Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1999) - chủ kênh TikTok Bé Duy với 1,2 triệu người theo dõi là cái tên quen thuộc với cư dân mạng. Mới đây, Duy gây chú ý khi công khai “kiếp nạn” xây nhà vì sự cố với căn biệt thự chục tỷ của mình.

Bé Duy trong clip cận cảnh nhà dột (Nguồn: Bé Duy)

Theo Duy, căn nhà mới hoàn thiện chưa đầy 1 năm, nhưng đã liên tục gặp sự cố như cứ mưa là thấm dột. Khu vực giếng trời vốn dùng để lấy sáng nhưng bây giờ lại trở thành điểm chí mạng dẫn nước mỗi khi trời mưa. Vì vậy các góc tường nhà của Duy đang bị loang lổ vết ố vàng.

“Cứ hễ mưa là nhà bị dột, rất khó chấp nhận vì trước đó mình đã sẵn sàng chi bất cứ khoản nào cho chống thấm” - TikToker chia sẻ.

Ngoài ra hệ thống điện nước cũng có dấu hiệu bất thường. Bé Duy nói: “Tiền điện dao động 3 - 5 đồng/ tháng, tiền nước có tháng 7 triệu. Biết sao tiền nước dữ vậy không? Cứ 3 - 4 ngày xuống nhà 1 lần thì thấy nước nó tràn lan, hồi hộp như Tử Chiến Trên Không”.

Bé Duy vừa livestream vừa khóc

Nhà bị thấm nên ẩm mốc

Thông tin này được Bé Duy chia sẻ trên cả video cũng như các livestream. Trong livestream vào chiều 2/10, Duy khóc nước nở và tố nhà thầu công thiếu trách nhiệm, dù Duy nhắn tin rất nhẹ nhàng “Em cho người xuống xử lý thấm cho anh” nhưng nhiều lần lần hẹn sửa chữa và không thực hiện.

Người chủ thầu này cũng đang nợ Duy 400 triệu đồng.

Sự việc khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì trước đó - khi Bé Duy chia sẻ series làm biệt thự ở tuổi 24, nhiều người từng góp nên cẩn thận trong quá trình thi công, đừng giao phó hết cho chủ thầu. Tuy nhiên TikToker này bỏ ngoài tai, thậm chí còn có những tranh cãi liên quan đến căn nhà.

Ngược lại, nhiều ý kiến cũng chia buồn với Bé Duy vì còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong việc sửa sang nhà cửa.

"Lúc xây thì không nghe ai góp ý cả mà", "Ê! Nhà người ta bỏ tiền làm giờ hư người ta xót dữ lắm mà có mấy người comment hả dạ là sao nhỉ?", "Nhà mà thấm rồi thì chỉ có xây lại. Nhà thấm nhẹ thì đã xử lí banh chành. Nhà như này thì thôi xây mới, mới hết. Lúc xây làm cái nền mình có comment. Còn không chịu tin, đi phản pháo", "Trường hợp này giờ họ không giải quyết đâu, may ra giữ tiền thì họ còn có xử lý", "Hồi trước mọi người góp ý nhiều lắm Duy không nghe, giờ mới sáng mắt ra",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó, series Nhà phố tuổi 24 của Duy bắt đầu từ 16/5/2024, ghi lại hành trình tìm mua bất động sản tại Nhà Bè (TP.HCM), chốt hợp đồng, sửa chữa và hoàn thiện căn nhà. Series thu hút hàng triệu lượt theo dõi, ban đầu nhận nhiều lời khen “trẻ tuổi, giỏi giang, giàu có”. Căn nhà có tổng diện tích 88 m² sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master; chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh về nhà mới của Bé Duy

(Tổng hợp)