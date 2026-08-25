Thông báo thu hồi ký túc xá, nơi đặt Trường PennSchool, cơ sở đường Ba tháng Hai.

Ngày 25/8, nhiều học sinh tại hệ thống Trường PennSchool cơ sở đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã đến cơ sở đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) theo sự sắp xếp tạm thời từ phía nhà trường, sau sự cố đóng cửa bất ngờ trước đó một ngày.

Cụ thể, ngày 24/8, đúng ngày học sinh tựu trường, nhiều phụ huynh có con theo học tại Hệ thống Pennschool, cơ sở 3/2 (phường Hòa Hưng, TPHCM), bất ngờ rơi vào cảnh ngỡ ngàng khi đưa con đến trường nhưng cơ sở này bị thu hồi mặt bằng và sau đó nhà trường di dời các vật dụng, gối mền của học sinh rời khỏi cơ sở vốn dĩ từ lâu là địa điểm học tập của gần 500 học sinh tại đây.

Tại cơ sở 3/2 của Trường Pennschool, nơi Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM đang quản lý, một bảng thông báo về việc thu hồi Ký túc xá sinh viên Lào (địa điểm mà trường Pennschool thuê mướn) được dựng lên. Thông báo này nêu rõ nguyên nhân việc di dời là “Hai bên đã ký thanh lý hợp đồng và thời gian xin gia hạn di dời Trường Pennschool đến ngày 30/06/2026 đã kết thúc”.

Nhiều phụ huynh cho biết, họ rất ngỡ ngàng với tấm bảng thông báo này cũng như việc cơ sở 3/2 của trường bị thu hồi mặt bằng và học sinh không thể tựu trường vì trước đó trường PennSchool vẫn gửi thông báo đến phụ huynh về việc học sinh tựu trường bình thường.

Ban đầu trường thông báo học sinh tựu trường ngày 17/8, nhưng ngày 15/8 ra thông báo hoãn một tuần, tức chuyển sang ngày 24/8. Đến tối ngày 23/8, phụ huynh vẫn nhận được thông báo học sinh đến nhập học bình thường theo kế hoạch.

Nhưng khi học sinh tới tựu trường, nhiều phụ huynh thấy thông báo niêm phong cơ sở, sau đó họ được hướng dẫn ngồi tạm ở hội trường. Sau đó, phía Pennschool đã cử đại diện ra trao đổi với phụ huynh. “Chúng tôi thực sự bàng hoàng”, một phụ huynh lên tiếng.

Ngày 25/8, trả lời phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa -Xã hội (phường Hòa Hưng, TPHCM) cho biết, địa phương đã nắm được sự việc và đang đang yêu cầu Pennschool báo cáo chính thức. Quan điểm cơ bản của phường Hòa Hưng là phải đảm bảo quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

“Phường đề nghị nhà trường tổ chức tiếp, làm việc với phụ huynh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ phụ huynh tốt nhất theo nhu cầu. Nếu phụ huynh muốn chuyển sang cơ sở khác thì sắp xếp, ổn định trước khai giảng.

Nếu phụ huynh muốn chuyển trường, thì hỗ trợ thuận lợi nhất, hoàn trả 100% chi phí còn lại cho gia đình. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các trường sẵn sàng tiếp phụ huynh, hỗ trợ chuyển đổi, nếu có nhu cầu. Phường Hòa Hưng đảm bảo chỗ học cho 100% theo nguyện vọng của phụ huynh”, ông Trung khẳng định.