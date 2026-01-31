Park Shin Hye nhập viện khẩn cấp sau khi ngã khuỵu giữa trường quay

Sáng 31/1, tờ Xportsnews đưa tin, Park Shin Hye vừa được đưa đi cấp cứu sau khi ngã khuỵu giữa 1 buổi ghi hình. Theo nguồn tin, nữ diễn viên gần như không thể nhìn thấy gì và gặp khó khăn trong việc kiểm soát biểu cảm gương mặt vào thời điểm đó.

Vào ngày hôm đó, Park Shin Hye có lịch trình tham gia 1 buổi chụp hình và buổi họp mặt chia tay năm cũ với công ty quản lý. Ngay từ đầu giờ sáng, mỹ nhân họ Park đã cảm thấy không khỏe trong người. Ban đầu, cô nói rằng mình bị cảm nặng và đau họng nghiêm trọng. Do lịch trình dày đặc, cô quyết định không tới bệnh viện thăm khám ngay mà nhờ nhân viên mua thuốc về uống tạm.

Sau khi thay trang phục cho buổi chụp, tình trạng của Park Shin Hye trở nên xấu đi rõ rệt. Nữ diễn viên vội vã uống thuốc do nhân viên mang về khi tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên tồi tệ. Park Shin Hye sau đó mới thú nhận thêm rằng cô đã bị đau đầu và ớn lạnh ngay từ trước buổi ghi hình, đồng thời nhấn mạnh: "Ngay khi cơn đau ập đến, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được biểu cảm khuôn mặt của mình nữa. Tôi nhận ra tình hình đã trở nên thực sự nghiêm trọng".

Tình trạng sức khỏe của Park Shin Hye khiến công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: Naver

Bất chấp tình trạng sức khỏe đáng báo động, Park Shin Hye vẫn quyết thực hiện tiếp buổi ghi hình. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1990 còn cố gắng điều tiết không khí trên trường quay và cố chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn có thể tiếp tục công việc. Thế nhưng khi trở về phòng chờ, cô liên tục ho và lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, đồng thời sốt rất cao.

Chứng kiến hoàn cảnh đó, tài tử Lee Seo Jin lo sốt vó, đồng thời thúc giục Park Shin Hye mau chóng đi bệnh viện, còn trách nữ diễn viên: "Cứ thế bảo sao không bị bệnh nặng".

Park Shin Hye chỉ đồng ý nhận sự chăm sóc từ nhân viên y tế sau khi kết thúc buổi chụp hình. Rồi cô định tiếp tục hoàn thành nốt buổi quay theo đúng kế hoạch. Thế nhưng, tới lúc này người đẹp bắt đầu gặp khó khăn ngay cả trong việc mở mắt, trông rệu rã tột độ. Tới lúc này cô đành thú thực: "Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi chỉ nghĩ là mình bị viêm amidan. Nhưng đột nhiên cơn sốt tăng cao đến mức bây giờ tôi gần như không thể nhìn thấy gì phía trước"

Sau đó sắc mặt Park Shin Hye ngày càng tím tái và cô đã ngã khuỵu trong lúc ghi hình.

Nữ diễn viên ngã khuỵu giữa trường quay. Ảnh: Nate

Ekip ngay lập tức đưa nữ diễn viên đi cấp cứu. May mắn thay, cô đã được chăm sóc y tế kịp thời và dần hồi phục. Nhìn lại sự việc, Park Shin Hye bày tỏ lòng biết ơn với ekip và đồng nghiệp: "Tôi từng nghĩ việc tới bệnh viện giữa lúc ghi hình có thể sẽ gây ra rắc rối cho ekip. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thực sự rất biết ơn vì họ đã kiên quyết yêu cầu tôi tới bệnh viện. Nếu không, mọi chuyện có lẽ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều".