Đường đua phim lễ khó đoán nhất lịch sử: Phim Việt thắng lớn không cần đến những "ông hoàng phòng vé”

Đường đua điện ảnh dịp 30/4 - 1/5 năm nay mở màn bằng một kịch bản ít ai ngờ tới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, phòng vé Việt vắng bóng những "ông hoàng phòng vé" như Lý Hải hay Trấn Thành, thế nhưng không vì thế mà rạp phim hạ nhiệt. Ngược lại, chúng ta đang chứng kiến một cuộc "đổi ngôi" ngoạn mục khi các dự án nội địa tự thân tạo nên những cú hích doanh thu đầy ấn tượng, đẩy hoàn toàn các bom tấn ngoại xuống hàng chiếu dưới.

Điều đáng kinh ngạc là chiến thắng này không được dẫn dắt bởi những cái tên "nghìn tỷ" đã quá quen thuộc. Thay vào đó là sự giao thoa giữa những tư duy trẻ và những người làm nghề bản lĩnh. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung đã nhanh chóng cán mốc 134 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày ra mắt, khẳng định sức hút khủng khiếp của dòng phim kinh dị dân gian. Ngay sát nút, "ông hoàng" Thái Hòa cùng Anh Hùng - dự án của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - đã thực hiện một cú lội ngược dòng khi thu về 3 tỷ đồng trong ngày 25/4, nâng tổng doanh thu lên mốc 16 tỷ. Trong khi đó, Lưu Thành Luân tiếp tục chứng minh sự mát tay với dòng kinh dị tâm linh qua Heo Năm Móng (đạt mức 45 tỷ đồng). Cuối cùng là Trùm Sò dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh có mức doanh thu khiêm tốn chỉ hơn 4 tỷ đồng.

Điều đáng nói nhất chính là: Toàn bộ những con số rực rỡ này chỉ mới là kết quả của một "kỳ nghỉ lễ nháp". Chúng ta chỉ vừa bước qua những ngày chiếu sớm và cuối tuần khởi động, trong khi 4 ngày nghỉ lễ chính thức vẫn còn vẹn nguyên ở phía trước. Với tỷ lệ lấp đầy rạp luôn ở mức cao và hiệu ứng truyền miệng (word-of-mouth) đang bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội, cục diện phòng vé hứa hẹn sẽ còn những cú "lật kèo" đầy kịch tính hơn nữa.

Rõ ràng, đây không còn là câu chuyện khán giả đi xem phim để "ủng hộ hàng Việt" một cách cảm tính. Điện ảnh Việt 2026 đang thực sự làm chủ cuộc chơi bằng một chiến lược "thay máu" toàn diện: từ nội dung đậm chất bản địa, kỹ thuật kể chuyện trưởng thành đến tư duy marketing sắc sảo. Một bình minh mới cho phim nội địa đang bắt đầu ngay tại đây, giữa một mùa lễ "hỗn loạn" nhưng đầy tự hào.

Trụ cột đầu tiên và cũng là thứ "vũ khí" hạng nặng nhất chính là sự bùng nổ của dòng phim kinh dị mang đậm dấu ấn tín ngưỡng. Sự thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (chạm mốc 134 tỷ) và Heo Năm Móng không đơn thuần đến từ những màn hù dọa rẻ tiền. Nhà làm phim đã chạm đúng vào "long mạch" của khán giả: sự tò mò về văn hóa bản địa. Những truyền thuyết về quỷ vùng cao hay linh dị Nam Bộ vốn nằm sâu trong tiềm thức mỗi người Việt giờ đây được hình ảnh hóa một cách đầu tư. Việc khán giả sẵn sàng chi tiền triệu cho cả gia đình đi xem "ma Việt" thay vì các siêu anh hùng Hollywood chứng minh rằng: Tín ngưỡng dân gian chính là "mỏ vàng" và cũng là rào cản phòng vệ vững chắc nhất của điện ảnh nội địa. Khi chúng ta kể câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ điện ảnh chuẩn chỉnh, khán giả sẽ không bao giờ quay lưng.

Tuy nhiên, giữa một "đại tiệc" kinh dị đầy rẫy những ám ảnh tâm linh, sự trỗi dậy của Anh Hùng lại là một lát cắt mang sắc thái hoàn toàn khác. Dù bị vây quanh bởi rừng phim kinh dị đang "làm mưa làm gió", bộ phim vẫn âm thầm thực hiện cú lội ngược dòng để chiếm vị trí Top 1 doanh thu ngày vào 25/4 với 3 tỷ đồng. Đây là một cái tát thẳng diện vào định kiến cho rằng "phim tâm lý khó sống mùa lễ".

Phân tích sâu hơn, chúng ta thấy một nghịch lý thú vị: Khán giả có thể ra rạp vì sự tò mò với "nỗi sợ" dân gian, nhưng cái giữ chân họ và khiến họ phải giới thiệu cho người thân lại chính là những giá trị nhân văn nguyên bản. Thái Hòa - với gương mặt khắc khổ và lối diễn "rút ruột rút gan" trong vai người cha đơn thân - đã chứng minh rằng diễn xuất thực lực mới là "vàng ròng" giữ lửa cho phòng vé. Khán giả Việt rất công bằng; họ có thể ăn món lạ (kinh dị), nhưng họ vẫn luôn cần một "bữa cơm nhà" ấm áp và đầy cảm xúc (tâm lý gia đình).

Thế nhưng, nếu nhìn thẳng vào thực tế, con số này phần lớn đến từ sức hút cá nhân của cái tên Thái Hòa hơn là sự bứt phá từ chính tác phẩm. Minh chứng rõ nhất là ngay sau cú "đỉnh" ngày 25/4, bộ phim đang có dấu hiệu tụt dần thứ hạng trên bảng tổng sắp. Nghịch lý nằm ở chỗ, dù có ngôi vương trong tay, nhưng sức nóng của Anh Hùng trên các mặt trận thảo luận lại tỷ lệ nghịch với doanh thu. Bộ phim được triển khai quá "hiền", từ cách đặt vấn đề cho đến thông điệp "lòng tốt tốt nhất là sự vị tha" đều dừng lại ở mức an toàn, thiếu những điểm chạm gây tranh cãi hay những cú "twist" đủ mạnh để tạo ra làn sóng thảo luận trên mạng xã hội.

Trong một kỷ nguyên mà "lượng thảo luận" (social volume) quyết định sự sống còn của phim rạp, việc thiếu đi tính thời đại và sự gai góc trong kịch bản đã khiến Anh Hùng hụt hơi nhanh chóng trước sức ép của các đối thủ trẻ trung hơn. Trong khi Phí Phông hay Heo Năm Móng liên tục tạo ra các chủ đề bàn tán về quỷ rừng hay truyền thuyết dân gian, thì Anh Hùng lại đóng vai trò như một "khoảng lặng" có phần cũ kỹ. Chính cái sự an toàn đến mức dễ đoán ấy đã khiến phim thiếu đi lực đẩy từ sự tò mò của số đông - thứ vốn là nhiên liệu chính để một bộ phim có thể chạy đường dài trong kỳ nghỉ lễ.

Sở dĩ Anh Hùng vẫn trụ vững và âm thầm gom tiền là nhờ vào sức nặng diễn xuất của Thái Hòa. Dưới lớp mặt nạ gian manh của nhân vật Hùng là ánh mắt quặn thắt và chất giọng đặc trưng đã thành thương hiệu - thứ vũ khí duy nhất đủ sức neo giữ cảm xúc người xem ở lại với một kịch bản thiếu tính đột phá. Trong khi Phí Phông hay Heo Năm Móng đánh mạnh vào thị giác và sự tò mò của giới trẻ, thì Anh Hùng lại đóng vai trò như một "khoảng lặng" an toàn, dành cho những khán giả vẫn trung thành với dòng phim tâm lý gia đình kiểu mẫu, dù sự lựa chọn này có phần ít kịch tính hơn hẳn.

Thế nhưng, việc bộ phim của Thái Hòa tạo được dấu ấn riêng giữa "cơn bão" kinh dị là tín hiệu đáng mừng nhất. Nó cho thấy thị trường điện ảnh Việt đang trưởng thành vượt bậc, nơi mà sự đa dạng về thể loại được tôn trọng, và những giá trị thật luôn có chỗ đứng xứng đáng nhất trên bảng tổng sắp doanh thu. 4 ngày nghỉ lễ chính thức phía trước sẽ là bài kiểm tra cuối cùng, nhưng rõ ràng, "bữa cơm nhà" đầy cảm xúc của Thái Hòa đã chứng minh mình có sức sống mãnh liệt chẳng kém gì những truyền thuyết linh dị nghìn năm.

Sự cộng hưởng giữa "nỗi sợ" bản sắc và "cảm xúc" chân thực đã tạo nên một thế gọng kìm hoàn hảo. Nếu tín ngưỡng dân gian là cái phễu thu hút lượng khách khổng lồ, thì sự bảo chứng từ những cái tên như Thái Hòa lại là sợi dây neo giữ niềm tin của khán giả vào chất lượng phim Việt. Một bên thỏa mãn trí tò mò, một bên xoa dịu tâm hồn; cả hai đã cùng nhau thiết lập một tiêu chuẩn mới: Phim Việt muốn thắng lớn phải có "cái nền" văn hóa vững chắc và "cái tâm" của những người làm nghề thực thụ. Không còn chỗ cho những dự án hời hợt, mùa lễ 2026 là cuộc chơi của những giá trị thật lên ngôi.

Tiếp nối sức nóng từ những câu chuyện dân gian, trụ cột thứ hai làm nên chiến thắng của phim Việt mùa lễ này chính là sự bứt phá trong tư duy kể chuyện. Không còn bằng lòng với những cấu trúc kịch bản an toàn hay những miếng hài hình thể cũ kỹ, các nhà làm phim năm 2026 đang cho thấy một bước tiến dài trong việc "chơi đùa" với trí tuệ và kỳ vọng của khán giả. Minh chứng hùng hồn nhất cho sự thay đổi này chính là hiện tượng mang tên Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Ngay từ khi công bố tiêu đề, dự án đã hứng chịu không ít "gạch đá" và nghi ngại về một màn "vắt sữa" thương hiệu lộ liễu. Thế nhưng, tất cả đã phải ngã ngửa khi bước vào rạp. Đây thực chất là một "cú lừa" đầy trí tuệ: một bản remake chính thức của siêu phẩm Nhật Bản One Cut of the Dead. Con số "8" không phải là số thứ tự phần phim, mà là một sự châm biếm cay nghiệt dành cho tình trạng lạm dụng thương hiệu và sản xuất phim rác đang tồn tại trong showbiz.

Điểm khiến giới mộ điệu phải ngả mũ chính là sự quyết liệt trong kỹ thuật kể chuyện. Việc duy trì một cú máy One-shot kéo dài 35 phút mở màn không chỉ là sự phô diễn về tay nghề của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mà còn là một lời thách thức trực diện dành cho sự kiên nhẫn của người xem. Nó buộc khán giả phải trải qua sự khó hiểu, thậm chí là bực bội ở nửa đầu, để rồi vỡ òa trong sự phấn khích ở nửa sau khi mọi nút thắt được tháo gỡ. Tư duy "phim trong phim" này cho thấy nhà làm phim Việt đã bắt đầu có đủ bản lĩnh để rời bỏ lối mòn kể chuyện tuyến tính, dám mạo hiểm với những cấu trúc "hack não" để mang lại trải nghiệm điện ảnh thực thụ. Đây là dấu hiệu của một nền điện ảnh đã thôi "chiều chuộng" khán giả bằng những món ăn dễ tiêu, mà bắt đầu mời họ tham gia vào một cuộc chơi trí tuệ đầy kích thích.

Bên cạnh cú lật kèo của Đại Tiệc Trăng Máu 8, mảng màu từ Trùm Sò lại mang đến sự mới lạ khi kết hợp cổ trang với yếu tố hài hước "vô tri". Dù đang chịu nỗi oan ức lớn về mặt hiển thị khi chỉ có vỏn vẹn hơn 500 suất chiếu/ngày (so với con số hàng nghìn của các đối thủ cùng nhà), bộ phim vẫn nhận được đánh giá tích cực nhờ dàn cast "đáng yêu hết nấc" và kịch bản hài đậm màu sắc dân dã một cách duyên dáng.

Sự xuất hiện của một tác phẩm hài như Trùm Sò chứng minh rằng các nhà làm phim đang bắt đầu dám chơi những cuộc chơi "ngách". Họ không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người bằng một kịch bản dung hòa, mà tập trung vào một phân khúc khán giả cụ thể - những người cần một tiếng cười thông minh, có phần dị biệt nhưng chỉn chu về hình ảnh. Nó khẳng định một niềm tin mới: Ngay cả khi bạn làm phim hài, nếu bạn làm nó với sự trân trọng khán giả và tư duy sáng tạo độc bản, bạn vẫn sẽ được ghi nhận.

Tổng hòa lại, sự "lội ngược dòng" của kịch bản phim Việt năm nay cho thấy một tín hiệu đáng mừng: Storytelling không còn là điểm yếu kinh niên. Khi nhà làm phim biết cách biến những định kiến của khán giả thành bàn đạp để tạo sự bùng nổ, đó là lúc điện ảnh Việt thực sự trưởng thành. Khán giả ra rạp giờ đây không chỉ để xem "cái gì" sẽ xảy ra, mà còn để xem đạo diễn sẽ "chơi chiêu" gì tiếp theo. Sự hào hứng này chính là nguồn năng lượng khổng lồ để 4 ngày nghỉ lễ phía trước tiếp tục ghi nhận những cột mốc doanh thu mới cho những cái tên xứng đáng.

Trụ cột cuối cùng, và cũng là yếu tố mang tính sống còn, chính là sự thay đổi hoàn toàn trong tư duy phát hành. Hãy nhìn vào nghệ thuật sử dụng Sneak Show (suất chiếu sớm). Trước đây, chiếu sớm chỉ là một bước đệm nhỏ, nhưng với các dự án như Phí Phông hay Anh Hùng, nó đã trở thành một cuộc tổng tấn công phủ đầu. Việc Phí Phông cán mốc trăm tỷ ngay trước khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc tạo nhiệt sớm, gom đủ lượng "review" tích cực để tạo thành một hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) khổng lồ trên mạng xã hội. Khi bước vào kỳ nghỉ, khán giả ra rạp không phải để chọn phim, mà họ ra rạp để xem bộ phim mà "cả thế giới đang bàn tán". Các nhà phát hành Việt đã rất khôn ngoan khi biến mỗi suất chiếu sớm thành một "sự kiện văn hóa", khiến phim Việt trở thành chủ đề thảo luận duy nhất trên các diễn đàn, từ truyền thuyết quỷ rừng cho đến diễn xuất của Thái Hòa.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào bức tranh rực rỡ đó, sự chênh lệch về suất chiếu của Trùm Sò lại mang đến một chút lặng lẽ, phản ánh rõ nét sự phân hóa về nguồn lực trong một mùa phim đầy tính cạnh tranh. Tại sao một tác phẩm được đánh giá là duyên dáng lại chỉ thu về vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng, trong khi các dự án khác lại sở hữu hàng nghìn suất chiếu?

Thực tế, chúng ta cần nhìn nhận một cách sòng phẳng rằng: Trong cuộc chơi điện ảnh, chất lượng nội dung đôi khi chưa đủ để bảo chứng cho doanh thu nếu thiếu đi một bệ phóng marketing đủ mạnh. Với một mức kinh phí khiêm tốn và sự vắng bóng của những gương mặt "đại chúng" để làm điểm tựa truyền thông, việc Trùm Sò hụt hơi trên đường đua sôi động dịp lễ là điều có thể dự đoán trước. Khi tiếng vang của bộ phim chưa đủ lớn để tạo ra một nhu cầu thực sự mạnh mẽ lên nhà rạp, thì số lượng suất chiếu ít ỏi là một hệ quả tất yếu của quy luật cung - cầu, dù rằng điều đó vẫn để lại không ít tiếc nuối cho những khán giả yêu mến dòng hài văn minh.

Câu chuyện của Trùm Sò không hẳn là một mảng tối, mà đúng hơn là một bài học thực tế về việc vận hành một dự án phim ngách. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, để xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh bền vững, bên cạnh sự sáng tạo của các nhà làm phim nhỏ, vẫn cần thêm những nhịp cầu kết nối và những chiến lược tiếp cận khán giả khôn ngoan hơn. Để những "viên ngọc" dù nhỏ vẫn có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình, thay vì lặng lẽ khuất lấp dưới bóng của những dự án bom tấn.

Dù vậy, không thể phủ nhận một thực tế: Phim Việt mùa lễ này thắng lớn vì đã tìm thấy và khai thác triệt để sức mạnh nội tại - những thứ mà Hollywood, dù có hàng tỷ đô kỹ xảo, cũng không bao giờ chạm tới được được trái tim người Việt. Đó là sự gần gũi của tâm linh bản địa, là những nỗi đau đời thường rất "người" của kẻ lừa đảo mang danh Anh Hùng. Khán giả Việt tìm thấy chính mình trong ánh mắt của Thái Hòa hay nỗi sợ trong các truyền thuyết dân gian. Chính cái "chất Việt" không thể sao chép này đã tạo ra một lá chắn thép, giúp phim nội địa không chỉ tồn tại mà còn thống trị rạp chiếu trước mọi làn sóng ngoại lai.

Thành công này minh chứng cho một sự chuyển dịch lớn trong tư duy nghe nhìn: Hóa ra không cần những "ông hoàng phòng vé", người xem Việt vẫn sẵn sàng mở lòng. Khán giả giờ đây bắt đầu khao khát những trải nghiệm mới, những "hương vị" lạ và đặt trọn niềm tin vào các đạo diễn mới nếu họ chứng minh được thực lực. Điều quan trọng hơn cả là sự hình thành của một hệ sinh thái điện ảnh bền vững và đa dạng. Lần đầu tiên, thị trường không còn là sân chơi độc tôn của những "ông hoàng" quen mặt hay những công thức hài nhảm dễ dãi. Chúng ta có một dòng phim kinh dị dân gian (Phí Phông, Heo Năm Móng) thắng lớn nhờ sự đầu tư bài bản vào "mỏ vàng" folklore; chúng ta có một dòng phim tâm lý thực lực (Anh Hùng) vững vàng chiếm ngôi vương nhờ diễn xuất "rút ruột rút gan" của Thái Hòa; và chúng ta có cả những thử nghiệm hài đen đầy trí tuệ (Đại Tiệc Trăng Máu 8, Trùm Sò) dám thách thức tư duy của người xem. Sự phân mảnh lành mạnh này chứng minh rằng: Khi món ăn đủ ngon và lạ, thực khách sẵn sàng ngồi lại bàn tiệc lâu hơn bao giờ hết.

Dưới góc độ của những người làm nghề, đây chính là bước ngoặt. Thành công của mùa lễ 2026 sẽ xóa tan nỗi sợ hãi bấy lâu của các nhà sản xuất về việc "đầu tư vào cái lạ là cầm chắc cái chết". Dự đoán trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các kịch bản ngách, những chủ đề gai góc hoặc mang đậm tính bản sắc mà trước đây thường bị xem là "kén khách". Tư duy "chăm chăm mời cái tên hạng A để gánh team" đang dần được thay thế bằng tư duy "xây dựng IP (thương hiệu trí tuệ) dựa trên chất lượng cốt lõi". Khi một bộ phim kinh dị không cần ngôi sao lớn vẫn có thể cán mốc trăm tỷ chỉ bằng không khí văn hóa, đó là lúc quyền lực thực sự đã trở lại tay những người kể chuyện.

Khán giả Việt luôn công bằng, và có lẽ, họ cũng là những người tinh tường nhất. Họ không quay lưng với phim nội, họ chỉ quay lưng với sự hời hợt. Khi nhà làm phim dám "chơi tới" với đam mê, dám kể một câu chuyện "thật" bằng ngôn ngữ điện ảnh văn minh, thì con số tiền tỷ hay những kỷ lục phòng vé sẽ không còn là một giấc mơ xa vời hay sự ăn may của thời thế.

4 ngày nghỉ lễ chính thức phía trước mới thực sự là lúc "cơn bão" này đổ bộ trực diện. Và dù ai sẽ là người giữ chiếc cúp doanh thu cuối cùng, thì người chiến thắng lớn nhất vẫn là khán giả - những người đang được chứng kiến một thời đại mới của điện ảnh nước nhà.

Bình minh đã lên, và cuộc chơi thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu!