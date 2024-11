Bộ phim xoay quanh sòng bạc trong nước đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Goldland. Sòng bạc này nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế địa phương sau sự suy thoái của ngành công nghiệp than.

Park Bo Young vào vai Kim Hee Joo, cô gái lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Hoàn cảnh này khiến cô tự định nghĩa bản thân là một người không may mắn. Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, Kim Hee Joo yêu một người đàn ông tình cờ gặp ở Goldland. Tuy nhiên, cô bất ngờ vướng vào một vụ giết người bất thành. Vụ án kỳ lạ này lại liên quan đến một nguồn vàng không xác định. Vì thế, cô buộc phải đấu tranh để bảo vệ cuộc sống tình yêu và tài sản của mình.

Goldland đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Kim Sung Hoon và biên kịch Hwang Jo Yoon sau bộ phim điện ảnh kinh dị cổ trang đình đám Rampant ra mắt năm 2019.

Park Bo Young gây tò mò khi đóng phim kinh dị (Ảnh: BH Entertainment)

Đạo diễn Kim Sung Hoon được biết đến qua những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: My Little Hero, Confidential Assignment và Rampant. Năm nay, ông lần đầu lấn sân sang lĩnh vực truyền hình đồng thời gây được tiếng vang với bộ phim Chief Detective 1958.

Các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hwang Jo Woon bao gồm Old Boy, Confidential Assignment, Memoir of a Murderer và Rampant. Người hâm mộ đang háo hức chờ đón màn trình diễn tiếp theo của Park Bo Young. Ngôi sao 34 tuổi vừa nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Blue Dragon Series 2024 cho vai diễn trong Daily Dose of Sunshine.

Hiện tại Goldland vẫn chưa công bố thời gian chính thức khởi quay. Trong thời gian chờ đợi khán giả có thể xem Light Shop, bộ phim truyền hình sắp tới của Park Bo Young sẽ lên sóng vào ngày 4/12 tới.