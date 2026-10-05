PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi: “Y học chính xác mở hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp”

Hội thảo tạo diễn đàn chuyên sâu về những tiến bộ trong chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị các bệnh lý hô hấp theo hướng cá thể hóa.

PhenikaaMec đồng tổ chức Hội thảo, thúc đẩy ứng dụng y học chính xác chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp

Trong những năm gần đây, y học chính xác ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng nhờ khả năng hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc điểm riêng của từng người bệnh, từ đó có thêm cơ sở trong chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và lựa chọn phương pháp điều trị. Trong lĩnh vực hô hấp, sự phát triển của sinh học phân tử, dấu ấn sinh học cùng các kỹ thuật thăm dò và chẩn đoán hiện đại đang mở rộng khả năng tiếp cận bệnh lý, hướng tới những quyết định điều trị phù hợp hơn với từng trường hợp.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi chia sẻ hội thảo được tổ chức thường niên giúp cập nhật ứng dụng y học chính xác trong điều trị bệnh lý hô hấp

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Y – Dược Phenikaa, Đại học Phenikaa nhấn mạnh: “Y học chính xác đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, từ nhận diện đặc điểm của từng người bệnh đến lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia cập nhật những bằng chứng khoa học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và trao đổi về khả năng chuyển hóa các tiến bộ của y học vào thực tiễn điều trị bệnh hô hấp tại Việt Nam.”

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Một trong những chuyên gia tiên phong ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính tại Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực hô hấp trên cả phương diện lâm sàng và nghiên cứu, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi trực tiếp điều trị nhiều bệnh lý phức tạp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, giãn phế quản, ung thư phổi, lao... Ông tham gia 10 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tập trung vào dịch tễ học COPD, nội soi màng phổi, u trung thất, ung thư phổi và nhiễm khuẩn hô hấp dưới.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi cũng nhấn mạnh Hội thảo còn là cơ hội đào tạo: bác sĩ trẻ, học viên và nhà nghiên cứu được tiếp cận trực tiếp các chuyên gia đầu ngành và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hô hấp.

12 báo cáo khoa học cập nhật xu hướng y học chính xác trong hô hấp

Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia đầu ngành như TS.BS Đinh Văn Lượng – Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương; PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ – Chủ tịch danh dự Hội Phổi Việt Nam; GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn – Trưởng Khoa Sinh lý học chức năng thăm dò hô hấp, Bệnh viện Cochin (Pháp); PGS.TS Trần Văn Ngọc, TS Nguyễn Văn Thành, PGS.TS Vũ Xuân Phú – các Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam; PGS.TS Phan Thu Phương – Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Viện trưởng Viện Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai; cùng các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Hội thảo quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về hô hấp ở Việt Nam và nước ngoài

Chia sẻ tại Hội thảo, TS.BS Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, cho biết: “Chuyên ngành hô hấp là một trong những lĩnh vực y khoa có tốc độ phát triển nhanh, với sự liên tục cập nhật về hiểu biết bệnh học, công nghệ chẩn đoán và các phương pháp điều trị. Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi cách tiếp cận và thực hành chuyên ngành, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực cập nhật tri thức và kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng.”

TS.BS Đinh Văn Lượng nhấn mạnh cập nhật kiến thức mới về y học chính xác mang lại lợi ích cho người bệnh

Chương trình gồm 12 báo cáo khoa học, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính: kiểm soát bệnh lao và ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh hô hấp; thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu; cập nhật chẩn đoán, điều trị hen phế quản, COPD, ung thư phổi, nấm phổi và vi khuẩn lao không điển hình (NTM); chẩn đoán các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ.

Bên cạnh những cập nhật về chẩn đoán và điều trị, các chuyên gia cũng trao đổi về những hướng tiếp cận trong phân tầng nguy cơ và cá thể hóa điều trị. Các nội dung liên quan đến sinh học phân tử, dấu ấn sinh học, kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp và điều trị đích cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của việc xác định đặc điểm bệnh lý trong quá trình xây dựng chiến lược điều trị.

TS.BS Nguyễn Quang Hùng – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, PhenikaaMec – trình bày “Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ”

Đặc biệt, hai phiên thảo luận tạo thêm không gian để các bác sĩ trao đổi về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hô hấp, trong đó có các cập nhật theo báo cáo Chiến lược toàn cầu GOLD 2026 về COPD. Qua đó, các bằng chứng khoa học được đặt trong bối cảnh thực hành, mở rộng trao đổi về khả năng vận dụng phù hợp tại các cơ sở y tế.

Tiếp nối tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững”, PhenikaaMec đang từng bước xây dựng mô hình Viện – Trường, gắn khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu, lấy người bệnh làm trung tâm. Những kết nối chuyên môn từ Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra các hoạt động hợp tác và đào tạo về hô hấp trong thời gian tới.

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