Một sao nữ được bạn trai thiếu gia đập tiền 3.400 tỷ nâng đỡ, đến Dương Mịch cũng bị bắt phải "làm nền"
Nữ diễn viên này từng tự tin tuyên bố sẽ vượt mặt Chương Tử Di, Củng Lợi.
Khán giả Việt chắc hẳn sẽ thấy khá xa lạ với cái tên Thi Diễm Phi (nay sửa tên thành Thi Dư Phi) - người đóng vai Chi Lan, người hầu của Cao Quý Phi trong vũ trụ Diên Hy Công Lược. Hóa ra nữ diễn viên này từng làm mưa làm gió trong làng giải trí Hoa ngữ xứ Trung, được người tình giàu có chi hẳn 130 triệu USD (3.420 tỷ đồng) để nâng đỡ tận tình, khiến Dương Mịch, Hồ Quân, Tô Hữu Bằng cũng phải chấp nhận làm "kép phụ".
Được biết, Thi Diễm Phi từng cặp kè với Khương Hồng Vũ - doanh nhân bất động sản trứ danh một thời của Trung Quốc. Năm 2006, Khương Hồng Vũ đột nhiên đem lòng say mê môn nghệ thuật thứ 7, tuyên bố đã xem hơn 4.000 bộ phim điện ảnh.
Không chỉ vậy, chàng thiếu gia này còn sẵn sàng "đập tiền" cực khủng để khởi động dự án phim "bom tấn" Trung - Mỹ với cái tên The Mermaid Empire (Nhân Ngữ Đế Quốc), xoay quanh cậu bé người Hy Lạp cổ đại Arathus và hành trình ra khơi để cứu bố, chạm trán với nhân ngư và hải tặc. Trang 163 hé lộ, Khương Hồng Vũ đã tự viết kịch bản và thuê hàng chục biên kịch Hollywood sửa đi sửa lại hơn 40 lần.
Với vốn đầu tư cực khủng, Khương Hồng Vũ là nhà sản xuất duy nhất của dự án này, tham vọng muốn tiến quân vào làng giải trí, đồng thời cũng nâng đỡ cho tình nhân của mình là Thi Diễm Phi. Nữ diễn viên này được ưu ái giao cho vai nữ chính, trong khi Dương Mịch, Tô Hữu Bằng phải "làm nền". Không chỉ vậy, Khương Hồn Vũ còn sắp xếp siêu xe đưa đón Thi Diễm Phi mỗi ngày và dùng hiệu ứng riêng cho nhân vật nhân ngư do cô sắm vai.
Ai cũng nghĩa The Mermaid Empire sẽ là "bom tấn" trên màn ảnh Hoa ngữ, bởi lẽ, Khương Hồng Vũ đã tìm đến những đạo diễn đình đám của Hollywood "cầm trịch" như đạo diễn Star Wars Irwin Kershner, đạo diễn phim Catwoman Pitoff và sẵn sàng trả mức lương hậu hĩnh. Nhiều diễn viên tên tuổi như Olga Kurylenko, Steve Polites cũng được mời góp mặt trong phim. Bạn trai thiếu gia của Thi Diễm Phi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ dùng tác phẩm này chinh phục thị trường phim ảnh tại 160 quốc gia, dùng hiệu ứng phim ngang ngửa với Avatar.
Tuy nhiên, đời lại không như là mơ khi Khương Hồng Vũ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc sản xuất phim ảnh nhưng lại muốn nhúng tay sâu vào khâu sản xuất. Sau nhiều lần chỉnh sửa kịch bản liên tục, các "ông lớn" Hollywood đã dứt áo ra đi, thậm chí đạo diễn phim Catwoman còn tuyên bố thẳng thừng: "Đây là một bộ phim vô nghĩa".
Sau khi thay đổi 4 đạo diễn, bộ phim cuối cũng khởi quay vào năm 2010 với mức kinh phí tăng lên gấp đôi dự toán ban đầu. Thế nhưng, ngay từ khâu dựng cảnh, tạo hình nhân vật đến tuyển chọn ekip đoàn phim, diễn viên quần chúng đã có nhiều bất ổn.
Vì những bối cảnh được dựng thêm bất chợt, phim trường lúc nào cũng nồng nặc mùi sơn. Diễn viên chính Steve Polites thì bị dị ứng nghiêm trọng vì sự bất cẩn của ekip hóa trang. Chưa kể đến việc đoàn phim chưa được trang bị các thiết bị an toàn đầy đủ, khiến nhiều diễn viên bị thương khi quay cảnh ngoài hang động. Nhân sự đoàn phim thì thay đổi liên tục khiến ai nấy đều ngán ngẩm.
Tháng 10/2012, trailer đầu tiêu của bộ phim ra mắt và bị chê cười bởi tạo hình khó đỡ, bị đánh giá là kém hơn cả tạo hình yêu quái trong Tây Du Ký. Khán giả đều cho rằng đây sẽ là một dự án "siêu xịt", chẳng ai đặt niềm tin vào bạn trai thiếu gia của Thi Diễm Phi.
Sau cùng, việc kinh doanh của Khương Hồng Vũ gặp trục trặc, nguồn tài chính cho đoàn phim bị cắt đứt giữa chừng. Đoàn phim từng tổ chức quyên góp, muốn gom đủ 1 triệu USD để tiếp tục duy trì hoạt động nhưng lại chỉ thu được 300 USD.
Những bài viết chế giễu dự án Trung - Mỹ này xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Giờ đây, đã 15 năm kể từ khi phim khởi quay, bộ phim vẫn chưa có cơ hội công chiếu, chỉ đành "đắp chiếu" đầy bẽ bàng. Đặc biệt, giới báo chí từng dành những lời phê bình khắc nghiệt, đánh giá The Mermaid Empire là "bộ phim tồi tệ và tốn kém nhất của Trung Quốc, một tác phẩm ngu ngốc và lãng phí".
Còn về phía Thi Diễm Phi, nữ diễn viên này từng tự tin tuyên bố không cần dựa vào đàn ông cũng có thể tiến xa hơn Chương Tử Di, Củng Lợi nhưng giờ đây vẫn chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào. Cô đổi tên thành Thi Dư Phi và chỉ được đóng vai phụ trong một số bộ phim, mờ nhạt trong showbiz đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ. Thậm chí, đến Dương Mịch - người từng làm "kép phụ" cho Thi Diễm Phi cũng đã bỏ xa nữ diễn viên này vài cây số.
Nguồn: 163