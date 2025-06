Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới phát sóng trên tvN và Netflix, gây chú ý nhờ sự trở lại của Park Bo Young trong vai hai chị em sinh đôi Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae – một người sống tự do, nổi loạn, người kia thành đạt nhưng đang rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Khi phát hiện chị gái mắc trầm cảm, Mi Ji đã đề nghị cả hai hoán đổi thân phận, mở ra một hành trình chữa lành đầy cảm xúc giữa lòng Seoul. Phim do đạo diễn Park Shin Woo - người từng thành công cùng It’s Okay to Not Be Okay - cầm trịch, kết hợp cùng biên kịch Lee Kang của Youth of May, tạo nên một câu chuyện mang màu sắc trưởng thành và chữa lành nhẹ nhàng. Ngoài Park Bo Young, phim còn có sự tham gia của Park Jinyoung (GOT7) trong vai luật sư Ho Soo và Ryu Kyung Soo trong vai chủ trang trại dâu Sejin.

Sau 4 tập, phim ghi nhận rating 5,9% toàn quốc (cao nhất 6,7%) và đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh cáp, đồng thời nhận được điểm 4,2/5 trên Watcha Pedia và 8,8/10 trên Douban – những con số cho thấy sức hút ổn định và sự đồng cảm mà phim mang lại.

Với diễn xuất nội lực của Park Bo Young cùng không khí phim đầy cảm xúc, Our Unwritten Seoul đang dần khẳng định mình là một trong những tác phẩm tâm lý đáng xem nhất hè năm nay!

Câu chuyện “mới lớn” tuổi 30

Our Unwritten Seoul khởi đầu với cú hoán đổi thân phận đầy bất ngờ giữa hai chị em sinh đôi Mi Ji và Mi Rae – bước ngoặt vừa dữ dội vừa tinh tế, trở thành đòn bẩy cảm xúc xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Trong một Seoul quen thuộc nhưng cũng xa cách, bộ phim không lựa chọn con đường drama kịch tính mà điềm tĩnh kể lại đời sống thường nhật qua những chi tiết nhỏ nhất: áp lực công việc, tổn thương tinh thần, và nhu cầu được nhìn thấy, được yêu thương. Phim không cố gắng nhấn mạnh điều gì, nhưng lại lặng lẽ khơi gợi những điều rất con người.

Cách tác phẩm khắc họa khủng hoảng tuổi 30 không mới, nhưng lại thấm – bởi nó nói về những điều mà ai rồi cũng từng trải qua. Mi Rae là hình mẫu “con nhà người ta” quen thuộc – học giỏi, đi làm sớm, gồng gánh nợ nần và tự nhủ “chỉ cần cố sẽ ổn”. Nhưng đời thực khác xa những gì ta tính toán. Mỗi ngày của Mi Rae là một chuỗi mỏi mệt lặp lại: gượng cười trong văn phòng lạnh lẽo, im lặng chịu đựng những lời mỉa mai, và trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mi Rae sống vì trách nhiệm, và dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy là một người phụ nữ bị bóp nghẹt, không dám để lộ bất kỳ vết nứt nào – bởi cô tin mình không được phép yếu đuối.

Trái ngược hoàn toàn, Mi Ji – người em từng có năng khiếu thể thao nhưng đánh mất tương lai vì chấn thương – sống cuộc đời phóng túng và không có định hướng tương lai. Không bằng đại học, không công việc ổn định, cô luôn bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại, thậm chí là coi thường. Một người đang gắng sống theo kỳ vọng, một người đã từ lâu buông bỏ. Nhưng khi Mi Rae gục ngã vì trầm cảm, chính Mi Ji – người tưởng như vô dụng – lại là người chủ động bước ra khỏi chiếc bóng của mình để cứu lấy chị gái.

Chính ở bước ngoặt này, cú hoán đổi thân phận giữa hai chị em mở ra một hành trình chữa lành đầy bất ngờ. Khi Mi Ji, người em mang ngoại hình giống hệt nhưng tâm thế hoàn toàn khác, thay chị đi làm, cô bước vào môi trường ấy với bản năng sống còn của kẻ từng thất bại. Không mang theo mặc cảm hay nỗi sợ bị đánh giá, Mi Ji dám đáp trả cấp trên, dám từ chối những buổi tăng ca kiểu Hàn và biết cách đặt ra giới hạn cho bản thân. Dù không học giỏi như chị, Mi Ji lại sở hữu trực giác tự do – sự tự do của một người từng rơi xuống đáy, hiểu rõ giá trị bản thân và không ngại thể hiện điều đó.

Sự hiện diện của Mi Ji trong thế giới của Mi Rae như một giả định sống: nếu chúng ta được sống mà không mang theo nỗi sợ hay mặc cảm, liệu ta có thể trở thành một phiên bản khác tốt đẹp hơn? Và với Mi Rae, dù không trực tiếp chứng kiến, cô cũng dần cảm nhận được sự thay đổi – một phiên bản nhẹ nhõm hơn của chính mình đang tồn tại đâu đó.

Có thể thấy, sự chữa lành mà bộ phim mang đến không đến từ cú twist hay thông điệp lớn lao, mà từ những khoảnh khắc gần như vô hình: một bữa tối gia đình không lời, một lần đứng lên giữa văn phòng, hay một cái ôm bất ngờ mà cần thiết. Những điều nhỏ nhặt ấy không chỉ khiến hai chị em nhìn rõ nhau hơn, mà còn khiến họ đối diện được với chính mình – một hành trình trưởng thành không màu mè nhưng âm ỉ sâu sắc.

Phim cũng không tô vẽ nỗi đau hay biến nó thành bi kịch, mà để nó hiện diện như một phần tự nhiên của đời sống: có đau đớn, có hụt hẫng, nhưng cũng có hy vọng – miễn là ta đủ dũng cảm để dừng lại và nhìn vào chính mình.

Một mình bốn vai, Park Bo Young làm chủ từng lớp nhân vật

Nếu như kịch bản là phần khung mang đến chất liệu chữa lành cho Our Unwritten Seoul, thì Park Bo Young chính là người thổi hồn cho hành trình ấy bằng một màn trình diễn sâu sắc và tinh tế hiếm có. Không chỉ đảm nhận hai nhân vật là cặp song sinh Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae, nữ diễn viên còn phải thể hiện hai phiên bản khác của mỗi người khi họ hoán đổi thân phận – tức là một mình đóng bốn vai, với cảm xúc, sắc thái và nội tâm hoàn toàn khác nhau. Đây là thử thách không hề nhỏ, nhưng cũng là nơi Park Bo Young chứng minh lý do vì sao cô luôn là một trong những cái tên bảo chứng chất lượng của phim Hàn.

Park Bo Young không diễn vai, cô sống trong nhân vật. Từ Mi Rae bản gốc – người phụ nữ trưởng thành mang vẻ ngoài gọn ghẽ, ánh mắt mỏi mệt, nụ cười cứng nhắc đến mức như không dám thở mạnh – đến Mi Ji nguyên bản – thất nghiệp, luộm thuộm, hay cằn nhằn nhưng mang trong mình một trái tim giàu nhạy cảm – mỗi vai diễn đều có khí chất riêng biệt và được khắc họa bằng những chi tiết nhỏ: cách họ đi bộ, cách nhíu mày khi suy nghĩ, hay kiểu ngước nhìn người khác trong im lặng.

Sự chuyển hóa càng phức tạp hơn khi Mi Rae “nhập vai” Mi Ji và ngược lại. Dù cùng một khuôn mặt, cùng một ngoại hình, nhưng Park Bo Young khiến người xem không hề bị nhầm lẫn. Khi Mi Rae giả làm Mi Ji, cô vẫn giữ nét gồng mình vốn có của một người quá quen với việc kiểm soát – lúc nói chuyện cố làm ra vẻ thoải mái nhưng ánh mắt luôn dè chừng. Còn khi Mi Ji hóa thân thành Mi Rae, cô để lộ nét ngượng nghịu, vụng về như một kẻ “đóng giả” chính chị mình, và càng về sau, dần trở nên cứng cáp hơn như một Mi Rae được hồi sinh. Chính cách nhập vai tầng tầng lớp lớp ấy khiến diễn xuất của Park Bo Young trở thành điểm nhấn lớn nhất của bộ phim – không phô trương nhưng rất giàu sức nặng.

Sẽ không quá lời nếu nói rằng Park Bo Young chính là linh hồn của Our Unwritten Seoul. Bộ phim chọn tiết tấu chậm, nhiều phân đoạn nội tâm, ít thoại đắt giá – một kiểu diễn xuất rất dễ trở nên mờ nhạt nếu không đủ lực. Nhưng cô không chỉ giữ vững nhịp phim mà còn nâng nó lên, biến mỗi ánh nhìn, cử chỉ đều có trọng lượng. Giữa một kịch bản không quá nhiều cao trào, chính màn trình diễn chạm đến từng nếp gấp cảm xúc của Park Bo Young đã giữ chân khán giả đến phút cuối cùng.

Chấm điểm: 3.5/5

Không cần đến những nút thắt căng thẳng hay màn thoại đẫm nước mắt, Our Unwritten Seoul vẫn đủ sức khiến người xem cảm thấy được thấu hiểu. Bộ phim như một khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa dòng đời vội vã, khơi gợi sự đồng cảm bằng những chi tiết đời thường, chân thực và tinh tế. Thay vì chạy theo mô-típ kịch tính hay cố gắng gán nhãn thông điệp, phim để nhân vật tự chữa lành qua những va chạm nhỏ với cuộc sống để từ đó cho ta cảm giác được sống thay vì chỉ tồn tại. Phim cũng ghi điểm nhờ sự chọn lựa cách kể tiết chế, không phán xét khủng hoảng cá nhân, mà kiên nhẫn đồng hành cùng từng bước thay đổi – dù nhỏ – trong nội tâm mỗi người.

Tuy vậy, chính sự tối giản và tiết chế đó đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Our Unwritten Seoul không thật sự để lại một cú hích sâu sắc vì thiếu những nút thắt bất ngờ hay lớp kịch bản đủ sắc nét để neo lại trong ký ức khán giả. Các tuyến nhân vật phụ được xây dựng có tiềm năng nhưng chưa được khai thác đến nơi, đôi khi chỉ lướt qua như một công cụ để phản chiếu tâm lý nhân vật chính. Tuyến tình cảm tuy dịu dàng nhưng còn nông, và những nút thắt quá khứ của hai chị em lại được kể lại chóng vánh thay vì trở thành chất liệu chiều sâu cho mạch phim.

Dù không phải là một tác phẩm đột phá, Our Unwritten Seoul vẫn đủ đẹp để khiến người xem muốn sống chậm lại. Và với một bộ phim xoay quanh trưởng thành, có lẽ bấy nhiêu là vừa đủ.