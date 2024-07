Trang bị mẹ mắng khi chồng không về quê cùng. Khán giả ngán ngẩm trước ông chồng lạnh lùng, vô tâm trong Sao Kim bắn tim sao Hỏa.

Bộ phim truyền hình Sao Kim bắn tim sao Hỏa phát sóng trên VTV3 gây chú ý với khán giả nhờ những tình huống hài hước và câu chuyện về hôn nhân thời hiện đại của ba cặp vợ chồng. Trong đó, cặp đôi Nghiêm - Trang đang nhận được sự chú ý nhiều nhất vì ông chồng Nghiêm khiến nhiều chị em xem phim phải bức xúc.

Nghiêm ( Tiến Lộc ) là chiến sĩ công an, vì mải công tác và khô khan, không giỏi trong giao tiếp nên kết hôn muộn. Khi được giới thiệu với Trang ( Bích Ngọc ) - cô giáo mầm non dịu dàng, hiểu chuyện, xinh đẹp, cả hai đã nhanh chóng kết hôn. Do đó, tình cảm giữa vợ chồng chưa có sự thấu hiểu sâu sắc, dần dần trong cuộc sống những mâu thuẫn lộ ra.

Cặp đôi Nghiêm - Trang được khán giả bàn luận nhiều sau khi phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa lên sóng. Trong đó, Nghiêm bị cho là ông chồng vô tâm bậc nhất màn ảnh Việt.

Trong đó, Nghiêm khiến Trang và khán giả bức xúc vì cách hành xử cứng nhắc, thiếu tinh tế. Anh từ chối giao tiếp với bạn bè của Trang, dù biết đó là bạn của vợ nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, xử phạt họ theo đúng luật.



Mâu thuẫn đẩy lên cao khi trong tập 5, Nghiêm để vợ về quê giỗ bố vợ một mình. Thực tế, cả hai vợ chồng đã lên kế hoạch về quê từ lâu, Nghiêm cũng đã xin nghỉ phép, thế nhưng, ngay trước giờ lên xe Nghiêm nhận được lời nhờ vả xử lý một vụ tai nạn giao thông giúp, anh đã nhận lời và để vợ mang vác rất nhiều đồ về quê trước.

Nghiêm không nể mặt bạn bè của vợ.

Anh để vợ về quê một mình trong ngày giỗ bố khiến cô chịu tủi hổ.

Sau khi phát hiện người bị tai nạn là bạn gái cũ, Nghiêm còn tận tình đưa cô đến bệnh viện. Trong khi đó ở quê, Trang bị mẹ mắng xối xả với những lời lẽ vô cùng khó nghe vì chồng không về. Mẹ vợ cũng xấu hổ với họ hàng khi con rể không về giỗ bố vợ.

Tình huống này khiến khán giả tức giận, chỉ trích nhân vật Nghiêm "việc nhà thì nhác, việc bồ cũ thì siêng", "tốt với cả thế giới trừ vợ". Người xem bình luận rõ ràng Nghiêm không đặt nặng chuyện nhà vợ và tâm trạng của vợ trong lòng, nên anh mới hành xử thiếu tinh tế như vậy. Đây cũng là câu chuyện chung của rất nhiều ông chồng trong xã hội. Do đó, tình huống này nhận được sự đồng cảm của không ít khán giả nữ.

Khán giả cho rằng Nghiêm còn đáng ghét hơn Nghĩa trong Trạm cứu hộ trái tim.

Nam diễn viên Tiến Lộc thủ vai Nghiêm cho biết ngay từ khi cầm kịch bản, anh đã biết nhân vật Nghiêm sẽ phải nhận sự chỉ trích của người xem. Tuy nhiên, anh muốn thể hiện một nhân vật đa dạng đa chiều.

"Việc của tôi là phải bóc tách được hoàn cảnh gia đình nhân vật của mình ra để mang tới góc nhìn đa chiều về cuộc sống hiện tại cho khán giả bởi gia đình nào cũng như gia đình nào thì chẳng có gì cho khán giả xem. Ngoài đời tôi đã chứng kiến nhiều gia đình căng thẳng hơn nhiều gia đình Nghiêm - Trang", nam diễn viên Tiến Lộc chia sẻ.