn "làm việc không cẩn thận", "không hiểu chuyện".

Nếu chẳng may thật sự làm vỡ đồ, cũng đừng quá hoảng sợ, hãy nhớ dùng giấy hoặc vải đỏ gói những mảnh vỡ lại, đồng thời nói những lời chúc tốt lành như "tuổi tuổi bình an", người ta nói làm như vậy có thể hóa giải vận xui, cũng coi như là cầu bình an cho bản thân và gia đình.

Tết Nguyên đán là một ngày lễ truyền thống vui vẻ và hòa thuận, hơn nữa còn là một bữa tiệc của sự kế thừa văn hóa. Bảy điều "cấm kỵ" ngày Tết mà ông bà ta để lại, ẩn chứa những hàm ý văn hóa và trí tuệ sống phong phú, khuyên mọi người nên cố gắng tuân thủ, để cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi và vạn sự như ý.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)