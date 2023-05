“Ông nội quốc dân” xứ Hàn lên tiếng về bài phát biểu nhạy cảm khi chúc mừng đám cưới Lee Seung Gi

Hôn lễ Lee Seung Gi - Lee Da In hồi tháng trước là một trong những sự kiện ồn ào, làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Tại sự kiện, "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae có lời chúc phúc liên quan tới chuyện ân ái. Cụ thể, trong bài phát biểu của mình, ông khuyên Lee Seung Gi - Lee Da In nên "ân ái" 5 lần 1 tuần, khiến cô dâu chú rể đỏ mặt. Ngay sau hôn lễ, nhiều khán giả đã chỉ trích Lee Soon Jae vì cho rằng ông có lời chúc phúc kém duyên.

Và mới đây, trong chương trình podcast Jung Young Jin, Choi Wook’s Maebul Show vào hôm 4/5, nam diễn viên gạo cội đã chính thức lên tiếng về bài phát biểu gây tranh cãi ở đám cưới hậu bối. Lee Soon Jae cho biết những lời chúc của ông đều chứa đựng nội dung tích cực. Thông qua bài phát biểu, ông muốn Lee Seung Gi - Lee Da In ngày càng bền chặt trong tình cảm và xây dựng được lòng tin dành cho đối phương.

Lee Soon Jae cho biết những lời chúc phúc của ông tại hôn lễ Lee Seung Gi đều chứa đựng thông điệp tích cực

Nam diễn viên sinh năm 1934 cho biết thêm các cặp đôi cần có lòng tin dành cho nhau: "Tôi thấy nhiều cặp đôi trẻ cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Những lúc như thế họ cần giải quyết mọi thứ bằng tình yêu. Trong cuộc sống không chỉ có mỗi sự đam mê hay tình cảm dành cho đối phương là đủ. Các cặp đôi còn cần có cả sự tin tưởng lẫn nhau nữa".

Trong chương trình podcast vừa qua, Lee Soon Jae còn dành lời khen "có cánh" cho Lee Seung Gi - Lee Da In: "Tôi gặp Lee Seung Gi lần đầu trên trường quay bộ phim The King 2 Hearts. Trong khi đó, tôi biết Lee Da In thông qua Kyun Mi Ri (mẹ nữ diễn viên họ Lee). Lee Seung Gi - Lee Da In rất đẹp đôi".

Trước đó nam diễn viên gạo cội bị chỉ trích vì có nhiều câu nói nhạy cảm trong bài phát biểu chúc mừng đám cưới Lee Seung Gi - Lee Da In

Ở châu Á, Lee Soon Jae được nhiều khán giả biết đến qua các tác phẩm thành công như Gia Đình Là Số 1, Lee San - Triều Đại Chosun, Ngôi Sao Khoai Tây,…

