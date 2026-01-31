Park Shin Hye bị tát mạnh 30 phát, òa khóc trong nhà vệ sinh

Trưa 31/1, tờ MK cho hay, Park Shin Hye vừa xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình My Grumpy Secretary (đài SBS). Tại đây, nữ diễn viên cho biết cô đã bị tát mạnh liên tiếp khi ghi hình cho bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường. Cụ thể, trong 1 cảnh quay, Park Shin Hye bị nhân vật do nữ diễn viên Lee Hwi Hyang thủ vai tát mạnh như trời giáng. Đáng nói, để hoàn thành được cảnh quay này, nữ diễn viên họ Park đã bị tát tổng cộng khoảng 30 lần.

Mẹ của Park Shin Hye đau xót bày tỏ: "Sau khi thấy con mình bị tát thật như vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không đủ can đảm để xem lại bộ phim đó. Con bé chưa bao giờ kể rõ cho chúng tôi biết về những vất vả, khó nhọc trong nghề diễn viên, nên chúng tôi không hề hay biết. Mãi sau này khi quản lý kể lại thì chúng tôi mới biết được. Với tư cách là 1 người mẹ, trái tim tôi như tan vỡ".

vid

Park Shin Hye bị tát mạnh 30 phát trong quá trình ghi hình cho Nấc Thang Lên Thiên Đường. Ảnh: MK

Park Shin Hye tâm sự: "Tiền bối Lee Hwi Hyang luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi tát xong. Nghĩ lại thì mới thấy chắc hẳn hồi đó phải đau lắm, nhưng thực ra khi ấy tôi thậm chí còn không nhận ra mình đau đến mức nào cơ".

Mẹ của Park Shin Hye cũng không hề oán trách nữ diễn viên Lee Hwi Hyang: "Nhờ có những tiền bối như vậy mà Shin Hye mới được như ngày hôm nay".

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Park Shin Hye chia sẻ về những khó khăn thuở còn làm diễn viên nhí: "Hồi đó tôi bị mắng rất nhiều. Tôi thường lén trốn đi khóc 1 mình. Tôi vào nhà vệ sinh khóc nức nở, khóc xong lau nước mắt rồi mới bước ra. Đôi khi, tôi còn ra tận sông Hàn để khóc".

Những chia sẻ của Park Shin Hye trên sóng truyền hình mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: Naver

Trước đó, trên show Star Talk Show của TV Chosun, các khách mời đã cùng nhau thảo luận về việc Lee Hwi Hyang luôn tát thật bạn diễn để đạt được hiệu quả diễn xuất chân thực nhất. Vào thời điểm đó, các khách mời cho rằng, thà thực hiện 1 vài cú tát thật vẫn còn hơn là phải quay đi quay lại nhiều lần 1 cảnh quay. Truyền thông Hàn cho biết thêm, bản thân nữ minh tinh Lee Hwi Hyang cũng cảm thấy đặc biệt có lỗi với Park Shin Hye sau cảnh quay tát mạnh hậu bối.