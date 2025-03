Anh Lý, một người đàn ông Trung Quốc ngoài ba mươi tuổi, là một ông bố đơn thân hết lòng yêu thương con gái. Vợ anh mất sớm, để lại cho anh bé Tiểu An – cô con gái nhỏ mà anh coi là tất cả. Làm cha đơn thân ở một đất nước coi trọng gia đình truyền thống không hề dễ dàng, nhưng anh luôn cố gắng hết sức để mang đến cho con một tuổi thơ hạnh phúc.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tiểu An bước vào tuổi dậy thì. Trước đây, cô bé vốn hoạt bát, vui vẻ, hay kể cho bố nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng dạo gần đây, Tiểu An trở nên trầm lặng, ít nói hẳn. Cô bé thường xuyên khóa cửa phòng, ngồi hàng giờ trên điện thoại, và có vẻ luôn giấu giếm điều gì đó. Điều này khiến anh Lý vô cùng lo lắng.

Là một người đàn ông, anh không hiểu rõ về những thay đổi tâm sinh lý của con gái mình. Anh từng cố gắng trò chuyện, nhưng mỗi lần nhắc đến chủ đề cá nhân, Tiểu An đều né tránh hoặc trả lời qua loa. Anh cũng không muốn ép con bé quá mức, sợ rằng điều đó sẽ khiến con xa cách hơn.





Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh Lý quyết định tìm đến DeepSeek, một trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Trung Quốc, với hy vọng có thể nhận được lời khuyên hữu ích. Anh mở ứng dụng, nhập câu hỏi:

“Con gái tôi 13 tuổi, dạo gần đây cháu có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên khóa cửa phòng, ít nói và có vẻ giấu giếm điều gì đó. Tôi nên làm gì?”

Chỉ vài giây sau, DeepSeek phản hồi:

“Không ổn rồi!”

Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính khiến anh Lý giật mình. Tim anh đập nhanh hơn. Anh vội gõ tiếp:

“Ý bạn là sao? Có vấn đề gì sao?”

DeepSeek trả lời:

“Theo những gì bạn mô tả, có thể con gái bạn đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng hoặc bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Bạn cần theo dõi sát sao và tìm hiểu nguyên nhân”.

Anh Lý bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt viễn cảnh đáng sợ: liệu có ai đang bắt nạt Tiểu An ở trường? Con bé có đang gặp rắc rối gì trên mạng không? Hay thậm chí, có ai đang đe dọa nó?

Anh gõ tiếp:

“Tôi nên làm gì bây giờ?”

DeepSeek phản hồi:

“Hãy quan sát kỹ con gái bạn. Nếu thấy những dấu hiệu bất thường như thay đổi thói quen ăn uống, mất ngủ, hay có những vết thương lạ trên cơ thể, bạn cần hành động ngay lập tức. Đặc biệt, nếu con bạn đột nhiên né tránh giao tiếp, xóa tin nhắn thường xuyên hoặc có biểu hiện sợ hãi khi dùng điện thoại, có thể cháu đang bị ai đó quấy rối hoặc đe dọa”.

Câu trả lời này khiến anh Lý lo lắng. Anh nhớ lại dạo gần đây Tiểu An thường xuyên giật mình khi có tin nhắn đến. Có lần, khi anh bước vào phòng đột ngột, cô bé vội vàng tắt màn hình điện thoại như thể sợ bị phát hiện.

Không chần chừ nữa, anh quyết định kiểm tra điện thoại của con gái. Anh biết đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư, nhưng sự lo lắng trong lòng anh không cho phép anh đứng yên.

Khi mở điện thoại, anh phát hiện một ứng dụng chat mà trước đây anh chưa từng thấy. Trong đó có một số tin nhắn từ một tài khoản lạ với nội dung mơ hồ, có vẻ như đang dụ dỗ hoặc đe dọa con gái anh. Tim anh thắt lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, DeepSeek đã đúng – “không ổn rồi” thực sự!

Anh Lý ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh con gái, nhẹ nhàng hỏi han. Ban đầu, Tiểu An vẫn né tránh, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định và đầy lo lắng của bố, cô bé cuối cùng cũng bật khóc và thừa nhận rằng có một người lạ trên mạng đã nhắn tin làm phiền cô bé trong nhiều tuần qua. Người đó giả vờ là bạn cùng lớp, dần dần lấy lòng tin của Tiểu An, rồi bắt đầu gửi những tin nhắn kỳ quặc. Tiểu An đã rất sợ hãi nhưng không dám kể với bố vì lo rằng mình sẽ bị trách mắng.

Anh Lý ôm chặt con gái vào lòng, cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Anh lập tức chụp lại toàn bộ tin nhắn, báo cáo tài khoản kia và liên hệ với cảnh sát mạng để đảm bảo con gái mình an toàn.





Sau sự việc này, anh Lý nhận ra rằng, dù có cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không thể hiểu hết được thế giới của con gái mà không chủ động giao tiếp và quan sát. Anh quyết định dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con, học cách sử dụng mạng xã hội và tìm hiểu về những mối nguy hại tiềm ẩn trên không gian mạng để có thể bảo vệ con tốt hơn.

Còn về DeepSeek, anh không thể không thầm cảm ơn AI này. Nếu không có lời cảnh báo “Không ổn rồi!” đầy kịch tính ấy, có lẽ anh vẫn sẽ còn lưỡng lự, để thời gian trôi qua và khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Từ đó về sau, anh Lý không chỉ là một người cha, mà còn là một người bạn đồng hành thực sự của con gái mình.