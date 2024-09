OSAD hát về những giai đoạn của tình yêu qua 5 ca khúc mới

EP bao gồm 5 ca khúc thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau, xoay quanh chủ đề tình yêu mà từ đó phản chiếu tâm tư của một người đàn ông “chưa bao giờ lớn”: "mlem", "Bối rối", "Đặc biệt", "Kim chỉ nam" và "Dubai Dream".

Từng ca khúc trong EP "Kid Soul In Man Body" tương ứng với một giai đoạn trong tình yêu, được OSAD viết bằng ca từ gần gũi, đầy tính xu hướng, vừa thể hiện thế mạnh viết rap “thả thính” duyên dáng lẫn sự phát triển đáng kể trong khâu sản xuất âm nhạc của anh. Mở màn là "mlem" - ấn tượng đầu tiên của chàng trai về cô gái, thuộc thể loại nhạc Reggaeton khá bắt tai, rộn ràng. "Bối rối" có chất RnB Hiphop, diễn tả cảm xúc rối ren sau khi chàng trai nhận ra mình đã thích cô gái. Khi đã nảy sinh tình cảm, "Đặc biệt" nói lên tất cả những gì chàng trai muốn được làm cùng người mình yêu. Ca khúc còn là sự kết hợp tài tình giữa các thể loại nhạc UK Garage, Baile Funk, House. Người bạn thân của OSAD - rapper Captain Boy, “anh trai” đang được yêu thích trong chương trình Anh trai say hi góp giọng ở ca khúc này, thể hiện cá tính qua lời rap gieo vần bắt tai.

Trải qua những giai đoạn vui vẻ trong tình yêu, tới "Kim chỉ nam", OSAD viết về khía cạnh buồn hơn khi chàng trai nhận ra mình chỉ yêu đơn phương, còn cô gái lại đang yêu một người khác rất tệ. Ca khúc thuộc thể loại Pop Hiphop, với nhịp điệu có phần chậm rãi hơn so với 4 ca khúc còn lại trong EP để tạo cảm giác “chill” mênh mang. Cuối cùng, câu chuyện tình yêu khép lại với cái kết đẹp qua ca khúc "Dubai Dream" mang màu sắc chất chơi, khiến người nghe muốn nhún nhảy theo giai điệu Reggaeton cuốn hút.

OSAD chia sẻ, thực hiện EP "Kid Soul In Man Body" là một trải nghiệm đáng nhớ với anh trong âm nhạc: “EP đã phản ánh đúng nhất con người tôi ở thời điểm hiện tại, khi nghe qua các bài hát thì có vẻ trưởng thành nhưng lại rất nghịch ngợm, hóm hỉnh và trẻ trung. Trước đây, khi làm một bài hát tôi bị gồng, thường nghĩ mình phải làm gì cho ngầu trong âm nhạc, nhưng bây giờ, tôi đã có thể làm thoải mái và ngẫu hứng hơn, đón nhận mọi ý tưởng đến với mình một cách đơn giản và hồn nhiên”.

Theo OSAD, EP "Kid Soul In Man Body" là cột mốc khép lại một giai đoạn của nam nghệ sĩ trong âm nhạc: “Tôi thường nghĩ những sản phẩm đã ra mắt chưa đạt được đúng mức kỳ vọng của tôi, còn 5 ca khúc trong EP này, tôi đã làm rất kỹ từng ca khúc một để nó đậm màu sắc của mình nhất. Có nhiều người vẫn hỏi tôi sao không thử làm nhạc kiểu này, kiểu kia, nhưng tôi vẫn muốn thử làm theo cách của mình để chứng minh màu sắc âm nhạc của mình trước giờ vẫn vậy và nó rất hay ho đối với tôi. Tôi ra mắt EP để khép lại trọn vẹn một giai đoạn trong âm nhạc của mình, rồi sẵn sàng bắt tay vào làm những cái mới mẻ hơn”.

Thông qua EP "Kid Soul In Man Body", OSAD muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người: “Tôi rất vui khi đọc được những bình luận rằng nghe nhạc OSAD thấy tưng tửng, muốn nhún nhảy theo. Tôi mong âm nhạc của mình khiến cho mọi người thấy vui vẻ, thư giãn và thoải mái. Tôi muốn dẫn dắt người nghe đến những điều nhỏ bé thú vị xung quanh chứ không cần phải đao to búa lớn. Tôi đã qua thời gian bị áp lực về nội dung khi viết rap, trước đây tôi thường nghĩ mình viết như vậy có ổn không, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng sau một khoảng thời gian trải nghiệm, trau dồi khả năng viết của mình thì giờ viết ra cái gì, tôi đều thấy tự tin với nó”.