"Muối mặt" nhất Cannes ngày khai mạc: Trương Nghệ Hưng và dàn sao Cbiz vô danh bát nháo chỉ trỏ, ồn như cái chợ bị đuổi khỏi thảm đỏ!

Sau bao ngày mong chờ, Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khai mạc vào ngày 13/5 (giờ Pháp). Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao đến từ châu Á như Củng Lợi, Triệu Đào, Trương Nghệ Hưng (Lay), Mike Angelo, Tạ Khả Dần... Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán lại đang thuộc về Trương Nghệ Hưng - người tham dự với tư cách Đại sứ Truyền thông Toàn cầu của China Night và 1 số ngôi sao vô danh.

Theo đó, Trương Nghệ Hưng xuất hiện với gương mặt ngơ ngác, bối rối thấy rõ ở 1 sự kiện tầm cỡ. Anh không biết đứng tạo dáng ở đâu, nhìn ống kính nào giữa 1 rừng truyền thông quốc tế liên tục bấm máy tác nghiệp. Thay vì đi thành 1 hàng như các nghệ sĩ khác, nam idol chen ngang, tạo nên hàng đôi chắn ống kính của các minh tinh đang tạo dáng. Đỉnh điểm là Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần cùng 1 số gương mặt lạ lẫm thuộc Cbiz đã có pha nhốn nháo chỉ trỏ, dàn hàng tạo dáng chụp ảnh, đứng chào hỏi nói chuyện cản trở hết cả khu vực cầu thang thảm đỏ, bất chấp xung quanh là dòng người đang tiến vào trong hội trường để dự lễ khai mạc. Trước tình hình lộn xộn, ồn hơn cái chợ mà dàn sao Trung Quốc tạo ra, nhân viên Cannes đã tiến đến ra hiệu giải tán, yêu cầu họ nhanh chóng rời đi đến 2 lần.

Trương Nghệ Hưng phá vỡ hàng lối, đi cắt ngang mặt 1 rừng sao đang đứng ngay hàng thẳng lối tạo dáng trên thảm đỏ Cannes. Nguồn: Weibo.

Dàn sao Cbiz bị nhân viên Cannes ra tận nơi "đuổi khéo" đến 2 lần. Nguồn: Weibo.

Dưới chân khu vực cầu thang, Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần và các gương mặt vô danh ở Cbiz đã đứng dàn ra thành hàng dài chụp hình, gây cản trở lối đi. Ảnh: Weibo.

Trên khu vực cầu thang, họ tiếp tục dừng lại tạo dáng gây ùn ứ, khiến nhân viên Cannes phải ra mặt nhắc nhở, yêu cầu họ rời đi. Dù vậy, nhóm sao này vẫn đứng chôn chân 1 chỗ. Ảnh: Sina.

Đến khi bị nhắc lần 2, Trương Nghệ Hưng và dàn sao Cbiz mới miễn cưỡng rời đi. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, khán giả xứ tỷ dân tỏ ra ngán ngẩm. Thậm chí có vô số netizen bày tỏ việc họ cảm thấy mất mặt vì dàn sao Trung Quốc gây ồn ào, bát nháo trên thảm đỏ Cannes ngày khai mạc này. Trong đó, Trương Nghệ Hưng gây thất vọng lớn vì đi dự LHP quốc tế trông kém đẳng cấp, "lơ ngơ như bò đeo nơ", lạc lõng.

Trương Nghệ Hưng gây thất vọng lớn vì đi dự LHP quốc tế trông kém đẳng cấp, ngơ ngác như trẻ lên 3 không biết phải làm gì. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi lần tham dự Cannes, các nghệ sĩ Trung Quốc thường cố tình gây chú ý bằng cách nán lại rất lâu trên thảm đỏ. Cảnh Điềm, Trương Hinh Dư, Dương Mịch, Kim Xảo Xảo, Vương Lệ Khôn... từng bị chỉ trích vì màn chây ì tạo dáng, bất chấp việc bị ban tổ chức Cannes ra tận nơi "đuổi khéo". Dù hành vi câu giờ chụp ảnh, phá vỡ quy định sự kiện đã bị báo giới và công chúng phê phán rất nhiều lần song nghệ sĩ Trung Quốc vẫn không có ý định từ bỏ chiêu trò này.

Ở các mùa Cannes trước, Thi Dư Phi, Cảnh Điềm và nhiều nghệ sĩ khác của xứ tỷ dân cũng thường xuyên bị người ban tổ chức ra tận nơi "đuổi khéo" vì câu giờ, đứng tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo

Nguồn: Sina, Weibo