So với các con, Pax Thiên sống hướng nội và không bao giờ trả lời phỏng vấn. Theo Us Weekly, anh không muốn dựa hơi mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Pax Thiên được mẹ cho người dạy boxing. Nữ diễn viên khuyên con học thêm tiếng Việt để không quên tiếng mẹ đẻ. Anh còn theo học DJ do người bạn thân của Jolie dạy.