Ông bố Hà Nội chia sẻ lộ trình học tập cho học sinh lớp 1: Từ Toán đến tiếng Anh, tiếng Việt đều rất chi tiết

Ở trường Tiểu học, học sinh sẽ làm quen với nhiều thầy cô và nhiều bạn bè mới cũng như tiếp cận với những kiến thức hoàn toàn khác so với giai đoạn mầm non.

Lớp 1 là nền móng của cấp Tiểu học. Trong đó có các môn quan trọng như Tiếng Việt, Toán,... Môn tiếng Anh cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy từ sớm.

Ngoài chương trình học ở trường, phụ huynh có thể dành thời gian cho con thực hành thêm một số bài tập trong sách tham khảo, các ứng dụng hay tham gia một số cuộc thi phù hợp lứa tuổi. Điều này không chỉ giúp con củng cố, nâng cao kiến thức mà còn có cơ hội cọ xát và tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn về sau.

Ảnh minh họa

Anh Ngô Huy Trung (Hà Nội), admin nhóm Đồng hành cùng các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh, đồng thời có nhiều năm đồng hành cùng con trong các cuộc thi Học sinh giỏi đã chia sẻ lộ trình chi tiết để phụ huynh có thể đồng hành cùng con học lớp 1.

Lộ trình chi tiết cho con học lớp 1

1. Toán Tiếng Việt

Có các bộ sách phụ huynh có thể tham khảo cho con: Bộ sách Hướng dẫn học Toán Archimedes (2021 - 4 quyển). Anh Trung đánh giá bộ sách này tốt và phù hợp hơn với lớp 1 và không quá khó như bộ mới; Toán bồi dưỡng 1 (Nguyễn Áng).

Ngoài ra, các em có thể luyện tập trên ViOlympic.vn và vioEdu.vn. Nếu tại trường (Quận/Huyện) có phát động phong trào và tổ chức thì nên tham gia thi.

2. Toán Tiếng Anh

Có thể tham khảo bộ sách "Đánh thức tài năng toán học" - Terry Chow chủ biên (Có thể đọc được tập 1). Bên cạnh đó, học sinh có thể làm các đề thi Toán, Toán tiếng Anh: FMO, TIMO, HKIMO, PIMSO, ASMO, BEBRAS, IKMC... Tham gia có chọn lọc một vài kỳ thi ở trên.

Các ứng dụng/app học Toán hay (có trả phí hàng năm): Mathx.vn của thầy Trần Hữu Hiếu; Toán Koobit của Singapore; Matific của Irsael và rất nhiều nguồn miễn phí khác.

3. Tiếng Việt

Anh Trung gợi ý bộ sách Hướng dẫn học tiếng Việt của Archimedes (2021 - 04 quyển). Có thể tham gia thi và luyện tập các đề thi các năm của "Trạng Nguyên Tiếng Việt", VioEdu.

4. Tiếng Anh

Theo anh Trung, tuỳ theo trình độ tiếng Anh của từng bạn mà xây dựng lộ trình hợp lý. Tuy nhiên theo anh, nên theo các bước của hệ thống Cambridge: Starter - Mover - Flyers.

Các bộ sách/truyện/ giáo trình tham khảo: Razkid - highly recommend - tuỳ trình độ mà chọn level phù hợp (Nếu bắt đầu thì đọc từ AA); Sound Great (có app trên điện thoại/Ipad) - luyện nói và phát âm; Fun for Starter/Mover/Flyers; Oxford Discover: Trọn bộ Student book/Grammar/Writing & Spelling. Đọc truyện tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi: Diary of Wimpy Kid, The Stories Tree Houses…

4. Science, STEM...

Các em học sinh có thể học Khan online hoàn toàn miễn phí. Học các khái niệm cơ bản về lập trình trên trang code.org. Học lập trình Scratch hoặc lắp ráp, lập trình Robotic.

Anh Trung gợi ý, dù chú trọng việc học cho con nhưng bố mẹ cần cân bằng giữa thời gian chơi và học. Các hoạt động như lego, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, võ, vẽ, đàn hát sẽ giúp con giải tỏa căng thẳng và tạo tâm lý thoải mái. Cuối tuần nên thi thoảng cho đi dã ngoại, camping để tìm hiểu về thiên nhiên, gắn kết gia đình.

Đừng quên đọc câu thần chú: "Hãy cho con thêm thời gian!"

Kiến thức có trong chương trình giảng dạy lớp 1 rất đơn giản đối với người lớn. Bởi chúng ta đã được học và biết hết tất cả những nội dung đó. Tuy nhiên đây chính là thử thách lớn đối với học sinh.

Theo cô Lương Ngọc Anh, cô giáo tiểu học ở Hà Nội: Để không rơi vào tình thế "Dạy con trong hoang mang", bố mẹ chỉ cần nắm được phạm vi kiến thức của con để dạy con đảm bảo tính "vừa sức". Thêm vào đó, hãy trang bị cho con sự tự lập, tự tin, tâm thế tích cực, vui vẻ… Bố mẹ hãy giữ tâm thế vui vẻ với việc dạy con học. Nếu bố mẹ căng thẳng, quát mắng, sẽ vô tình tạo cho con ấn tượng việc đi học đáng sợ thế nào.

Hãy dạy con bằng tình yêu thương - tình yêu thương thực sự, muốn con khôn lớn, bình an, nên người. Hãy nuôi dưỡng tình yêu thương mỗi ngày. Học cách kiềm chế bản thân, thông cảm và thấu hiểu. Trẻ con không hề muốn chậm hiểu, không hề muốn học kém, không hề muốn bố mẹ chúng buồn. Vậy nên đừng cáu giận với con hay có những lời nói, hành động làm tổn thương chúng.

"Nếu bạn quá nóng giận, hãy dừng việc dạy con học lại. Điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Dạy học trong cơn giận chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Đừng giày vò cả mình cả con trong tình trạng đó. Đọc câu thần chú: "Hãy cho con thêm thời gian!", cô Ngọc Anh đưa ra lời khuyên.