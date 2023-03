Paris Hilton bị bạn trai cũ ép quay clip nóng

Paris Hilton sắp ra mắt cuốn hồi ký Paris: The Memoir. Trong đoạn trích do Times of London thu thập được, người thừa kế sinh năm 1981 tiết lộ bạn trai cũ Rick Salomon gây áp lực buộc cô phải quay clip “ân ái” với anh vào năm 2001.

“Tôi không nhớ nhiều lắm về cái đêm anh ta muốn quay clip ghi lại cảnh chúng tôi làm tình. Anh ta thường nói rằng đó là điều anh ta làm với những phụ nữ khác, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ và không thoải mái. Tôi luôn nói với anh ta: ‘Em không thể. Thật quá xấu hổ’. Anh ta nói với tôi nếu không đồng ý, anh ta có thể dễ dàng tìm ai đó làm cùng. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến – bị một người đàn ông trưởng thành ‘đá’ vì tôi là đứa trẻ ngốc nghếch không biết làm thế nào để chơi trò dành cho người lớn”, Paris viết.

Paris Hilton kể chuyện bị bạn trai cũ ép quay video "ân ái" khi chưa tròn 20 tuổi. Ảnh:

Thời điểm đó, Paris chưa đầy 20 tuổi, còn tay chơi bài poker chuyên nghiệp lớn hơn cô 10 tuổi. Cô viết trong cuốn hồi ký rằng ở độ tuổi đó cô muốn được sống trong khoái lạc và muốn trải nghiệm sự thân mật. Cô đã phải vật lộn với nhu cầu tình dục của mình do bị lạm dụng khi còn là thiếu niên. Cô luôn cảm thấy khó khăn để tận hưởng tình dục hay cảm thấy thoải mái với cơ thể mình.

Dù không đủ niềm tin để thực hiện việc làm liều lĩnh đó, vì chiều lòng bạn trai, cô đã “nhắm mắt đưa chân”. Ngôi sao truyền hình thực tế thừa nhận đã uống rượu và dùng Quaaludes (thuốc an thần) trước khi trút bỏ quần áo trước ống kính và quay clip có tên One Night in Paris. Thứ khiến cô có chút an ủi ngay thời điểm đó là Salomon hứa cuốn băng chỉ dành riêng cho hai người họ, không ai có thể xem nó.

Cuối cùng, Paris phải trả giá cho sự nhượng bộ đó. Năm 2003, khi đang ở Australia, Paris nhận được điện thoại của người quản lý thông báo đoạn video dài 37 giây quay cảnh cô quan hệ tình dục lan truyền trên Internet. Clip không chỉ nhanh chóng xuất hiện khắp mọi nơi, thậm chí người ta đồn nó thực chất chỉ là đoạn giới thiệu cho một video “dài hơi” hơn.

“Thế giới nghĩ về tôi như một biểu tượng tình dục. Nhưng khi mọi người xem cuốn băng sex đó, họ không gọi là ‘biểu tượng’ nữa mà dùng những danh từ khó nghe khác”, Paris xót xa.

Trong tự truyện, Paris không gọi tên mà dùng biệt danh “Cặn bã” để nhắc về tình cũ. Paris cho biết đã cầu xin Salomon đừng phát tán cuốn băng nhưng bị từ chối. Điều đó khiến người đẹp cảm thấy như “cuộc sống đã kết thúc” và “giá trị bị hủy hoại”.

“Anh ta nói rằng anh ta có quyền bán bất cứ thứ gì thuộc về anh ta – thứ gì đó có nhiều giá trị tài chính. Rõ ràng là nó có giá trị hơn quyền riêng tư, nhân phẩm, tương lai của tôi. Cảm giác xấu hổ, mất mát và kinh hoàng bao trùm lấy tôi”, cô kể.

Paris gọi người tình đầu tiên là "cặn bã". Ảnh:

Ngôi sao The Simple Life phủ nhận tin đồn cô tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối video khiêu dâm. Người đẹp nhấn mạnh nếu cô có chủ đích, mọi thứ đã dễ dàng hơn đối với cô.

Rick Salomon là người tình đầu tiên Paris Hilton công khai hẹn hò năm 19 tuổi. Cô quen tay chơi poker vào năm 2000 và gắn bó trong một năm. Năm 2003, Rick Salomon cùng anh trai kiếm được hàng triệu USD nhờ tung clip One Night in Paris. Trong khi đó, Paris Hilton bị truyền thông soi mói và cộng đồng mạng chê cười. Nhớ lại quãng thời gian đen tối đó trong phim tài liệu The American Meme năm 2018, cô mô tả: "Tôi cảm thấy như mình bị cưỡng hiếp một lần nữa. Tôi chỉ muốn chết".

Trước đó, Paris nhiều lần chia sẻ trên truyền hình về việc bị các nhân viên của trường Provo Canyon, trung tâm điều trị tâm thần cho thanh thiếu niên ở tiểu bang Utah (Mỹ), lạm dụng tình dục vào những năm 1990.

Người đẹp hiện hạnh phúc bên chồng Carter Reum và con trai đầu lòng Pheonix. Ảnh:

Theo Page Six, Los Angeles Times