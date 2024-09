Vụ việc xảy ra ngày 15-9 (giờ địa phương) khi ông đang chơi golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phát hiện và nổ súng vào một tay súng trong bụi cây gần ranh giới của sân golf. Người này cầm một khẩu súng trường kiểu AK-47.

The New York Times và Fox News dẫn các nguồn tin an ninh xác định nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii.

Hiện trường điều tra bên ngoài sân gofl của ông Trump ở Florida. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm ở cách ông Trump khoảng 365-457 m. Các đặc vụ phát hiện nòng súng trường nhô ra khỏi bụi cây.



Cảnh sát trưởng Palm Beach Ric Bradshaw cho biết Mật vụ Mỹ đã bắn ít nhất 4 viên đạn vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 15-9 (giờ địa phương). Nghi phạm nhanh chóng vứt khẩu súng trường, 2 chiếc ba lô và những vật dụng khác rồi bỏ trốn trên một chiếc ô tô Nissan màu đen.

Một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và chụp ảnh chiếc xe cùng biển số xe của hắn. Nhờ đó, giới thực thi pháp luật đã phát cảnh báo đến các cơ quan trên toàn bang và bắt được nghi phạm trên đường cao tốc I-95.

Theo Reuters, ông Bradshaw xác nhận vụ bắt giữ nhưng không cho biết về danh tính của nghi phạm cũng như động cơ ban đầu.

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và rất nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. "Bạo lực không có chỗ đứng ở nước Mỹ" - bà Harris viết trên mạng xã hội X

Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ các quan chức tình báo Mỹ gần đây thông báo cho chiến dịch tranh cử của ông Trump về "những dấu hiệu mới cho thấy Iran đang có kế hoạch leo thang các cuộc tấn công vào cựu tổng thống và những người xung quanh ông".

Không rõ liệu sự cố hôm 15-9 có ảnh hưởng đến lịch trình vận động tranh cử của ông Trump hay không. Ông đã lên kế hoạch phát biểu từ Florida về tiền điện tử trên mạng xã hội X vào tối 16-9; tổ chức một cuộc họp tại Flint, bang Michigan với cựu thư ký báo chí của mình, Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders, vào ngày 17-9; sau đó là một cuộc vận động tranh cử tại Long Island, New York vào ngày 18-9.

Ông Trump lên tiếng

Trong một bức email mà Reuters có được, ông Trump viết: "Có tiếng súng nổ gần tôi. Nhưng trước khi các tin đồn bắt đầu lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này: TÔI AN TOÀN VÀ KHỎE MẠNH!". "Quyết tâm của tôi chỉ mạnh mẽ hơn sau một vụ mưu sát khác! Tôi sẽ không bao giờ chậm lại. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG!" - ông Trump khẳng định. .Người đồng hành tranh cử với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, Thượng nghị sĩ JD Vance, cho hay ông đã nói chuyện với ông Trump sau vụ việc và cựu tổng thống vẫn vui vẻ.

Một số hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: Reuters