“Ống nghiệm tiết kiệm” và chia sẻ kiến thức hiếm muộn cho công nhân khu công nghiệp

Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7–10% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam đang đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Tuy nhiên, chi phí điều trị IVF vẫn là rào cản lớn, đặc biệt với nhóm lao động phổ thông, công nhân, nông dân hay người làm nghề tự do – những người hiếm khi có cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Trong bối cảnh tỷ suất sinh giảm và Chính phủ khuyến khích phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ hai con, việc mở rộng cơ hội điều trị cho nhóm thu nhập thấp được xem là giải pháp mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. IVF Quốc Ánh ra đời hướng tới mục đích hỗ trợ sinh sản hướng đến cộng đồng, với phương châm "Hiệu quả và Tiết kiệm". Chương trình "Ống nghiệm tiết kiệm" là một trong những hoạt động cộng đồng đầu tiên góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đó.

Bác sĩ Lý Thiện Trung – Trưởng Đơn nguyên hỗ trợ sinh sản – Trung tâm IVF Quốc Ánh nhấn mạnh: "Chi phí điều trị thấp chỉ là điểm khởi đầu. Điều chúng tôi hướng đến là làm sao để nhiều cặp đôi hơn biết rằng mình vẫn có cơ hội làm cha mẹ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. "Ống nghiệm tiết kiệm" là bước đi đầu tiên trong mục tiêu đưa IVF đến gần hơn với cộng đồng. Một trung tâm có chi phí hợp lý là cần thiết nhưng chưa đủ; IVF Quốc Ánh sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình cộng đồng để lan tỏa kiến thức, khuyến khích khám sớm và tạo thêm cơ hội điều trị sớm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn".

BS. Lý Thiện Trung trò chuyện và giải đáp thắc mắc của công nhân PouYuen về sức khỏe sinh sản và các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện nay.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tiếp nối sứ mệnh của IVF Quốc Ánh – giúp các gia đình thu nhập thấp tại TP.HCM và khu vực Tây Nam Bộ có cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản an toàn, hiệu quả với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Diễn ra trong Tháng Phụ nữ Việt Nam, chương trình mang ý nghĩa tri ân và sẻ chia, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí ban đầu, mở ra cơ hội thật sự cho các cặp vợ chồng mong con nhưng còn e ngại vì điều kiện kinh tế hạn chế.

50 suất thăm khám hiếm muộn miễn phí sẽ được dành cho các cặp vợ lần đầu khám hiếm muộn, đáp ứng tiêu chí của chương trình. Mỗi suất bao gồm:

- Khám và tư vấn hiếm muộn chuyên sâu

- Siêu âm phụ khoa

- Xét nghiệm tinh dịch đồ

Đây là những bước thăm khám cơ bản nhưng lại là chìa khóa để sớm biết được nguyên nhân hiếm muộn, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp nhất. Đối với những gia đình khó khăn, một lần thăm khám miễn phí này có thể là "hành động nhỏ bé" nhưng đủ sức mở ra "ước mơ lớn" về một tương lai làm cha mẹ rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến việc khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động thăm khám sớm, nhằm xác định tình trạng hiếm muộn (nếu có) để kịp thời điều trị. IVF Quốc Ánh tin rằng việc tháo gỡ rào cản tài chính ở bước khởi đầu sẽ giúp các cặp đôi:

- Không trì hoãn việc thăm khám, tránh tình trạng chờ đợi đến khi tuổi tác làm giảm đáng kể khả năng thành công.

- Giảm bớt áp lực tâm lý nặng nề khi đối diện với căn bệnh hiếm muộn.

- Có được một lộ trình điều trị minh bạch, hiệu quả về cả kinh tế lẫn chuyên môn.

Thông điệp này cũng phù hợp với khuyến nghị chuyên môn của GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – người tiên phong đưa kỹ thuật IVF về Việt Nam: "Tôi muốn nhắn gửi tới các cặp vợ chồng: nếu mong con một, hai năm rồi mà chưa có thì nên đi khám sớm. Đừng để trễ, vì tuổi người phụ nữ càng lớn thì khả năng có con càng khó hơn. Đừng để sự chờ đợi cướp đi cơ hội."

Thời gian áp dụng: Trong tháng 10/2025 đến khi đủ 50 suất.

Hình thức đăng ký: Follow Fanpage Trung tâm IVF Quốc Ánh và inbox để đăng ký.

Trung tâm IVF Quốc Ánh sẽ là đơn vị xem xét và quyết định cuối cùng để đảm bảo suất hỗ trợ được trao đến những gia đình thật sự phù hợp.

Thông tin chi tiết về hình thức phát hành 50 suất thăm khám miễn phí sẽ được công bố chính thức tại website: https://ivfquocanh.vn/.