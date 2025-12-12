Nhà thư pháp 87 tuổi gây sốc khi có con với vợ trẻ kém gần 50 tuổi, cắt đứt quan hệ với con ruột

Theo thông tin từ Tạp chí Tri thức, ngày 11/12, trên trang cá nhân, nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng (sinh năm 1938) đăng một tuyên bố được viết bằng thư pháp, chính thức xác nhận việc ông và người vợ trẻ Từ Manh, kém ông gần 50 tuổi, đã đón con trai đầu lòng. Trong chia sẻ, ông bày tỏ niềm vui và gọi đây là “hạnh phúc vô bờ”.

Phạm Tằng viết rằng từ nay gia đình ba người sẽ sống cùng nhau tại nhà mới, “kề cận dài lâu, an yên hưởng phần đời còn lại”. Đây là lần đầu tiên ông công khai xác nhận chuyện sinh con với người vợ thứ tư - vốn là đề tài gây nhiều tranh luận tại Trung Quốc thời gian qua, bởi tuổi tác chênh lệch quá lớn và những tranh cãi liên quan đến tài sản, người thừa kế.

Ông cũng cho biết sức khỏe tuổi già khiến ông hạn chế công việc, vì vậy phần lớn nhiệm vụ hàng ngày đã được giao cho vợ đảm nhận. Từ thời điểm công bố, mọi công việc công - tư liên quan đến ông đều sẽ do bà Từ Manh toàn quyền quyết định, những cá nhân khác không có quyền can thiệp.

Nhà thư pháp 87 tuổi gây sốc khi có con với vợ trẻ kém gần 50 tuổi. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Ở phần tiếp theo của bức thư pháp, Phạm Tằng đề cập đến những “mâu thuẫn không đáng có” xuất hiện thời gian gần đây, khi một số người - theo cách ông mô tả - đã phớt lờ danh dự, quyền lợi hợp pháp của ông, gây tổn thương cho cuộc sống riêng tư của vợ chồng ông.

Dù không nêu đích danh, dư luận nhanh chóng nhận định ông đang ám chỉ hai người con riêng là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt. Trước đó, truyền thông Trung Quốc ghi nhận việc hai người này bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của cha, đồng thời có nhiều phát biểu liên quan đến tài sản và đời sống cá nhân của ông.

Trong tuyên bố, Phạm Tằng cáo buộc có người mượn danh con cái để “bịa đặt ác ý, công khai phỉ báng” ông và vợ. Ông khẳng định: “Kể từ hôm nay, tôi chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Phạm Hiểu Huệ, Phạm Trọng Đạt và gia quyến của họ; không giữ bất kỳ hình thức liên lạc nào”.

Không chỉ chấm dứt quan hệ huyết thống về mặt pháp lý và tinh thần, ông còn yêu cầu hai người con riêng không được tiến hành bất cứ hoạt động nào nhân danh ông. Mọi tác phẩm nghệ thuật, hoạt động buôn bán, trưng bày, tặng tặng… có sử dụng tên tuổi Phạm Tằng do họ thực hiện đều “không liên quan đến cá nhân ông”.

Ông đồng thời tuyên bố hủy bỏ tất cả ủy quyền, hợp đồng, hợp tác giữa mình với hai con và các công ty có liên quan, nhằm tránh việc sử dụng tên tuổi ông vào mục đích thương mại hoặc gây tranh cãi. Phạm Tằng nhấn mạnh rằng ông giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ cá nhân nào tiếp tục sử dụng danh nghĩa của ông một cách trái phép.

Phạm Tăng cũng thông báo rằng từ hôm nay, toàn bộ hoạt động kinh doanh sẽ do Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Thập Dực Phạm Tăng (Bắc Kinh) xử lý. Dữ liệu từ Thiên Nhãn Tra cho thấy công ty này được thành lập ngày 2/12/2025, người đại diện pháp luật là Từ Manh.

Theo báo Dân việt, danh họa 87 tuổi — người từng được mệnh danh là “họa sĩ còn sống có giá trị cao nhất Trung Quốc” đã bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận từ ngày 16/8, khi con gái ông đăng tin báo cha mình mất liên lạc. Thông tin này ngay lập tức lên top tìm kiếm Weibo.

Nhà thư pháp bên người vợ kém 50 tuổi. Ảnh: Sohu.

Phạm Hiểu Huệ cho biết cha cô mất liên lạc sau khi bị vợ mới cưới là Từ Manh đưa ra khỏi nơi ở. Căn nhà bị niêm phong, nhiều món đồ quý giá trong kho bị chuyển đi, một số nhân viên lâu năm bị sa thải và Từ Manh còn từng đe dọa họ không được tiết lộ sự việc. Nhiều tác phẩm hội họa và cổ vật của Phạm Tăng được đóng thùng và vận chuyển đi nhiều đợt.

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, nhà thư pháp 87 tuổi đã công khai đứng về phía vợ, cho rằng Từ Manh là người duy nhất mà ông tin tưởng.

Cũng trong ngày 11/12, Phạm Tằng xuất hiện tại một sự kiện văn hóa ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên ông lộ diện sau chuỗi tin đồn.

Không có dấu hiệu bị ép buộc, ông xuất hiện minh mẫn, tinh thần tốt, trả lời phỏng vấn với vẻ rạng rỡ. Ông cho biết vừa đón con trai, gia đình 3 người sống rất hạnh phúc.

Do tuổi đã cao, ông giao mọi việc trong nhà và đối ngoại cho vợ, còn bản thân sẽ tiếp tục cống hiến cho giao lưu văn hóa và hoạt động thiện nguyện.

Qua thái độ và tinh thần của ông tại sự kiện, nhiều người cho rằng quyết định đoạn tuyệt người thân có thể xuất phát từ cảm xúc bị tổn thương trước đó và mong muốn bảo vệ gia đình mới.

Mặc dù những tuyên bố của Phạm Tằng khiến dư luận dậy sóng, nhưng theo pháp luật hiện hành, tuyên bố cắt đứt quan hệ không làm mất đi quyền thừa kế tài sản của Phạm Hiểu Huệ với tư cách con ruột. Quyền thừa kế của cô vẫn được pháp luật bảo vệ.