Cú đánh thẳng mặt “bố già”

Ngày 14/10/2025, một cơn địa chấn pháp lý đồng loạt rung chuyển từ Washington đến London, nhắm thẳng vào trung tâm của một trong những đế chế tội phạm tinh vi nhất Đông Nam Á.

Trong một hành động phối hợp chưa từng có, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã cùng lúc công bố một loạt các biện pháp trừng phạt và cáo trạng hình sự, được mô tả là "hành động lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trên mạng tại khu vực.

Mục tiêu chính của chiến dịch sấm sét này là một cái tên duy nhất: Chen Zhi (Trần Chí), và tập đoàn khổng lồ, Prince Holding Group.

Tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, một bản cáo trạng được mở niêm phong, chính thức buộc tội Trần Chí, 38 tuổi, với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Các cáo buộc này có thể khiến Trần phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù giam. Nhưng điều gây chấn động nhất là quy mô tài sản bị nhắm tới. Cùng với bản cáo trạng, chính quyền Mỹ đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp: khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá ước tính lên tới 15 tỷ USD vào thời điểm đó, được cho là tiền thu được từ các hoạt động phi pháp của Trần Chí.

Cùng lúc, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã giáng một đòn mạnh mẽ khi chính thức dán nhãn toàn bộ Prince Holding Group là một "Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia".

Đây không phải là một thuật ngữ được sử dụng tùy tiện; nó đặt tập đoàn của Trần Chí ngang hàng với các băng đảng ma túy khét tiếng hay các tổ chức mafia quốc tế, khẳng định rằng bản chất của nó không phải là một doanh nghiệp hợp pháp có vài cá nhân sai phạm, mà là một bộ máy tội phạm toàn diện. Lệnh trừng phạt đã nhắm vào 146 cá nhân và thực thể có liên quan đến mạng lưới này.

Ở bên kia Đại Tây Dương, chính quyền Anh cũng hành động quyết liệt. Họ phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 100 triệu bảng Anh tại London, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng, một tòa nhà văn phòng 100 triệu bảng và nhiều căn hộ cao cấp khác. Động thái đã khóa chặt cánh cửa của Trần Chí và mạng lưới của trùm tội phạm vào một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới.

Các công tố viên mô tả Trần Chí là "bộ não đằng sau một đế chế lừa đảo trên mạng rộng lớn" gây lũng đoạn Campuchia. Một người đàn ông sống hai bộ mặt, khiến mọi thứ khi bị phơi bày đều khiến tất cả ngỡ ngàng.

Cuộc sống hai mặt

Trần Chí, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, từng là một chủ doanh nghiệp nhỏ không tên tuổi trước khi di cư đến Campuchia vào năm 2011 để theo đuổi lĩnh vực bất động sản.

Sự trỗi dậy của Trần Chí trùng hợp với làn sóng đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào Campuchia, đặc biệt là ở Sihanoukville, nơi đã biến thành một "thủ phủ casino". Trần là một nhân vật quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến doanh nhân trẻ lọt vào tầm ngắm của Bắc Kinh. Ngay từ năm 2020, các tòa án Trung Quốc đã xác định Prince Group là một "nhóm tội phạm cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia khét tiếng" và đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra.

Cuộc điều tra của Trung Quốc ước tính nhóm này đã tạo ra ít nhất 700 triệu USD doanh thu bất hợp pháp từ việc nhắm vào các công dân Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng rất lâu trước khi Mỹ và Anh hành động, Trần Chí đã nằm trong tầm ngắm của chính Trung Quốc.

Trước khi bị vạch trần, Trần Chí đã tỉ mỉ xây dựng một hình ảnh hoàn hảo. Trên các trang web của công ty và trong mắt giới tinh hoa Campuchia, vị doanh nhân này là một "doanh nhân được kính trọng", một "nhà lãnh đạo có tầm nhìn" và là một trong những nhân vật có tiếng trong hoạt động phát triển kinh tế.

Tập đoàn của Trần, Prince Holding Group, được quảng bá là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và các nguyên tắc ESG.

Trần cũng đóng vai một nhà từ thiện lớn. Thông qua quỹ Prince Foundation, Trần Chí đã quyên góp hơn 16 triệu USD cho các hoạt động cộng đồng, y tế và giáo dục. Nổi bật nhất là chương trình "Học bổng Trần Chí", một sáng kiến hợp tác với Bộ Giáo dục Campuchia để hỗ trợ tài chính toàn diện cho hàng trăm sinh viên đại học.

Nhờ các bước đi khéo léo, Trần Chí đã hòa mình sâu vào giới tinh hoa kinh tế của Campuchia.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hào nhoáng đó là những cáo buộc kinh hoàng trong bản cáo trạng của Mỹ. Các công tố viên cho rằng Trần Chí không chỉ đứng đầu mà còn trực tiếp quản lý các trại lao động cưỡng bức bạo lực. Các khu phức hợp này được mô tả như những nhà tù, được bao bọc bởi những bức tường cao và hàng rào kẽm gai.

Bằng chứng đanh thép nhất về sự tàn bạo của Trần Chí đến từ sự dính líu trực tiếp vào các hành vi bạo lực. Theo cáo trạng, Trần đã lưu giữ những bức ảnh về các vụ đánh đập và tra tấn trong tài khoản Google cá nhân của mình.

Rùng rợn hơn, tài liệu của tòa án đã trích dẫn một đoạn trao đổi trong đó Trần Chí cho phép đánh đập một người nhưng cảnh báo thuộc cấp "đừng đánh chết người đó".

Chi tiết này biến Trần từ một tội phạm cổ cồn trắng thành một ông trùm băng đảng bạo lực, trực tiếp nhúng tay vào tội ác.

Giải phẫu cỗ máy tội phạm của Trần Chí

Đế chế của Trần Chí là một cỗ máy tội phạm được vận hành một cách có hệ thống, bao gồm ba bộ phận chính: động cơ tạo ra lợi nhuận như lừa đảo "mổ lợn", nhiên liệu để vận hành là các nạn nhân buôn người, và cuối cùng là hệ thống xử lý rửa tiền.

Trọng tâm của cỗ máy kiếm tiền này là hình thức lừa đảo "mổ lợn". Phương thức này được thực hiện một cách bài bản: những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng lòng tin và mối quan hệ tình cảm (giai đoạn "vỗ béo lợn").

Sau đó, chúng thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo, hiển thị lợi nhuận ảo để khuyến khích họ rót thêm tiền. Cuối cùng, khi nạn nhân đã dốc hết tiền bạc, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng toàn bộ số tiền (giai đoạn "mổ lợn").

Hoạt động của Trần được triển khai trên quy mô công nghiệp. Bản cáo trạng đề cập đến ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia. Bên trong các khu là những "trang trại điện thoại" với hàng nghìn chiếc điện thoại chạy hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả để tự động hóa việc tiếp cận nạn nhân. Trần Chí được cho là đã khoe khoang rằng hoạt động này mang về tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Để cỗ máy hoạt động, Trần Chí cần một đội quân lao động. Nguồn cung đến từ các nạn nhân của nạn buôn người. Họ bị dụ dỗ từ khắp châu Á và các nơi khác trên thế giới bằng những lời hứa hẹn về công việc lương cao trong lĩnh vực công nghệ hoặc chăm sóc khách hàng.

Nhưng khi đến nơi, họ rơi vào một cái bẫy. Hộ chiếu bị tịch thu, và họ bị ép buộc làm việc dưới sự đe dọa của bạo lực. Họ bị giam cầm, cô lập, và phải chịu đựng các hình thức lạm dụng thể chất, tra tấn và tống tiền.

Các nhân chứng kể lại rằng những người cố gắng trốn thoát đã bị đánh đập, chích điện và lôi trở lại. Bản cáo trạng thậm chí còn bao gồm những bức ảnh về các nạn nhân đầy máu và vết bầm tím.

Với nguồn lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo, thách thức tiếp theo là làm thế nào để hợp pháp hóa số tiền. Trần Chí đã xây dựng một hệ thống rửa tiền đa tầng, tinh vi.

Đầu tiên, doanh thu bất hợp pháp được hòa trộn với nền kinh tế hợp pháp của Campuchia thông qua chính các doanh nghiệp "bề ngoài hợp pháp" của Prince Group.

Các trụ cột chính của tập đoàn đều đóng vai trò là cỗ máy rửa tiền.

Về bất động sản, đó là các cái tên Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate, và các siêu dự án như Prince Plaza, Prince Central Plaza, và đặc biệt là dự án Bay of Lights trị giá 16 tỷ USD ở Sihanoukville. Các dự án xây dựng quy mô lớn là công cụ kinh điển để rửa những khoản tiền khổng lồ.

Prince Bank Plc., một ngân hàng thương mại đầy đủ với tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, đã bị nêu tên trong lệnh trừng phạt. Các hoạt động cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền điện tử, sòng bạc (Jin Bei Group), và một mạng lưới hơn 100 công ty vỏ bọc trên khắp thế giới được sử dụng để che giấu dấu vết của dòng tiền.

Thứ hai, Trần Chí sử dụng các kỹ thuật rửa tiền điện tử tiên tiến như "spraying" (phun) và "funneling" (phễu), trong đó các khối lượng lớn tiền điện tử được liên tục chia nhỏ ra hàng chục ví kỹ thuật số rồi lại hợp nhất vào một vài ví để che giấu nguồn gốc. Chính Trần Chí đã đích thân nắm giữ khóa riêng tư của các ví không lưu ký chứa 15 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu.

Số tiền bẩn sau khi được "giặt sạch" đã được dùng để tài trợ cho một cuộc sống xa hoa không tưởng: du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm bao gồm một bức tranh của Picasso, và vô số món đồ xa xỉ khác.

Mô hình này - một doanh nghiệp tội phạm đội lốt một tập đoàn hợp pháp - là hình mẫu cho tội phạm có tổ chức quy mô lớn hiện đại, khiến nó trở nên kiên cố và khó bị triệt phá hơn nhiều so với các băng đảng truyền thống.

Mặc dù đế chế của Trần Chí đã bị giáng một đòn chí mạng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cuộc săn lùng toàn cầu đối với ông trùm này và những tác động sâu rộng của vụ án đối với cuộc chiến chống tội phạm mạng ở Đông Nam Á chỉ mới bắt đầu.

Trần Chí hiện vẫn đang lẩn trốn. Với nhiều hộ chiếu và khối tài sản khổng lồ, Trần là một kẻ đào tẩu khó bị theo dõi. Nhưng hành động chống lại Prince Group là một phát súng cảnh cáo rõ ràng đối với các tập đoàn tội phạm trên không gian mạng khác đang gây nhức nhối.