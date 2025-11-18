Dân tình lại chuẩn bị "ăn cưới online": 1 Á hậu Vbiz sẽ lấy chồng doanh nhân vào tháng 12!

Càng về cuối năm, showbiz Việt lại càng thêm rộn ràng khi hàng loạt cặp đôi thông báo về chung một nhà. Sau loạt lễ cưới thế kỷ của Hoa hậu Đỗ Hà, Hương Liên, Tâm Như... thì Vbiz chào đón thêm cô dâu mới chính là Á hậu Hương Ly. Sau 9 tháng được cầu hôn, lễ cưới của Hương Ly và chồng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Theo đó, mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe đã nhận được thiệp mời từ vợ chồng Hương Ly. Đám cưới của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại trung tâm tiệc cưới giống với Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương. Đây là địa điểm sang trọng, đắt đỏ được nhiều nghệ sĩ lựa chọn. Theo thông tin trên thiệp, cả hai sẽ bắt đầu đón khách từ 17h30, tổ chức tiệc thề nguyện vào 18h30, sau đó ăn uống, nhún nhảy tưng bừng cùng khách mời. Đây cũng dự là hôn lễ sẽ quy tụ rất nhiều khuôn mặt Hoa hậu, Á hậu Vbiz.

Hé lộ thiệp mời cưới của Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân

Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ở quê Hương Ly vào tháng 9 vừa qua

Hương Ly là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp. Cô từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy. Trong một lần chia sẻ, khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".

Hương Ly đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê hồi tháng 9/2025. Thời gian qua, cô cũng đã chuyển hẳn ra Hà Nội để sinh sống cùng chồng.

Hương Ly được chồng doanh nhân cầu hôn khi cả hai đi Nhật Bản