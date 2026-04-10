3 vụ ly hôn tốn tiền nhất showbiz: Khổ cho 1 nam diễn viên hạng A mất đến 250 tỷ vào tay cô vợ ngoại tình

Showbiz Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những cuộc tình đẹp như cổ tích, nhưng khi tình yêu tan vỡ, thứ ở lại không chỉ là tổn thương mà còn là những cuộc chiến pháp lý căng như dây đàn. Có những cuộc ly hôn không đơn thuần là chia tay mà trở thành “trận chiến thế kỷ” trong việc phân chia khối tài sản hàng triệu đến cả tỷ USD, khiến dư luận xứ tỷ dân dậy sóng suốt nhiều năm.

Và nhắc đến những vụ ly hôn đắt đỏ nhất Cbiz, không thể không kể đến cú sốc mang tên Vương Bảo Cường - nam diễn viên từng khiến cả Trung Quốc chấn động khi bị người vợ đầu ấp tay gối phản bội nhưng vẫn phải chia tài sản mà bản thân đổ hôi sôi nước mắt mới kiếm được cho đối phương trong ngày ra tòa ly dị.

Tạ Linh Linh - đại gia Lâm Kiến Nhạc: 1.300 tỷ kết thúc hôn nhân

Tạ Linh Linh sinh năm 1956 tại Đài Loan (Trung Quốc), từng là một trong những gương mặt điện ảnh rực rỡ nhất của màn ảnh Hoa ngữ giai đoạn 1960–1970. Ngay từ năm 8 tuổi, cô đã khiến giới làm nghề phải chú ý khi xuất sắc giành giải Nữ diễn viên nhí tại Giải Kim Mã lần thứ 4 nhờ vai “Uyển Quân”. Từ đó, cô nhanh chóng trở thành “át chủ bài” của dòng phim bi thương đặc trưng thời kỳ ấy. Sở hữu vẻ đẹp mong manh, đôi mắt chất chứa nỗi buồn cùng khí chất thuần khiết hiếm có, Tạ Linh Linh được tôn vinh là “nàng thơ” của Quỳnh Dao, đồng thời là biểu tượng tiêu biểu của thế hệ minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên khuynh đảo khắp châu Á.

Năm 1980, khi mới 23 tuổi, Tạ Linh Linh tuyên bố rời showbiz để kết hôn với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Trong 7 năm, cô sinh liền 5 người con: 2 trai và 3 gái cho ông xã giàu có. Đáng buồn là kể từ khi Tạ Linh Linh liên tiếp mang thai, chồng cô bắt đầu vướng vào nhiều tin đồn tình cảm với các ngôi sao nổi tiếng. Đến năm 1993, Lâm Kiến Nhạc và nữ diễn viên Vương Tổ Hiền bị phanh phui ngoại tình. Truyền thông tiết lộ ông đã tặng người đẹp một biệt thự trị giá khoảng 30 triệu HKD (hơn 100 tỷ đồng) - giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân 15 năm của Tạ Linh Linh chính thức đổ vỡ.

Hôn nhân của Tạ Linh Linh và Lâm Kiến Nhạc tan vỡ vì sự chen chân của "Đệ nhất mỹ nhân" Vương Tổ Hiền. Ảnh: Sina.

Quá đau lòng vì bị chồng phản bội, Tạ Linh Linh quyết định ly hôn. Tỷ phú Lâm Kiến Nhạc chấp nhận đền bù cho bà xã minh tinh 400 triệu HKD (hơn 1.300 tỷ đồng) và trao cho cô quyền nuôi dưỡng cả 5 người con. Đây cũng được xem là vụ bồi thường ly hôn đắt đỏ kỷ lục của giới giải trí Trung Quốc. Sau biến cố hôn nhân, Tạ Linh Linh thay vì quay lại showbiz, đã đăng ký học ngành quản lý kinh doanh và đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu. Với sự nhạy bén của mình, Tạ Linh Linh hốt bạc trên thương trường và trở thành bà trùm bất động sản.

Tạ Linh Linh chấp nhận rời bỏ vị trí dâu hào môn với 1.300 tỷ đồng và quyền nuôi dưỡng 5 người con. Ảnh: Sina.

Tỷ phú Châu Trác Hoa: 10.000 tỷ cho vợ, 900 tỷ cho kiều nữ Liêu Bích Lệ

Châu Trác Hoa là tỷ phú sòng bạc, ông trùm showbiz nức tiếng đất Macau (Trung Quốc). Năm 2014, đại gia đã có vợ con này bị phanh phui bê bối cặp kè kiều nữ TVB Liêu Bích Lệ. Bông hồng lai 8X nhiều lần bị bà cả Trần Tuệ Linh cảnh cáo, nhưng vẫn phớt lờ duy trì mối quan hệ ngoài luồng với Châu Trác Hoa. Sau khi mang thai con đầu lòng, Liêu Bích Lệ được Châu Trác Hoa đưa sang Anh sinh sống để "lánh nạn" khỏi Trần Tuệ Linh cũng như điều tiếng dư luận. Trong 5 năm chung sống, Liêu Bích Lệ sinh cho Châu Trác Hoa 3 đứa con.

Không chịu nổi cảnh chung chồng, Trần Tuệ Linh đệ đơn ly hôn, đòi phân chia khỏi tài sản chung 1 tỷ USD (26.300 tỷ đồng). Do Châu Trác Hoa ngoại tình rành rành, nếu ra tòa tỷ phú này sẽ mất 50% tài sản về tay Trần Tuệ Linh. Trải qua nhiều lần thương lượng, Châu Trác Hoa nuốt đắng ký thỏa thuận chia cho vợ cả 400 triệu USD (10.000 tỷ đồng).

Châu Trác Hoa thỏa thuận chia cho bà cả Trần Tuệ Linh 10.000 tỷ đồng hậu ly hôn. Ảnh: Sina.

Đến năm 2019, Liêu Bích Lệ tuyên bố chia tay Châu Trác Hoa vì vụ ly hôn của người tình và chính thất mãi chưa ngả ngũ. Châu Trác Hoa chấp thuận và chuyển cho nữ diễn viên 300 triệu HKD (900 tỷ đồng) làm phí chia tay. Cả hai cũng thỏa thuận Châu Trác Hoa phải chi trả tất cả chi phí sinh hoạt, học tập và luôn sang thăm con đều đặn. Tuy nhiên, đến năm 2021, Châu Trác Hoa đã bị bắt và lãnh án 18 năm tù giam cho các tội danh liên quan đến hành vi sai phạm kinh tế, gây lũng đoạn thị trường cờ bạc Macau (Trung Quốc).

Khi chia tay người tình tỷ phú, Liêu Bích Lệ nhận 900 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Vương Bảo Cường - Mã Dung: Cay đắng mất tài sản vào tay cô vợ bội bạc

Theo tờ Sohu, Vương Bảo Cường là Ảnh đế đặc biệt ở showbiz Trung Quốc. Anh có xuất thân nghèo khó, ngoại hình kém sắc, nhưng bằng sự may mắn, nỗ lực và thực lực diễn xuất lẫn sự giỏi võ mà đã vươn lên thành sao hạng A. Vương Bảo Cường thậm chí còn được xếp vào hàng ngũ "vua hài thế hệ mới", bên cạnh Thẩm Đằng, Từ Tranh và Hoàng Bột.

Năm 2011, Vương Bảo Cường thông báo kết hôn với Mã Dung. Nam diễn viên cho biết anh vô cùng hạnh phúc khi 1 cô gái xinh đẹp như Mã Dung chấp nhận cưới gã trai quê như anh. Ảnh đế còn tin tưởng giao toàn bộ tài sản mà mình kiếm được cho vợ đứng tên. Cuộc hôn nhân yên bình, có đủ nếp đủ tẻ của họ từng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Vương Bảo Cường tự hào vì cưới được vợ đẹp, thậm chí giao tài sản cho Mã Dung quản lý. Nguồn: Sina.

Tuy nhiên, nam diễn viên nằm mơ cũng không ngờ rằng Mã Dung đã ngoại tình với quản lý Tống Triết của anh từ rất lâu. Tháng 8/2016, Vương Bảo Cường bắt quả tang vợ lén lút với quản lý ở khách sạn. Cũng trong lúc này, nam diễn viên hài hàng đầu bàng hoàng phát hiện tài sản tích lũy của anh bao năm qua đã không cánh mà bay, từ 1.000 tỷ "bốc hơi không dấu vết" và chỉ còn 1,5 tỷ trong tài khoản ngân hàng. Khi đó, Vương Bảo Cường khổ đến mức phải đi vay diễn viên kiêm đạo diễn Trần Tư Thành 3 triệu NDT (hơn 10,9 tỷ đồng) để có tiền thuê luật sư kiện Mã Dung và Tống Triết.

Không lâu sau, Vương Bảo Cường tuyên bố ly hôn, tố cáo vợ và nhân tình có hành vi chiếm đoạt tài sản của anh. Mã Dung cũng chẳng vừa khi nhiều lần tìm đến nhà Vương Bảo Cường ăn vạ, tố ngược chồng cũ ngoại tình, đánh đập và bịa chuyện vu khống cô có gian tình với quản lý dưới quyền Tống Triết.

Mã Dung và Tống Triết bị Vương Bảo Cường bắt gian tại trận hành vi ngoại tình. Ảnh: Sohu.

Ngày ra tòa ly hôn, Vương Bảo Cường thắng thế khi đệ trình nhiều bằng chứng cho thấy Mã Dung ngoại tình và làm giả sổ sách nhằm chiếm đoạt tài sản của anh. Dù vậy, tòa vẫn xử cho Mã Dung được nuôi con gái, nhận 20% tài sản chung. Việc mất đến 250 tỷ đồng vào tay cô vợ phản bội khiến Vương Bảo Cường khóc nghẹn trong nỗi uất ức, bức xúc khi rời tòa. Không chỉ vậy, Mã Dung còn yêu cầu chồng cũ phải chu cấp tiền nuôi con gái mỗi tháng. Với số tiền lớn lấy được từ chỗ Vương Bảo Cường hậu ly hôn, Mã Dung cứ thế đi du lịch khắp thế giới, mua sắm xa xỉ mà chẳng cần ra ngoài làm việc. Sau vụ việc ồn ào, Vương Bảo Cường được xem là "Ảnh đế khổ vì tình nhất showbiz Trung Quốc".

Vương Bảo Cường lặng người rời tòa sau khi mất 20% tài sản vào tay cô vợ ngoại tình. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu