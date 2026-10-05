Người phụ nữ 58 tuổi sinh con trai, 60 tuổi tiếp tục sinh con gái

Ngày 17/9, bé gái nặng 2,8 kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Trung tâm Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Người mẹ, được xác định mang họ Trương, bày tỏ niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc! Tôi có cả con trai và con gái. Cuộc sống của tôi thật viên mãn. Hai đứa trẻ sẽ có nhau làm bạn và không cảm thấy cô đơn."

Bé trai lần đầu gặp em gái mới chào đời sau ca sinh đặc biệt của người mẹ 60 tuổi. Ảnh: Douyin

Con trai 2 tuổi của bà được gia đình gọi thân mật là Guoguo cũng háo hức gặp em gái. Tại bệnh viện, cậu bé hát một bài đồng dao quen thuộc để chào đón em.

Trương cho biết bà không bận tâm trước những lời dị nghị về việc sinh con ở tuổi cao và tin rằng mình vẫn còn trẻ. "Trong mắt tôi, tôi mới chỉ 28 tuổi. Tôi tin mình có thể sống lâu", bà nói.

Trương cho rằng sức khỏe tốt của mình có liên quan đến tuổi thọ của cha mẹ: "Cha tôi qua đời ở tuổi 100, còn mẹ tôi hiện 94 tuổi, thị lực và thính lực vẫn tốt. Bà thậm chí có thể tự mình leo cầu thang. Tôi tin mình cũng khỏe mạnh như cha mẹ. Tôi tin rằng đến khi tôi qua đời, các con tôi sẽ trưởng thành và lập gia đình".

Không rõ hai lần mang thai của bà Trương có liên quan đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hay không.

Bác sĩ sản khoa Trương Hoa Liên, công tác tại bệnh viện, cho biết: "Bà ấy sinh con trai ở tuổi 58 và con gái ở tuổi 60. Mang thai ở độ tuổi này rất hiếm tại Trung Quốc".

Theo bác sĩ, trong lần mang thai thứ hai, bà Trương có tinh thần thoải mái hơn so với lần trước.

Trong thời gian mang thai, bà Trương vẫn tự chuẩn bị các bữa ăn và đảm nhận những công việc nhà. Ban đầu, chồng bà có những băn khoăn về quyết định sinh thêm con vì lo ngại tuổi tác của vợ. Tuy nhiên, bà Trương trấn an chồng bằng cách khẳng định: "Em ổn, em có thể làm được".

Trước đây, hai vợ chồng chỉ có một người con, giống như nhiều gia đình khác ở Trung Quốc. Người con này không may qua đời vào năm 2022.