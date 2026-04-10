Dưới Bóng Điện Hạ đang là cái tên phủ sóng phòng vé Hàn Quốc và vừa đổ bộ Việt Nam. Bộ phim trở thành "bom tấn" với thành tích doanh thu cao nhất mọi thời đại (142,5 tỷ won, tính đến đầu tháng 4) và còn đạt top 3 phim có lượng khán giả cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn với hơn 16 triệu vé bán ra. Với thành công này, Park Ji Hoon chính là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất.

Bộ phim khai thác câu chuyện lịch sử xoay quanh vua Danjong - vị quân vương trẻ tuổi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và bi kịch chính trị, từ đó mang đến một không khí nặng trĩu, u ám xuyên suốt. Vai diễn vua Danjong mà Park Ji Hoon thủ vai không chỉ đòi hỏi ngoại hình phù hợp mà còn cần khả năng thể hiện nội tâm phức tạp. từ sự non trẻ, bất lực cho đến tuyệt vọng và giằng xé. Nam diễn viên đã gây bất ngờ với khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, đặc biệt ở những phân cảnh cao trào, nơi ánh mắt và biểu cảm của anh được thể hiện một cách hoàn hảo và ám ảnh.

Không chỉ giúp phim tăng độ thảo luận trên mạng xã hội, màn thể hiện của anh còn được xem là yếu tố then chốt kéo khán giả ra rạp. Nhiều ý kiến cho rằng chính vai diễn này đã đưa Park Ji Hoon tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp, từ một diễn viên trẻ tiềm năng trở thành gương mặt có thể đảm nhận những vai nặng ký và mang tính dẫn dắt.

Nhưng điều thú vị là, không nhiều người biết rằng hành trình của Park Ji Hoon đã bắt đầu từ rất sớm. Khi mới 7 tuổi, anh đã xuất hiện trong siêu phẩm cổ trang Truyền Thuyết Jumong - bộ phim từng gây chấn động khắp châu Á với tỷ suất người xem cực cao với rating hơn 40%. Dù chỉ là vai nhỏ, nhưng đây lại là cột mốc mở đầu cho một hành trình dài với diễn xuất.

Sau giai đoạn thiếu niên tạm im hơi lặng tiếng, anh bất ngờ trở lại với một cú bứt phá ngoạn mục khi tham gia show sống còn và debut với vị trí top 2 trong nhóm Wanna One, trở thành cái tên được săn đón khắp châu Á. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở danh xưng idol, Park Ji Hoon tiếp tục quay lại với diễn xuất và từng bước xây dựng sự nghiệp một cách bài bản.

Cột mốc giúp Park Ji Hoon chứng tỏ năng lực trong nghiệp diễn chính là Weak Hero Class 1. Bộ phim nhanh chóng leo top các nền tảng trực tuyến ngay khi phát hành, tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ nội dung gai góc và diễn xuất bùng nổ. Nhân vật Yeon Si Eun của chàng trai họ Park lạnh lùng, ít nói nhưng nội tâm dữ dội, đã giúp anh nhận về “cơn mưa” lời khen. Thậm chí, diễn xuất của năm diễn viên sinh năm 1999 còn được đánh giá là một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất của dàn diễn viên trẻ Hàn Quốc những năm gần đây, mang về cho anh giải Tân binh xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc.

Không dừng lại ở đó, Park Ji Hoon dần đảm nhiệm vai nam chính và tạo dấu ấn trong các bộ phim như At a Distance, Spring Is Green, hay Love Song For Illusion cũng giúp anh mang về giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải KBS Drama Awards - một bước đệm quan trọng khẳng định năng lực diễn xuất. Ngoài ra, Love Revolution cũng từng là một trong những web-drama có lượt xem cao, giúp Park Ji Hoon duy trì độ nhận diện ổn định với khán giả trẻ.

Tính đến hiện tại, Park Ji Hoon gần như đã đủ bộ thành tích: từ rating khủng thời sao nhí (Jumong), độ phủ sóng thần tượng (Wanna One), thành tích nền tảng số (Weak Hero Class) cho đến phòng vé (Dưới Bóng Điện Hạ). Mỗi giai đoạn, anh đều để lại dấu ấn rõ rệt và được công nhận với những màn hóa thân xuất sắc. Nhìn lại, hành trình của Park Ji Hoon, có thể nhận xét rằng kịch bản phim còn không dám viết một nam chính hoàn hảo như vậy.

Có lẽ, điều khiến anh chuốc mê hàng triệu khán giả không chỉ nằm ở visual hay danh tiếng mà là cách anh nghiêm túc làm nghề và trau chuốt, hết mình qua mỗi dự án. Để đến khi đứng ở đỉnh cao, người ta mới nhận ra rằng Park Ji Hoon không phải một hiện tượng nhất thời mà là một hành trình được tích lũy suốt nhiều năm.