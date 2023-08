Ong Bây Bi xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ, loạt manh mối ám chỉ đúng 1 người

Tối 25/8, tập 4 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã lên sóng với sự xuất hiện của 2 mascot mới bên cạnh Kỳ Lân Lãng Tử và Hippo Happy. Ong Bây Bi đã gây ấn tượng đặc biệt với dàn cố vấn qua phần thể hiện ca khúc Giá như cô ấy chưa xuất hiện - bản hit của Miu Lê. Sau khi Ong Bây Bi cất giọng, Orange là cái tên được khán giả réo gọi nhiều nhất vì giọng hát quá đặc trưng không thể không nhận ra. Hơn nữa, nhiều manh mối về Ong Bây Bi cũng hướng đến giọng ca Người lạ ơi.

Ong Bây Bi vừa cất giọng, Orange lập tức được réo gọi

Trong clip gợi ý, Ong Bây Bi tiết lộ cô có khả năng ngoại ngữ. Manh mối này hoàn toàn khớp với Orange. Không chỉ sở hữu khả năng âm nhạc, Orange còn được biết đến với tài "bắn" tiếng Anh như gió khi cô là cựu học sinh lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM. Trong quá trình theo học tại đây, cô từng đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Tiếng Anh. Lên đại học, Orange theo đuổi ngành Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV TPHCM để tiếp tục phát triển đam mê ngoại ngữ của mình.



Ong Bây Bi là người có khả năng ngoại ngữ

Ong Bây Bi khoe thành tích khủng từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc, từng là nữ ca sĩ của năm. Bên cạnh giọng hát đầy nội lực, Orange còn đạt nhiều thành tích "khủng" trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có giải ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step 2018 hay Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2018. Đây cũng là sự kiện mà nhóm nhạc BTS thắng lớn với 3 giải Daesang bao gồm Biểu tượng toàn cầu của năm, Album của năm và Nghệ sĩ của năm, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Kpop lập thành tích lớn thế này tại một lễ trao giải.

Năm 2018, BTS nhận 3 giải Daesang đầu tiên trong lịch sử MAMA

Orange phát biểu bằng tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2018

Lọ mật ong màu cam cũng được cho là ám chỉ đến nghệ danh của nữ ca sĩ