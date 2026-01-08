Chen Zhi.

Chen Zhi (sinh ra tại Trung Quốc, mang quốc tịch Campuchia) có hoạt động kinh doanh trải rộng trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ tài chính thông qua tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Phnom Penh.

Một thông cáo báo chí của Chính phủ Campuchia cho biết, chiến dịch bắt giữ Chen diễn ra sau nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã thu hồi quốc tịch của Chen vào tháng 12/2025.

Chen bị bắt cùng với Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Cả ba người sau đó đã bị dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Những rắc rối của Chen bắt đầu vào ngày 14/10/2025, sau khi Mỹ và Anh tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với ông, tập đoàn Prince Group và các cộng sự thân cận.

Chính quyền Mỹ và Anh cáo buộc nhóm này phạm tội rửa tiền và lừa đảo qua mạng, cũng như điều hành các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Là một phần của các biện pháp trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định tập đoàn Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Một số tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn này đã bị tịch thu trên toàn cầu, bao gồm gần 130.000 bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, và khoảng 19 bất động sản ở London, trong đó có một bất động sản trị giá gần 100 triệu bảng Anh.

Chen và nhóm của ông bị cáo buộc thu lợi từ nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia, bao gồm cả việc tống tiền bằng các tài liệu khiêu dâm - thường là từ trẻ vị thành niên, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và buôn người, tra tấn và tống tiền công nhân bị bắt làm nô lệ tại ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Tuy nhiên, Chen đã phủ nhận mọi cáo buộc.