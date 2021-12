Oxiclean đang cực hot với các mẹ nước ngoài, nhưng hóa ra ở Việt Nam muốn dùng cũng có thể mua cực dễ

Oxiclean là gì?

Oxiclean được biết đến với công dụng là "chất tẩy rửa thần kỳ" được bán rộng rãi trên thị trường. Khi Oxiclean tiếp xúc với nước sẽ gây ra phản ứng hóa học và sẽ tự hòa tan, sinh ra chất oxy hóa, chất này có tác dụng tẩy sạch vết bẩn, bụi bặm.

Oxiclean có những tác dụng gì?

Như đã nói ở trên, oxiclean là một chất tẩy rửa tốt. Nó được sử dụng trong các loại bột giặt để làm sạch mọi vết bất, vết dơ, cho dù vết bẩn đã ố vàng, in sâu lâu ngày. Đặc biệt, Oxiclean còn có thể dùng để tẩy sạch những vết dơ do các chất hữu cơ gây ra, nấm mốc, vết thực phẩm bắn dính, vết rượu vang, vết cafe… Không giống như nhiều loại bột giặt khác, Oxiclean không có chứa thành phần Clo, do đó đảm bảo an toàn cho da, không làm hại môi trường.

Rất nhiều bà nội trợ nước ngoài yêu thích và sử dụng Oxiclean

Chất tẩy rửa Oxiclean cũng được rất nhiều bà nội trợ đảm, các gia đình nước ngoài sử dụng để làm sạch quần áo, dọn dẹp đồ dùng trong gia đình. Đơn cử như một màn làm sạch giày bằng Oxiclean cực trắng và hiệu quả của Tiktok nottheworstcleaner dưới đây.

Oxyclean làm sạch giày một cách sạch sẽ. Nguồn video: Tiktok nottheworstcleaner.

Hay ở trường hợp khác, Oxiclean còn giúp bà nội trợ của kênh tiktok nickinicolle1127 làm sạch cả thảm trải nhà một cách nhanh chóng và bất ngờ.

Oxyclean làm sạch thảm trải sàn. Nguồn video: Tiktok nickinicolle1127.

Tại Việt Nam, bạn có thể mua Oxiclean một cách dễ dàng

Ở nước ngoài, Oxiclean đang đóng góp một vai trò rất lớn trong việc góp phần làm sạch quần áo, đồ dùng trong nhà cho các bà nội trợ. Nó cũng là sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn và nằm trong top sản phẩm vệ sinh được bán chạy.

Tại Việt Nam, sản phẩm này cũng đã có mặt trên thị trường. Bạn có thể mua được tại các trang thương mại điện tử lớn, chợ online hay tại các siêu thị bán đồ vệ sinh nhà cửa. Giá thành của sản phẩm này không quá cao, dao động chỉ vài trăm nghìn đồng/hộp tùy trọng lượng.

Khăn lau đa năng 2 in 1 Oxiclean hộp 30 khăn: 320k Loại này dùng để lau nội thất bên trong xe hơi cực hiệu quả, vừa loại bỏ chất dơ bụi bẩn, vừa làm sạch. Hương thơm cực dễ chịu giúp không gian xe tươi mới và thoáng mát, sạch sẽ. Một hộp tới 30 khăn sử dụng được trong một thời gian dài. Mua ở đây.

Bột giặt OxiClean Laundry & Home Sanitizer 1.13kg của Mỹ: 550k - Có thể xử lý vi trùng, mùi hôi và vết bẩn cho thảm, ghế dài, sofa, các bề mặt cứng sàn nhà, nhà bếp, toilet,… Công thức làm sạch và khử trùng, đồng thời không làm ảnh hưởng đến vải, màu sắc và bề mặt chất liệu. Mua ở đây.