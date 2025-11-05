Ngày 4/11, giới chức Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia liên quan Prince Holding Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí (Chen Zhi) - doanh nhân gốc Trung Quốc nhập quốc tịch Campuchia - sáng lập và điều hành.

Tập đoàn này bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, sử dụng lao động cưỡng bức để tiến hành gian lận trực tuyến và rửa tiền trên phạm vi toàn cầu.

Theo Văn phòng Công tố Đài Bắc, 25 nghi phạm bị bắt giữ, cùng với việc tịch thu số tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145,7 triệu USD). Các tài sản bị thu giữ gồm 18 bất động sản cao cấp, 26 xe sang (Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini) và 60 tài khoản ngân hàng. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 11 căn hộ hạng sang và 48 chỗ đậu xe trong khu Peace Palace ở trung tâm Đài Bắc, với tổng giá trị ước tính 3,81 tỷ Đài tệ.

Trần Chí. (Ảnh: Prince Holding Group)

Cuộc điều tra được thực hiện sau khi Mỹ truy tố Trần Chí và cộng sự vào ngày 8/10 với tội danh âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền, đồng thời Bộ Tài chính Mỹ đưa 3 người Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách trừng phạt. Đài Loan lập nhóm điều tra đặc biệt từ ngày 15/10 để phối hợp truy vết dòng tiền và tài sản liên quan.

Cùng ngày, cảnh sát Hong Kong cho biết đã đóng băng 352 triệu USD trong khuôn khổ điều tra mạng lưới rửa tiền và gian lận viễn thông quốc tế liên quan Prince Group. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư do cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào tại Hong Kong, nhưng ít nhất 18 công ty địa phương, trong đó có Khoon Group và Geotech Holdings, bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen.

Tại Singapore, giới chức cũng tịch thu hơn 110 triệu USD tài sản có liên quan đến Prince Group, bao gồm sáu bất động sản, tài khoản ngân hàng và chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng được thực hiện ở Đông Nam Á, nhằm vào 146 cá nhân và tổ chức thuộc mạng lưới Prince Group. Trong khi đó, Anh cũng áp lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và 6 công ty, bao gồm cả Trần Chí.