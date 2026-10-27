'Ông trùm' phim kiếm hiệp: U80 muốn sinh thêm con, viên mãn bên vợ kém 31 tuổi

Trương Kỷ Trung được mệnh danh là “ông trùm phim kiếm hiệp” khi gắn liền với nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và Lộc đỉnh ký. Sau hàng chục năm, ông vẫn được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đạo diễn “lắm tài nhiều tật”

Sinh năm 1951, Trương Kỷ Trung bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình từ những năm 1980. Từ đầu những năm 2000, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong dòng phim võ hiệp.

Thời hoàng kim, Trương Kỷ Trung được truyền thông Hoa ngữ ca ngợi là một trong những người góp phần định hình dòng phim võ hiệp Kim Dung trên truyền hình Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Theo thống kê trong giới giải trí, vị đạo diễn sở hữu khối tài sản ước tính 300 triệu NDT (hơn 46 triệu USD).

Trương Kỷ Trung được mệnh danh là “ông trùm phim kiếm hiệp”.

Được đánh giá cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng đạo diễn nổi tiếng này lại có cuộc sống tình cảm không ít thị phi. Năm 2016, ông ly hôn người vợ đầu tiên Phàn Hinh Mạn sau hơn 11 năm chung sống. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn mà không có con chung.

Thời điểm ly hôn, truyền thông Hoa ngữ xôn xao trước vụ ẩu đả giữa Trương Kỷ Trung và vợ cũ tại nhà riêng. Vợ cũ cáo buộc Trương Kỷ Trung cùng em trai cố tình đột nhập vào nhà bất hợp pháp, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà rồi hành hung cô.

Phàn Hinh Mạn cho rằng, cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc vì Trương Kỷ Trung coi trọng vật chất, khinh thường vợ và không chung thủy.

Dù đã ly hôn, Trương Kỷ Trung và Phàn Hinh Mạn vẫn đưa nhau ra tòa, tranh chấp về tài sản, giải quyết kiện tụng. Thậm chí, đạo diễn nổi tiếng còn phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần cho vợ cũ với số tiền lên tới 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) vì xâm phạm quyền riêng tư. Vụ chia tay ồn ào với người vợ đầu ảnh hưởng tới hình ảnh của “ông trùm dòng phim kiếm hiệp”.

Tuổi xế chiều viên mãn bên vợ trẻ

Sau 4 năm ly hôn, Trương Kỷ Trung tìm được hạnh phúc bên nữ trợ lý kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm. Năm 2017, cặp đôi tổ chức hôn lễ, rồi lần lượt sinh cho nhau 3 người con “đủ nếp, đủ tẻ”. Ngoài ra, họ còn chung sống cùng con trai riêng của Đỗ Tinh Lâm. Trương Kỷ Trung rất thương yêu và chăm sóc bé như con ruột.

Việc kết hôn với người kém nhiều tuổi khiến Trương Kỷ Trung đối mặt với những bàn tán từ công chúng. Tuy nhiên, ngôi sao 75 tuổi khẳng định, ông rất hạnh phúc và liên tục lên tiếng bảo vệ người bạn đời.

Trương Kỷ Trung bên bà xã trẻ đẹp kém 31 tuổi.

Trương Kỷ Trung cho biết chính vợ trẻ mang đến cho ông nguồn sống tích cực. Ông hết lời khen ngợi vợ trẻ rất chu đáo, đảm đang, biết cách vun vén cho tổ ấm khiến ông yên tâm làm việc.

Những năm qua, do tuổi cao sức yếu, Trương Kỷ Trung không còn tích cực sản xuất phim ảnh mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn.

Đạo diễn thường đăng tải hình ảnh bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa trên trang cá nhân. Trương Kỷ Trung còn cho cải tạo khu vườn để làm một công viên thu nhỏ cho cả gia đình vui đùa lúc rảnh rỗi.

Tổ ấm nhỏ của nam đạo diễn.

Để kiếm thêm kinh tế, đạo diễn lập các tài khoản mạng xã hội, nhận livestream quảng cáo và bán hàng cho các nhãn hiệu từ nổi tiếng đến ít tiếng tăm. Từng là đạo diễn lừng lẫy trong showbiz, nhưng ông không ngại chào mời, câu kéo khách mua hàng cho mình.

Thỉnh thoảng khi nhớ nghề, “ông trùm kiếm hiệp” vẫn tham gia các chương trình truyền hình về bình luận sách, phim ảnh.

Gần đây, đạo diễn Trương Kỷ Trung cũng tiết lộ trong một buổi livestream rằng vợ chồng ông đang chuẩn bị mang thai lần thứ năm. Cặp đôi mong muốn có thêm một bé trai.

Bà xã đạo diễn nhấn mạnh cô rất yêu trẻ nhỏ và mong muốn có một gia đình đông con, nhiều phúc. Theo quan điểm của cô, “càng sinh nhiều con càng thông minh, càng sinh càng đáng yêu”.