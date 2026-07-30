"Ông hoàng phòng vé" bị vạch trần ngoại tình 2 năm, sụp đổ hình tượng chồng quốc dân?

Vào ngày 29/7, 1 cô gái tên "A" đã đăng tải bài viết trên Instagram, tố cáo tài tử Hwang Jung Min ngoại tình. Cô gái này tố Hwang Jung Min ngoại tình với mình nhưng lại kiện cô với tội "theo dõi trái phép" nhằm lấp liếm.

Rất nhanh chóng, công ty quản lý Sam Company đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc Hwang Jung Min ngoại tình, cho biết cô A là nghi phạm tội theo dõi trái phép nam diễn viên. Vào tháng 2 năm ngoái, tòa đã tuyên phạt cô A 3 triệu won (54 triệu đồng) nhưng cô gái này đã kháng cáo. Cô A còn đâm đơn kiện yêu cầu phía Hwang Jung Min bồi thường thiệt hại 200 triệu won (3,6 tỷ đồng).

Cô A tố Hwang Jung Min ngoại tình, phía tài tử cho biết cô A là tội phạm theo dõi trái phép anh. Ảnh: Starnews

Đến nay, cô A phản bác lại công ty của Hwang Jung Min thông qua Starnews: "Tôi đã xem bản tuyên bố chính thức được phát hành bởi phía Hwang Jung Min. Dù sao thì việc bị phạt 3 triệu won là sự thật, và hiện tại tôi đang tranh tụng nhiều vụ án thông qua phiên tòa chính thức". Cô gái này tiếp tục: "Phía Hwang Jung Min hiện chỉ có thể nói được như vậy thôi. Điều mà họ chỉ có thể nói bây giờ là hướng tôi vào tội phạm theo dõi trái phép".

Theo điều tra của Starnews, "ông hoàng phòng vé" và cô A lần đầu tiên gặp nhau vào tháng 8/2023, sau đó duy trì liên lạc nhiều lần trong khoảng 2 năm và có mối quan hệ thân thiết. Trong quá trình này, cô A khẳng định rằng cô đã nghe những phát ngôn tình dục từ Hwang Jung Min, đôi bên có những cuộc gặp gỡ, đề xuất hợp tác kinh doanh, cũng như trao đổi ảnh selfie và ảnh thường ngày. Hiện tại, vụ việc đang thu hút sự theo dõi sát sao của công chúng Hàn Quốc. Nhiều khán giả giữ thái độ trung lập, tiếp tục chờ những diễn biến mới từ người trong cuộc.

Theo điều tra của Starnews, "ông hoàng phòng vé" và cô A lần đầu tiên gặp nhau vào tháng 8/2023, sau đó duy trì liên lạc nhiều lần trong khoảng 2 năm. Ảnh: X

Hwang Jung Min sinh năm 1970, là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Sở hữu gương mặt phong trần, không đẹp chuẩn nam thần hào nhoáng theo chuẩn mực thông thường, nhưng chính lối diễn xuất nhập vai xuất thần, chân thực đến gai người và cảm xúc bùng nổ đã giúp anh chinh phục hàng triệu khán giả. Trong suốt hơn ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Hwang Jung Min được tôn vinh là "ông hoàng phòng vé" của màn ảnh rộng xứ kim chi.

Khởi nghiệp từ sân khấu kịch nói từ năm 1995, Hwang Jung Min từng bước rèn giũa kỹ năng diễn xuất trước khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Tên tuổi của anh bắt đầu vang dội khắp châu Á qua bộ phim kinh điển A Bittersweet Life (2005) và tác phẩm lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả You Are My Sunshine (2005) – bộ phim mang về cho anh giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh danh giá.

Hwang Jung Min là "ảnh đế", "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X

Sự nghiệp của Hwang Jung Min thực sự bước sang một trang sử hào hùng mới khi anh liên tục ghi danh vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với những siêu phẩm hành động, tội phạm và chính kịch cán mốc hàng chục triệu vé như Ode to My Father (2014), Veteran (2015), The Himalayas (2015), The Wailing (2016), The Battleship Island (2017) và gần đây nhất là hiện tượng phòng vé lịch sử 12.12: The Day (2023). Sức hút từ tên tuổi của Hwang Jung Min lớn đến mức chỉ cần dự án nào có sự góp mặt của nam diễn viên, bộ phim đó mặc nhiên được xem là "bảo chứng phòng vé", đảm bảo cả về doanh thu khủng lẫn chất lượng nghệ thuật đỉnh cao.

Trái ngược với những hình tượng gai góc trên màn ảnh, ngoài đời thực Hwang Jung Min lại nổi tiếng là một người đàn ông chung thủy, ấm áp và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Chuyện tình giữa anh và người vợ Kim Mi Hye – một nữ diễn viên nhạc kịch – được ví như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Cả hai quen nhau khi cùng tham gia một vở kịch vào năm 1999 và kết hôn vào năm 2004, giữ cuộc sống gia đình tránh xa chốn showbiz ồn ào suốt 2 thập kỷ qua.

Hwang Jung Min từng nhiều lần chia sẻ rằng vợ chính là ánh sáng, là nguồn cảm hứng lớn nhất giúp anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, hình tượng "người chồng quốc dân" của nam diễn viên có nguy cơ bị lung lay dữ dội sau nghi vấn ngoại tình này.

Ảnh: X

Hwang Jung Min kết hôn với mối tình đầu từ năm 2004 đến nay. Ảnh: Yonhap

Nguồn: Koreaboo, Starnews