Ông chồng "dậy sóng" MXH khi nhắn tin cho vợ bầu 5 tháng: "Anh không phải cây ATM, tìm được chỗ nào sướng thì cứ đi"

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa một cặp vợ chồng. Nội dung các tin nhắn được cho là do người chồng gửi cho vợ đang mang thai, liên tục đưa ra những yêu cầu về việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sinh hoạt, kèm nhiều câu nói khiến cộng đồng mạng tranh luận.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách nhắn tin của người chồng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu chỉ nhìn vài đoạn hội thoại được cắt ra khỏi toàn bộ câu chuyện thì rất khó kết luận đúng sai.

Danh sách "việc cần thay đổi" gửi cho vợ

Trong đoạn tin nhắn đầu tiên, người chồng liệt kê khá chi tiết những việc mong vợ thực hiện mỗi ngày.

Anh viết: "Sáng 7 giờ sáng dậy, vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà xem dọn dẹp, quét cái nhà, lau cái nhà... Phòng ốc các thứ dọn dẹp cho ngăn nắp...".

Đến giờ cơm, người chồng cũng yêu cầu vợ: "Đến bữa thì phải tự biết về cơm nước, nấu nướng ăn uống ở nhà cho đàng hoàng...".

Cuối tin nhắn, anh nhấn mạnh: "Không được so bì với anh. Không được chờ anh dậy em mới dậy. Không được chờ anh làm em mới làm. Đó là những gì anh cần em thay đổi".

Ở một đoạn chat khác, người chồng tiếp tục hướng dẫn rất cụ thể cách lau bếp, thay ga giường, vệ sinh nồi cơm điện rồi kết thúc bằng lời nhắc: "Chiều về rửa cái nồi cơm nấu chè đi nha... rồi lau cái nhà đi nhé".

Cuộc trò chuyện gây tranh cãi hơn khi người vợ nhắc đến chuyện mang thai

Điểm khiến nhiều người chú ý là ở những tin nhắn sau, người vợ cho biết mình đang mang thai.

Khi cô nhắn: "Em đang bầu đấy?".

Người chồng trả lời: "Bầu càng phải vận động. Không có gì nặng nhọc ở nhà, tìm được chỗ nào sướng thì cứ đi nhé".

Đến khi người vợ bày tỏ lo lắng về chi phí sinh con, tiêm khám và nói: "Đến vợ con anh, anh lo thì em cũng chịu anh rồi... Thế đến mấy tuần nữa cần đi tiêm mấy đợt thì em làm như nào?".

Người chồng đáp ngắn gọn: "Anh không phải cái cây ATM".

Chính những câu trả lời này đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc và cho rằng cách giao tiếp của người chồng thiếu sự đồng cảm với người bạn đời.

Những đoạn tin nhắn của ông chồng "gia trưởng" khiến nhiều người phát sợ

Cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, phần lớn bình luận đều nghiêng về phía người vợ.

Nhiều người cho rằng, việc phân chia việc nhà trong hôn nhân là điều bình thường, nhưng cách truyền đạt bằng những mệnh lệnh liên tiếp dễ khiến đối phương có cảm giác bị áp đặt hơn là được góp ý.

Đặc biệt, trong bối cảnh người vợ đang mang thai, nhiều ý kiến cho rằng điều cô cần không chỉ là những hướng dẫn phải làm gì, mà còn là sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành từ chồng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chưa nên vội chỉ trích người chồng.

Theo nhóm này, những hình ảnh lan truyền trên mạng mới chỉ là các đoạn hội thoại được cắt ra, chưa phản ánh toàn bộ diễn biến của mối quan hệ. Không loại trừ khả năng giữa hai người trước đó đã có những mâu thuẫn kéo dài về việc nhà hoặc tài chính mà công chúng chưa biết.

Bên cạnh đó, việc một người chồng mong muốn vợ cùng chia sẻ việc nhà hay sống ngăn nắp vốn không phải điều sai. Điều khiến dư luận tranh cãi chủ yếu nằm ở cách thể hiện, từ ngữ và thái độ trong các tin nhắn.

Hiện những đoạn chat này vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Dù thực hư câu chuyện phía sau ra sao, cuộc tranh luận cũng phản ánh một vấn đề quen thuộc trong đời sống hôn nhân: cùng một mong muốn nhưng cách giao tiếp có thể quyết định người nghe cảm thấy mình đang được góp ý, hay đang bị kiểm soát.

Và cũng giống nhiều câu chuyện từng gây chú ý trên mạng xã hội, chỉ từ những ảnh chụp màn hình, rất khó để đưa ra kết luận ai đúng, ai sai. Điều duy nhất có thể thấy rõ là những đoạn hội thoại này đã chạm đến một chủ đề mà nhiều gia đình từng trải qua: cách vợ chồng nói chuyện với nhau đôi khi còn quan trọng không kém nội dung của câu chuyện.