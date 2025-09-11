Paparazzi bắt gặp ông xã của diva hàng đầu ôm ấp phụ nữ lạ trong quán bar, hôn nhân 20 năm lao đao

Ngày 10/9, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi loạt ảnh paparazzi ghi lại cảnh Mạnh Đồng – ông xã của diva Na Anh – có cử chỉ thân mật với một phụ nữ lạ tại quán bar ở Bắc Kinh. Sau đó, cả hai cùng trở về căn biệt thự của Na Anh, làm dấy lên tin đồn ngoại tình và khiến công chúng bàng hoàng.

Hình ảnh của Mạnh Đồng gây chấn động

Điều gây sốc hơn cả là chỉ ít ngày trước, trong chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ 7 , Na Anh vẫn hạnh phúc khẳng định: “Nếu phải sống 10 năm trên hoang đảo, chắc chắn tôi sẽ mang theo chồng.” Hình ảnh tình tứ và lời nói đầy yêu thương ấy nay trở thành đối trọng cay đắng với những gì paparazzi vừa công bố.

Nỗi đau đầu đời: Bị phản bội khi mang thai

Na Anh sinh năm 1967, là một trong những diva nổi tiếng nhất của âm nhạc Trung Quốc với hàng loạt ca khúc để đời như Chúng Ta Hãy Nắm Tay Nhau , Ước Gì Có Người Lâu Nay Ở Bên Tôi . Trên sân khấu rực rỡ là vậy, nhưng đời tư của cô lại không mấy suôn sẻ.

Năm 2004, Na Anh kết hôn với cầu thủ Cao Phong và gần như rút khỏi showbiz để chăm lo gia đình. Nhưng bi kịch xảy ra khi cô mang thai 8 tháng: Chồng phản bội và có con riêng với một ca sĩ phòng trà. Sáu tháng sau khi sinh con trai, hôn nhân tan vỡ, kéo theo nhiều tranh cãi khi Cao Phong khẳng định cuộc hôn nhân chưa từng được đăng ký hợp pháp.

Từ nỗi đau ấy, Na Anh chọn âm nhạc làm chỗ dựa. Bài hát Phản Bội vang lên như lời thú nhận và cũng là cách cô trả thù thanh xuân đầy nước mắt. Trong đó có câu: "Sự đa tình của anh đã phản bội tình yêu của em, hủy hoại cuộc sống của em; Em đã bỏ cả thế giới để nhận lại đống tro tàn". Công chúng thương xót nhưng cũng khâm phục sự mạnh mẽ của nữ ca sĩ khi đứng dậy sau cú ngã đầu đời.

Mạnh Đồng – người chồng thứ hai từng mang lại bình yên

Một năm sau, Na Anh bất ngờ tái hôn với doanh nhân Mạnh Đồng tại Canada. Anh được đánh giá là người đàn ông chân thành, tốt bụng, từng có thời gian du học tại Đức và gây dựng sự nghiệp thành công với chuỗi quán bar tại Bắc Kinh.

Trái ngược với sự phản bội của chồng cũ, Mạnh Đồng hết lòng chăm sóc vợ và yêu thương con trai riêng của Na Anh như con ruột. Sự ấm áp và bao dung ấy từng khiến Na Anh xúc động thừa nhận: “Lấy một người ngốc hơn tôi như Mạnh Đồng là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.”

Trong suốt gần 20 năm chung sống, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, thường xuyên thể hiện sự đồng điệu, khiến khán giả tin rằng diva họ Na cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên.

Sóng gió mới liệu có cuốn trôi hạnh phúc?

Chính vì thế, tin đồn Mạnh Đồng ngoại tình lần này mới khiến dư luận chấn động đến vậy. Nhiều người tiếc nuối cho hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, nhiều năm qua vẫn được xem là hình mẫu của giới nghệ sĩ.

Hiện tại, phía Na Anh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến: một bên yêu cầu nữ ca sĩ lên tiếng bảo vệ danh dự, bên còn lại mong mỏi truyền thông không đẩy mọi chuyện đi quá xa khi chưa có xác nhận.

Dù thực hư thế nào, vụ việc lần này cũng khiến dư luận nhớ lại hành trình tình cảm đầy sóng gió của Na Anh. Từ bi kịch bị phản bội khi mang thai đến niềm hạnh phúc tái hôn tưởng như viên mãn, giờ đây nữ ca sĩ lại một lần nữa phải đối diện với thử thách khắc nghiệt của hôn nhân.

Na Anh từng là minh chứng cho sự mạnh mẽ và khả năng hồi sinh của một người phụ nữ sau khi trải qua phản bội. Cô xây dựng sự nghiệp lẫy lừng, giữ được vị thế diva hàng đầu Trung Quốc và tìm lại hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Nhưng với tin đồn ngoại tình của Mạnh Đồng, một lần nữa khán giả lại lo lắng liệu “thiên hậu” có đủ sức đứng vững trước cơn bão mới trong đời mình.