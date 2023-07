Oxy hóa và gốc tự do - "Thủ phạm" âm thầm tàn phá sức khỏe con người

Những tổn hại sức khỏe từ quá trình oxy hóa và lời khuyên của chuyên gia

Oxy hóa là quá trình các phân tử trong cơ thể bị chất oxy hóa lấy mất đi electron, khiến chúng bị biến đổi và trở thành các gốc tự do. Gốc tự do luôn ở trạng thái bất ổn và tìm cách "chiếm đoạt" điện tử của nguyên tử khác, dẫn đến phản ứng dây chuyền hình thành hàng loạt gốc tự do mới gây rối loạn hoạt động bình thường của tế bào.

Dù oxy hóa là hiện tượng tất yếu và cơ thể có cơ chế tự cân bằng được, nhưng ngày nay, chúng ta lại tiếp xúc quá thường xuyên với các hóa chất bảo quản, thực phẩm kém chất lượng, khí thải độc hại,… cùng với đó là lối sống căng thẳng đã làm trầm trọng hóa quá trình này, khiến các gốc tự do tăng vượt tầm kiểm soát của cơ thể.

Theo chuyên gia Trần Ngọc Lưu Phương - Trưởng khoa Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sự gia tăng đột biến các gốc tự do sẽ phá huỷ tế bào, mô, các tổ chức trong cơ thể, từ đó đẩy nhanh lão hóa và gây ra nhiều loại bệnh khác nhau, bao gồm cả những bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim,…

Để hạn chế hiện tượng này, việc bổ sung các chất chống oxy đóng vai trò tiên quyết. Chất chống oxy hóa sẽ làm nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn chúng tấn công tế bào khỏe mạnh, nhờ đó làm chậm quá trình lão hóa, phòng ngừa được nhiều loại bệnh tật.

Chuyên gia Trần Ngọc Lưu Phương cũng cho biết, các chất chống oxy hóa hiệu quả như taurine, vitamin C, vitamin E, beta carotene, selen,… chứa nhiều trong các loại thực phẩm như bông cải xanh, cải bó xôi, ớt chuông, đặc biệt là táo và các loại hạt như hạt óc chó, mắc ca,... Vì thế, cần xây dựng chế độ ăn khoa học và tăng cường các thực phẩm kể trên để làm chậm oxy hóa.

Tuy nhiên, do guồng quay bận rộn của cuộc sống, không phải ai cũng đủ thời gian để chuẩn bị những bữa ăn hợp lý. Khi ấy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) là một giải pháp hiệu quả, tiện lợi để tăng cường các hoạt chất chống oxy hóa. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu TPBVSK hỗ trợ chống oxy hóa, nhưng theo chuyên gia Trần Ngọc Lưu Phương, chỉ nên "chọn mặt gửi vàng" cho những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận bởi các cơ quan quản lý để đảm bảo an toàn.

Siberian Wellness – Giải pháp hỗ trợ chống oxy hóa hiệu quả từ thảo mộc thiên nhiên

Siberian Wellness là tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại TPBVSK nổi tiếng toàn cầu suốt hơn 26 năm qua, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe như FDA, GMP, ISO,… Theo đuổi triết lý "hài hòa với thiên nhiên", Siberian Wellness sử dụng nguồn nguyên liệu thảo mộc từ vùng Siberia. Đây là một trong số ít vùng đất chưa bị con người khai phá nên các loại cỏ cây đều giữ nguyên những dưỡng chất tinh sạch, lành tính.

Đến nay, Siberian Wellness đã phát triển hơn 300 phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp riêng với từng nhu cầu, thu nhập, độ tuổi người dùng. Trong đó, TPBVSK Renaissance Triple Set, TPBVSK Formula 4 N.V.M.N và TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.Active là những sản phẩm bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Bộ ba sản phẩm nói trên cung cấp các hoạt chất hỗ trợ/ giúp chống oxy hóa ở từng mức độ khác nhau, từ tổng quát như TPBVSK Formula 4 N.V.M.N cho đến chuyên sâu ở cấp tế bào như TPBVSK Renaissance Triple Set và TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.Active, mang đến cho người dùng đa dạng lựa chọn cũng như nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe nhờ sự chuyên biệt "mỗi nhu cầu – một sản phẩm".

Cụ thể, TPBVSK Formula 4 N.V.M.N giúp hỗ trợ chống oxy hoá ở mức cơ bản với các thành phần chứa taurine, axit alpha lipoic, vitamin C, vitamin E,… vốn là những axit và vitamin thiết yếu, giúp chống oxy hóa hiệu quả, hỗ trợ đẩy lùi các gốc tự do. Đồng thời, sản phẩm còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể tăng khả năng chống chọi trước các mầm bệnh.

Còn với Renaissance Triple Set, đây là bộ 3 sản phẩm chống oxy hóa ở mức độ cao hơn, tác dụng đến cấp tế bào. Trong đó Công thức 1 là phức hợp thảo dược như cúc dại, rễ chi ngưu bàng, cỏ ba lá đỏ,…; Công thức 2 với chiết xuất cải xoong cạn, hoa bất tử,…; Công thức 3 chứa các vitamin - khoáng chất cùng chiết xuất quả tầm xuân, hạt bưởi,...

Sử dụng Renaissance Triple Set sẽ giúp tế bào đào thải tạp chất, hạn chế sự hình thành gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng chống oxy hóa. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những người có nhu cầu tăng cường sức đề kháng hoặc lao động trong môi trường độc hại khiến đề kháng cơ thể giảm sút.

Ở cấp độ chuyên sâu nhất, Siberian Wellness mang đến TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.Active – một sản phẩm thuộc dòng Siberian Super Natural Nutrition nổi tiếng với các dưỡng chất được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên thay vì tổng hợp trong phòng thí nghiệm.

TPBVSK Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.Active chứa dihydroquercetin từ chiết xuất thông Siberia, harpagoside từ cây vuốt quỷ Finzelberg, polyphenol từ dầu hạt nho và trà xanh, vitamin C từ quả sơri khô,... Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh, được khoa học chứng minh hiệu quả trong việc trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và làm chậm tiến trình lão hóa.

