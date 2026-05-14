Chưa từng thấy Hoa hậu đi thảm đỏ Cannes phải đeo sash vì sợ không ai biết, nào ngờ vẫn nhận về cái kết ê chề!

LHP Cannes 2026 đang nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ toàn cầu nhờ quy tụ dàn sao đình đám từ Á sang Âu. Trong đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch gây bàn tán vì đi thảm đỏ liên hoan phim tầm cỡ nhưng vẫn đeo sash Miss Universe. Chi tiết này khiến cô bị dân tình mỉa mai không ngớt. Nhiều người chế giễu Fatima Bosch sợ truyền thông quốc tế và mọi người xung quanh không biết cô là ai nên mới phải đeo sash Hoa hậu đi sự kiện phim ảnh.

Đáng chú ý, dù đã giở chiêu trò gây chú ý, nhưng không có bất kỳ nhiếp ảnh gia hay nhà quay phim quốc tế nào hướng ống kính về Fatima Bosch. Thực tế, cô chỉ là khách mời VIP đi xem các buổi công chiếu phim đề cử tại Cannes nên không có suất đi thảm đỏ vào khung giờ vàng. Thời điểm Fatima Bosch xuất hiện, thảm đỏ LHP đã mở cửa tự do, không còn sự quản lý chặt chẽ của các nhân viên nên khung cảnh xung quanh khá lộn xộn, mạnh ai người đó đi vào hội trường. Fatima Bosch đi 60 m thảm đỏ, nhưng video sải bước của cô trên khu vực này chỉ có 14 giây ở đoạn cuối cầu thang. Đáng chú ý, clip về Fatima Bosch này do 1 kênh YouTube săn nghệ sĩ quay, không thuộc về bất kỳ hãng truyền thông lớn nào.

Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch dự Cannes 2026.

Tham dự sự kiện phim ảnh tầm cỡ, Fatima Bosch vẫn đeo sash Miss Universe như sợ người xung quanh không ai biết cô là ai.

Và thực tế là dù đã đeo sash Hoa hậu Hoàn vũ vẫn không ai xung quanh quan tâm đến Fatima Bosch.

Truyền thông quốc tế cũng ngó lơ nàng hậu này.

Fatima Bosch 25 tuổi, xuất thân trong 1 gia đình có mẹ và dì đều từng chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh tại quê nhà Mexico. Ngoài nhan sắc, Fatima Bosch còn có trình độ hộc vấn rất ấn tượng. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana và sau đó tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan, Học viện Lyndon ở Vermont (Mỹ). Với đam mê với thời trang, cô đã mở 1 thương hiệu quần áo riêng. Theo Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô từng có 1 tuổi thơ bị bạo lực học đường. Do mắc chứng khó động và rối loạn tăng động giảm chú ý, cô đã bị bạn học bắt nạt, xa lánh.

Tại Miss Universe 2025, Fatima Bosch đăng quang trong tranh cãi mua giải. Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - một thành viên của hội đồng chấm thi đã tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn Hoa hậu ngay trước thềm chung kết. Omar Harfouch cũng chỉ đích danh Tân Hoa hậu "đi cửa sau", dựa vào mối quan hệ để đoạt danh hiệu: "Hoa hậu Mexico là kẻ chiến thắng giả mạo. 24 tiếng trước đêm chung kết, tôi đã tuyên bố trên đài America HBO rằng, Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô này. Tất cả chi tiết vụ việc sẽ được phát sóng trên đài HBO. 1 tuần trước khi chung kết diễn ra, Chủ tịch Rocha và con trai ông ta đã nói với chúng tôi rằng họ phải chọn Mexico làm Hoa hậu bởi vì 'điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ'" .

Chỉ 3 ngày sau chung kết Miss Universe 2025 , Olivia Yacé - người đẹp Bờ Biển Ngà - đã thông báo sốc rằng cô sẽ từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức này. Việc từ bỏ danh hiệu Á hậu của Olivia Yacé được cho đến từ việc bất mãn với kết quả chung cuộc. Từ đầu cuộc thi, đại diện Bờ Biển Ngà liên tục được dự đoán đăng quang, thậm chí cô còn là người có câu trả lời ứng xử hay nhất trong chung kết. Thế nhưng, vương miện cao quý lại thuộc về tay người khác.

Đương kim Hoa hậu bị tố cáo đăng quang nhờ gia thế.

Cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cũng lâm vào cuộc khủng hoảng, hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử sau khi hết cựu chủ tịch Anne Jakrajutati đến chủ tịch đương nhiệm Raul Rocha vướng vòng lao lý vào năm 2025. Trong đó, việc ông Raul Rocha bị truy tố với loạt cáo buộc gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, gây chấn động toàn cầu.

Miss Universe đang rơi vào cảnh khủng hoảng khi chủ tịch Raul Rocha bị truy tố hình sự, còn cựu chủ tịch Anne Jakkaphong Jakrajutatip bị ban hành lệnh bắt giữ vì lừa đảo.

