Chẳng ai ngờ nam diễn viên xấu nhất Squid Game ngoài đời lại đẹp thế này: Đổi mỗi kiểu tóc mà như thay đầu

"Cái răng cái tóc là góc con người" - câu nói quen thuộc này cực kỳ đúng khi nhìn vào trường hợp của Kim Joong Hee. Là một gương mặt gần như bị khán giả bỏ qua vì tạo hình kém sắc trên màn ảnh nhưng gần đây, nam diễn viên này bất ngờ gây bão mạng với visual khác biệt đến mức khó tin.

Nếu từng xem Squid Game, hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh với tuyến nhân vật phản diện mặc đồ hồng gây ám ảnh. Nhân vật của Kim Joong Hee là một trong những người đứng sau một trong những kẻ tham gia đường dây này, được tạo hình với mái tóc lưa thưa, gương mặt hốc hác, biểu cảm dữ dằn. Thậm chí, nam diễn viên còn bị nhiều khán giả coi là xấu nhất phim bởi tổng thể kém sắc đến mức không ưa nổi.

Đến Marry My Husband, Kim Joong Hee tiếp tục ở tuyến nhân vật "xấu lạ tình khi anh vào vai một người đàn ông trung niên với diện mạo già nua, kiểu tóc lỗi thời để hợp với lứa tuổi trung niên. Không chỉ xấu, nhân vật của anh trong phim còn bị khán giả ghét cay ghét đắng bởi tính cách vô duyên, háo sắc.

Chính vì vậy, khi loạt ảnh đời thường của Kim Joong Hee được lan truyền, cộng đồng mạng gần như không tin vào mắt mình. Không còn mái tóc thưa hay tạo hình xuề xòa, nam diễn viên ở ngoài đợi có mái tóc dày, được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt vốn bị "phong ấn" nhan sắc nay trở nên sáng sủa và hài hòa hơn hẳn, thậm chí toát lên nét nam tính, phong trần khác xa hoàn toàn với hình ảnh trên phim. Sự thay đổi này lớn đến mức nhiều người khẳng định nếu không biết trước, gần như không thể nhận ra đây là cùng một người.

Phản ứng của netizen nhanh chóng bùng nổ:

- Cái gì vậy???

- Nhìn thế nào cũng không giống cùng một người

- Đội ngũ make-up và làm tóc trong phim của anh ấy đúng là quá đỉnh

- Tóc tai đúng là cứu cả gương mặt

- Tôi tưởng anh ấy chỉ diễn tốt thôi, ai ngờ ngoài đời lại khác đến vậy

- Trời ơi như thay đầu luôn đó

- Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy vô lý

- Đúng là tóc tai chiếm 80% nhan sắc mà, không sai chút nào

- Ảo diệu thật chứ. Ngoài đời ảnh trẻ, đẹp thế mà, bữa giờ xem phim cứ tưởng ông chú nào

Trong phim ảnh, đặc biệt với các vai phụ hoặc phản diện, tạo hình thường được đẩy theo hướng giảm sức hút để phục vụ câu chuyện. Một mái tóc thưa, một kiểu cắt lỗi thời hay ánh sáng u tối cũng đủ để làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận về một gương mặt.

Sống 7749 cuộc đời nhờ thay đổi kiểu tóc là có thật

Kim Joong Hee sinh năm 1984, bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ khoảng năm 2015. Anh góp mặt trong nhiều dự án quen thuộc như Voice 4, Moving, Nokdu Flower, Squid Game, Marry My Husband… Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, nam diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ khả năng nhập vai linh hoạt và ổn định.

Nguồn: Koreaboo