Một người cha có thể đứng trên đỉnh cao của danh vọng, sở hữu những con số doanh thu khiến cả một ngành công nghiệp phải nể phục. Nhưng khi trút bỏ hào quang của những bộ phim trăm tỷ, bước qua cánh cửa nhà, điều gì mới thực sự định nghĩa sự thành công của anh?

Đối với người đàn ông ấy, câu trả lời không nằm ở những chiếc cúp hay kỷ lục phòng vé, mà nằm ở hành trình chứng kiến bốn đứa trẻ trưởng thành bằng đôi chân của chính mình.

Đó cũng là thành công mà Lý Hải luôn trân quý nhất.

Đằng sau những mùa phim thắng lớn là tuổi thơ bình dị của bốn đứa trẻ

Nhắc đến Lý Hải của những năm gần đây, công chúng nghĩ ngay đến một "thương hiệu điện ảnh" bảo chứng cho phòng vé. Seri phim "Lật mặt" không chỉ đưa tên tuổi anh vào hàng ngũ những đạo diễn quyền lực nhất showbiz Việt, mà còn mang lại khối tài sản khổng lồ cùng cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng, những đứa trẻ nhà Lý Hải - Minh Hà sẽ nghiễm nhiên được nuôi nấng như những "rich kid" từ trong trứng nước, thì họ đã nhầm!

Đằng sau vị đạo diễn quyền lực trên phim trường là một người cha chọn giữ cho tuổi thơ của các con những điều bình dị nhất. Trong ngôi nhà của Lý Hải, đất cát, cây cối và những trải nghiệm đời thường luôn hiện diện nhiều hơn những đặc quyền mà danh tiếng hay điều kiện vật chất có thể mang lại.

Trong chuyện dạy con, vợ chồng Lý Hải quan tâm từng sở thích, năng khiếu của mỗi bé. Chẳng hạn, Rio và Sunny giỏi vẽ, viết, chơi các môn trí tuệ và đọc sách, còn Cherry thích làm đẹp, điệu đà. Điểm chung của 4 nhóc tỳ là đều mê vận động, đặc biệt là đạp xe, bơi lội và thích chơi đùa ngoài thiên nhiên.

Lý Hải - Minh Hà cũng thường đưa các con du lịch kết hợp trải nghiệm, khám phá. Nam đạo diễn chú trọng phương pháp thực hành, giúp các bé tăng cường vốn sống. Thỉnh thoảng, anh đưa con ra vườn trồng trọt, làm vườn để các bé quý trọng công sức lao động. Trong một lần chia sẻ trên Vietnamnet, anh cho biết: "Tôi thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn hơn là cho tiền. Mình muốn trang bị đầy đủ vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, các con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình".

Bản di chúc "ngược đời": Không để lại tiền, chỉ để lại "vốn sống"

Có một thực tế khốc liệt ở showbiz: Khi bố mẹ quá nổi tiếng, con cái rất dễ bị "ngợp" dưới cái bóng của đấng sinh thành. Ý thức được điều đó, Lý Hải luôn nghiêm khắc dập tắt mọi tư duy ỷ lại của các con ngay từ khi còn nhỏ. Đi học trường công lập, đối xử bình đẳng với bạn bè và tuyệt đối không bao giờ được nghĩ mình là "ngôi sao".

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam, nam đạo diễn cho biết: "Nếu có tiền nhiều mà gia đình xào xáo, con không ngoan… thì tất cả trở nên vô nghĩa. Vợ chồng mình bàn với nhau là không cố gắng dành dụm tiền cho con. Bản thân Lý Hải đi lên từ đôi bàn tay trắng thì Lý Hải cũng muốn con như vậy… Cái quan trọng nhất muốn để lại cho con là làm sao bước chân vào đời phải vững nhất có thể, ai cũng phải té hết, té là phải tự đứng dậy".

Lý Hải không chọn dựng cho các con một chiếc ô che suốt đời. Điều anh muốn trao là bản lĩnh để các con có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình. Sự nghiêm khắc của Lý Hải không nằm ở những trận đòn roi, mà ở những giao kèo sòng phẳng: Muốn có một món đồ chơi, con phải tích đủ điểm ngoan; muốn hiểu giá trị của đồng tiền, con phải ra phim trường nếm trải cái nắng, cái gió, chứng kiến những giọt mồ hôi của bố mẹ và toàn bộ ê-kíp...

"Điều cơ bản nhất là các con phải biết xin lỗi và cảm ơn. Chúng tôi dạy các con hiểu giá trị trong cuộc sống và trân quý mọi thứ trên đời dù đó là mình hay người khác làm ra", anh kể trên Vietnamnet.

Khi hạnh phúc gia đình là đỉnh cao thành công của người đàn ông U60

Làm đạo diễn phim thương mại là một cuộc đua vắt kiệt cả sức lực lẫn thời gian. Suốt nhiều năm ròng rã, cứ mỗi mùa bấm máy, Lý Hải lại gần như "biến mất" khỏi nhà để lăn lộn nơi phim trường khốc liệt. Thế nhưng, điều kỳ diệu là ngọn lửa gia đình chưa bao giờ nguội lạnh.

Với Lý Hải, làm cha không nhất thiết phải bù đắp cho con bằng những chuyến đi xa hay những món quà đắt tiền. Điều anh trân trọng hơn cả là khoảng thời gian được thực sự ở bên các con, dù chỉ là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Giữa lịch trình bận rộn của công việc, vợ chồng anh vẫn cố gắng duy trì những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện sau một ngày dài và thói quen lắng nghe cảm xúc của từng đứa trẻ. Chính sự đồng hành ấy đã giúp ngôi nhà luôn là nơi các con cảm thấy được yêu thương, thấu hiểu và có thể bình yên trở về sau mọi trải nghiệm của tuổi thơ.

Ở tuổi U60, khi đã đi qua đủ những thăng trầm của danh vọng, từ chàng ca sĩ từng miệt mài rong ruổi khắp các sân khấu tỉnh lẻ đến một trong những đạo diễn thành công nhất của điện ảnh Việt, thước đo thành công của Lý Hải đã hoàn toàn thay đổi. Những kỷ lục doanh thu rồi sẽ bị xô đổ, những tấm bằng khen rồi sẽ bám bụi thời gian, nhưng tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ trong ngôi nhà nhỏ, sự trưởng thành, tử tế và tự lập của các con mới là "gia tài" bất biến.

Trong guồng quay không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều bậc phụ huynh phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, câu chuyện của Lý Hải gợi nhắc một giá trị giản dị nhưng bền vững: Điều quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con không phải là vật chất hay danh tiếng, mà là sự hiện diện và đồng hành trong những năm tháng trưởng thành.

Nhìn vào cách Lý Hải nuôi dạy bốn người con, người ta chợt hiểu rằng món quà lớn nhất không phải là một vương quốc được dựng xây sẵn, mà là hành trang để con đủ tự tin bước vào đời. Bởi người cha thành công nhất không phải là người để lại cho con cả một vương quốc, mà là người dạy con cách kiến tạo vương quốc của chính mình bằng sự tử tế, nghị lực và lòng biết ơn.

Và có lẽ, đó cũng là "gia tài" quý giá nhất mà Lý Hải mong sẽ được nhìn thấy ở các con mình.

(Ảnh trong bài: FBNV)