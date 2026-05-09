Trong thế giới gia vị, ớt không chỉ đơn thuần là chất tạo cay mà còn được ví như một "vị thuốc" mạnh mẽ nhờ chứa capsaicin. Đây là hoạt chất có khả năng kích thích hệ thần kinh và thúc đẩy trao đổi chất. Thông thường, chúng ta chỉ biết đến ớt với tác dụng làm nóng cơ thể hoặc giảm đau, hỗ trợ giảm cân, nhưng những nghiên cứu y khoa gần đây đã mở ra một góc nhìn bất ngờ. Đó là đối với bệnh nhân đột quỵ, nếu được sử dụng đúng liều lượng, loại quả này có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong quá trình hồi phục.

Dưới đây là 4 thay đổi tích cực được các bác sĩ ghi nhận trên bệnh nhân đột quỵ khi bổ sung ớt vào thực đơn đúng cách:

1. Đánh thức vị giác và cải thiện khả năng hấp thụ

Bệnh nhân sau đột quỵ thường rơi vào tình trạng chán ăn kinh niên do chức năng thần kinh suy giảm và tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị đặc biệt. Hoạt chất capsaicin trong ớt kích thích trực tiếp vào các đầu dây thần kinh vị giác, làm tăng tiết nước bọt và dịch vị. Thay đổi này giúp "đánh thức" cảm giác thèm ăn, giúp người bệnh ăn uống ngon miệng hơn, từ đó đảm bảo nguồn dinh dưỡng thiết yếu để tái tạo các tế bào thần kinh bị tổn thương.

2. Thúc đẩy tiêu hao năng lượng và làm giảm sự trì trệ

Sau biến cố đột quỵ, cơ thể bệnh nhân thường trở nên chậm chạp, trao đổi chất kém do ít vận động. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm cay có thể làm tăng lượng năng lượng tiêu hao ngắn hạn từ 5% đến 10%. Sự gia tăng nhiệt lượng và tốc độ chuyển hóa này giúp bệnh nhân cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn, giảm bớt cảm giác nặng nề, trì trệ trong giai đoạn tập phục hồi chức năng.

3. Kích hoạt phản ứng mạch máu và hệ thần kinh giao cảm

Capsaicin có khả năng gây giãn mạch nhẹ và thúc đẩy lưu lượng máu cục bộ trong thời gian ngắn. Khi ăn ớt với lượng vừa phải, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, mang lại cảm giác tỉnh táo và hưng phấn nhẹ. Đối với người bệnh đột quỵ đang trong quá trình hồi phục tâm lý, sự thay đổi này giúp cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung vào các bài tập vật lý trị liệu.

4. Cải thiện tính nhất quán của chế độ ăn kiêng

Một trong những rào cản lớn nhất của bệnh nhân đột quỵ là chế độ ăn quá nhạt nhẽo dẫn đến việc bỏ dở liệu trình dinh dưỡng. Việc thêm ớt như một loại gia vị lành mạnh giúp tăng hương vị món ăn mà không cần dùng nhiều muối hay chất điều vị hóa học. Thay đổi này giúp bệnh nhân duy trì thực đơn lành mạnh một cách bền bỉ hơn, tạo tiền đề cho sự hồi phục lâu dài.

Bệnh nhân đột quỵ ăn ớt thế nào để không trở thành "dao hai lưỡi"?

Dù mang lại những chuyển biến tích cực, nhưng ớt đối với người bệnh đột quỵ cần phải được sử dụng như một loại "gia vị bổ trợ" chứ không phải thuốc chữa bệnh. Cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Liều lượng là chìa khóa: Chỉ dùng ở mức cay nhẹ để kích thích vị giác. Ăn quá cay có thể gây sốc nhiệt, làm tăng huyết áp đột ngột và gây áp lực lên hệ tim mạch vốn đang yếu ớt.

- Không thay thế thuốc điều trị: ớt không thể làm "thông mạch máu" hay đảo ngược tình trạng xơ vữa. Mọi thay đổi trong thực đơn phải đi kèm với việc duy trì thuốc chống đông máu hoặc thuốc huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

-Tránh kết hợp sai cách: Ớt chỉ phát huy tác dụng tốt khi đi cùng thực phẩm luộc, hấp hoặc ít dầu mỡ. Nếu dùng ớt trong các món chiên rán, nhiều muối, vị cay sẽ kích thích bệnh nhân nạp thêm chất béo và natri, gây nguy hiểm cho thành mạch.

- Chống chỉ định: Những bệnh nhân có bệnh lý nền về dạ dày, đại tràng hoặc có phản ứng nhạy cảm như tim đập nhanh, khó thở sau khi ăn cay tuyệt đối không được sử dụng.