Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây?

Người ta hay nói đủ thứ nghề khó, nhưng có lẽ nghề khó nhất chính là… dạy con học. Dù ngày nào cũng kèm cặp, thức khuya ôn bài, bố mẹ vẫn có thể “vỡ trận” chỉ vì một kết quả bất ngờ. Mới đây, mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) lan truyền đoạn video khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười: một người cha trẻ bật khóc nức nở khi biết con trai mình chỉ đạt… 6 điểm môn Toán.

Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trước đó, hai vợ chồng nhận được bảng điểm cuối kỳ của con trai đang học lớp 1. Khi nhìn thấy cột điểm Toán chỉ vỏn vẹn 6/100, người cha ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau đó không giấu nổi sự tức giận và bật khóc ngay trước mặt vợ. Được biết, suốt cả năm học, anh đã kiên trì kèm cặp con mỗi tối đến tận khuya, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Trong video do người vợ quay lại, ông bố vừa lau nước mắt vừa buông lời đầy bất lực: “Không quản nữa, không dạy nữa! Bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển, để con tự lo đi cho rồi!”.

Người vợ kể, suốt một năm qua, chồng cô đều dành thời gian mỗi tối để dạy con học toán, thậm chí có những hôm thức đến nửa đêm. Kết quả 6 điểm khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều vô ích. “Trước đây con cũng từng có lúc được 40 - 50 điểm, lúc khác thì 80 - 90 điểm, nhưng lần này thật sự ngoài dự đoán”, cô nói.

Bạn từng rơi vào trường hợp tương tự chưa?

Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là thái độ của người mẹ. Trong khi chồng ngồi khóc vì quá thất vọng, cô lại vừa quay video vừa cố nhịn cười vì cho rằng cảnh tượng ấy “vừa thương vừa buồn cười đến mức không tin nổi”.

Sau khi đoạn clip lan truyền, netizen đồng loạt bày tỏ vừa thương ông bố vừa buồn cười trước cảnh anh khóc vì con điểm thấp, nhiều người còn chế ảnh, bình luận hài hước về phản ứng “quá cảm xúc” này.

Một số bình luận của dân tình:

- Ôi bố ơi, Toán lớp 1 mà khó thế này, xem cảnh bố khóc mà vừa thương vừa buồn cười luôn!

- Nghĩ thoáng ra là chắc con ngủ gật lúc thi, nên mới ra 6 điểm, nhìn bố khóc mà tội quá, vừa cười vừa thương.

- Ngày nào cũng kèm con tới nửa đêm, kết quả ra 6 điểm mà vẫn hết sức nghiêm túc, đúng là ông bố siêu nhân nhưng cũng có lúc mệt mỏi.

- Bài 1+1 mà bố khóc đỏ mắt, Toán cao cấp sau này chắc phải chuẩn bị cả hộp khăn giấy cho bố mới đủ.

Bạn từng rơi vào trường hợp này không?