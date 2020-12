Ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt

Ngày 17-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các lệnh trên đã được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn.

Trương Châu Hữu Danh khi chưa bị bắt - Ảnh: FBVV

Chiều 17-12, cơ quan An ninh điều tra TP Cần Thơ phối hợp Công an TP Tân An (tỉnh Long An) thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở Trương Châu Hữu Danh tại số nhà 40 khu dân cư Phường 6, TP Tân An. Tiến hành khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 14 giờ, một số đoạn đường đi vào ngôi nhà số 40 đường số 4 ở khu dân cư phường 6 (nhà thuê) bị phong tỏa. Rất đông lực lượng cảnh sát có mặt bảo vệ an ninh trật tự.

Đến 17 giờ, lực lượng Công an vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trương Châu Hữu Danh.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: Hà Long

Hiện vụ án đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ông Trương Châu Hữu Danh, sinh năm 1982, đăng ký thường trú: số 85, đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An.

Trương Châu Hữu Danh là người có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng (KOL), Facebook cá nhân có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Thời điểm chưa bị bắt, Trương Châu Hữu Danh thường bày tỏ những quan điểm cá nhân về thời sự, chính trị, kinh tế và xã hội lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ.