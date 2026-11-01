Ông chồng "chung tình nhất" khiến triệu người rơi nước mắt: Hiện ở Úc cùng vợ mới, có 13 công ty, bị nhà vợ quá cố tố cáo

Có những bi kịch khiến người ta thương cảm suốt nhiều năm, nhưng cũng có những câu chuyện càng nhìn lại càng xuất hiện nhiều dấu hỏi. Lâm Sinh Bân từng là người chồng mất vợ, mất cả ba con trong vụ hỏa hoạn chấn động Hàng Châu, Trung Quốc năm 2017. Từng được xem là biểu tượng của tình yêu và nỗi đau mất mát, nhưng cuộc sống mới cùng những tranh cãi về tiền bạc, kinh doanh khiến anh một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận.

Từ người chồng đáng thương đến cuộc sống mới ở Úc

Tháng 6/2017, vụ hỏa hoạn tại Hàng Châu (Trung Quốc) khiến Chu Tiểu Trinh cùng ba người con thiệt mạng. Người chồng Lâm Sinh Bân may mắn thoát nạn vì đang đi công tác. Sau biến cố, anh thường xuyên đăng tải những dòng tưởng nhớ gia đình, thành lập thương hiệu thời trang mang tên ghép từ tên vợ con đã khuất và từng công bố kế hoạch làm từ thiện.

Gia đình Lâm Sinh Bân từng lấy rất nhiều nước mắt

Tuy nhiên, năm 2021, Lâm Sinh Bân bất ngờ công khai đã tái hôn với Nhậm Chân Chân và có con gái. Thông tin này khiến dư luận ngỡ ngàng, bởi trước đó anh vẫn thường xuyên thể hiện nỗi nhớ thương vợ con trên mạng xã hội. Những nghi vấn về thời điểm bắt đầu mối quan hệ mới xuất hiện, nhưng các cáo buộc ngoại tình hay liên quan đến vụ hỏa hoạn đều chưa có bằng chứng xác thực.

Tranh cãi tiếp tục xoay quanh khoản tiền bồi thường sau vụ án. Gia đình từng yêu cầu khoảng 138 triệu nhân dân tệ, nhưng đây là số tiền khởi kiện ban đầu, không phải khoản tiền thực nhận. Sau khi các bên hòa giải, con số cụ thể được giữ kín. Lâm Sinh Bân từng tuyên bố 33% khoản tiền hòa giải được dành cho bố mẹ vợ cũ, trong khi phía gia đình Chu Tiểu Trinh cũng từng lên tiếng về những vấn đề tài sản chưa được giải quyết thỏa đáng.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc tiếp tục chú ý đến tình hình 13 doanh nghiệp có liên quan đến Lâm Sinh Bân. Theo dữ liệu được báo chí dẫn lại, 9 doanh nghiệp đã bị hủy đăng ký hoặc thu hồi giấy phép, 4 doanh nghiệp còn tồn tại nhưng có đơn vị bị ghi nhận tình trạng kinh doanh bất thường. Trong khi đó, thông tin anh đang sống tại Sydney cùng vợ mới và hai con trong điều kiện sung túc cũng lan truyền trên mạng, dù chưa được xác minh đầy đủ.

Lâm Sinh Bân

Người ở lại có quyền hạnh phúc nhưng quá khứ có thể khép lại dễ dàng?

Thực ra, không ai có quyền yêu cầu một người phải sống mãi trong đau khổ sau khi mất đi người thân. Một người đàn ông góa vợ có quyền tái hôn, sinh thêm con, chuyển đến một đất nước khác và bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian trôi qua, nỗi đau có thể dịu lại, và việc tìm thấy hạnh phúc một lần nữa không phải điều đáng bị lên án.

Nhưng câu chuyện của Lâm Sinh Bân lại khiến người ta đặt ra một vấn đề khác: Khi một người từng nhận được sự thương cảm của hàng triệu người, từng xây dựng hình ảnh cá nhân và hoạt động kinh doanh gắn với ký ức về vợ con đã khuất, họ có trách nhiệm thế nào với niềm tin mà công chúng từng dành cho mình?

Có lẽ, điều khiến dư luận day dứt không phải là anh đã bước tiếp nhanh hay chậm, mà là những câu hỏi về tài sản, lời hứa thiện nguyện và trách nhiệm với gia đình cũ vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng. Bởi tình yêu không nhất thiết phải được chứng minh bằng việc một người ở vậy cả đời, nhưng sự trân trọng dành cho người đã khuất cũng không nên chỉ dừng lại ở những dòng tưởng nhớ hay một thương hiệu mang tên họ.

Con người có thể thay đổi, hoàn cảnh có thể đổi thay, nhưng lòng tin một khi đã trao đi thì không dễ lấy lại. Sau cùng, người ta không cần Lâm Sinh Bân phải sống mãi trong bi kịch, họ chỉ muốn những điều từng được công khai hứa hẹn có một lời giải minh bạch. Bởi được quyền có một cuộc đời mới không đồng nghĩa với việc mọi câu hỏi của cuộc đời cũ đều có thể bỏ lại phía sau.