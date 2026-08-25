Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của một phụ huynh chụp lén 4 nam sinh mặc đồng phục đang ngồi bấm điện thoại trong quán trà sữa. Kèm theo tấm ảnh là lời phán xét gay gắt. Theo lời người này, trong khi cha mẹ đưa con đến trường rồi đi làm, một số em lại không vào lớp mà tụ tập tại quán trà sữa, ngồi chơi game. Một ly nước tại quán có giá khoảng 60.000-70.000 đồng, nếu ngày nào cũng uống thì đây cũng là một khoản chi không nhỏ.

Người đăng tải tin rằng mình vừa "phanh phui" một góc tối học đường: học sinh trốn học, cắm mặt vào game và tiêu xài phung phí. Thế nhưng, tình thế nhanh chóng xoay chuyển 180 độ khi các "nhân vật chính" và giới trẻ đồng loạt lên tiếng phản pháo.

Bức ảnh gây tranh cãi

Khi "người trong cuộc" phản pháo: 1 bức ảnh, 2 góc nhìn

Không chọn cách im lặng trước những nhận xét trên, nhóm nam sinh xuất hiện trong ảnh cùng bạn bè nhanh chóng lên tiếng đính chính. Các em cho biết mình không hề trốn học như lời bài đăng, mà đã được phụ huynh cho phép ra ngoài sau khi tựu trường lớp 12 và đi ăn, uống cà phê.

Một em thẳng thắn cho rằng việc các em ngồi trong quán cà phê không liên quan đến gia đình người đăng bài, đồng thời khẳng định phụ huynh đều biết và cho phép các em đi ra ngoài. Trước nhận xét về mức giá đồ uống, các em cũng giải thích số tiền này nằm trong khả năng chi tiêu mà gia đình cho phép, nên việc người ngoài nhận xét về cách sử dụng tiền là không phù hợp. Đồng thời, các em cũng cho thấy bản thân đã ở độ tuổi cuối cấp và có sự chủ động nhất định trong việc sắp xếp thời gian sau giờ học.

Nhiều cư dân mạng cũng bênh vực nhóm bạn trẻ. Đa số đều nhận định việc học sinh hoàn thành buổi học ở trường, được cha mẹ đồng ý cho đi giải trí cùng bạn bè là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng.

Bài học về thói quen phán xét và "tâm lý nạn nhân"

Sự việc này mở ra hai góc nhìn đáng suy ngẫm trong đời sống xã hội hiện đại:

1. Đừng vội vàng "gán nhãn" qua một góc chụp: Nhiều người lớn có thói quen nhìn thấy học sinh mặc đồng phục ngồi quán cà phê hay cầm điện thoại là lập tức mặc định đó là "trốn học", "hư hỏng" hay "nghiện game". Sự định kiến này vô tình tước đi không gian giải trí lành mạnh của trẻ. Học sinh không phải là những cỗ máy "cày đề 24/7", các em cũng cần những phút giây thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè sau giờ học căng thẳng.

2. Tiêu chuẩn chi tiêu của mỗi thế hệ đã khác: Nhiều phụ huynh mang tư duy tiết kiệm của thời kỳ trước để áp đặt lên thế hệ trẻ hôm nay. Việc một đứa trẻ uống ly nước 50.000 - 70.000 đồng có thể là hoàn toàn nằm trong mức sống của gia đình đó. Việc người ngoài đứng từ xa rồi buông lời so đo, chỉ trích giới trẻ chỉ phản ánh sự khắt khe không cần thiết.

Cú "quay xe" từ bài bóc phốt là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta: Trước khi đưa một tấm ảnh lên mạng xã hội để phán xét ai đó, hãy tự hỏi liệu mình đã hiểu hết câu chuyện phía sau? Đừng để những định kiến chủ quan biến khoảnh khắc đời thường của các bạn trẻ thành tội lỗi trong mắt người đời.