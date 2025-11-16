Bí mật muốn giấu kín của Á hậu Việt có con với chồng Việt kiều hơn 2 tuổi, vừa gặp đã muốn cưới

Hoàng My từng ghi dấu ấn với khán giả khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. 2 năm trước, người đẹp sinh năm 1988 khiến ai cũng bất ngờ khi thừa nhận đã có bạn trai và đang mang thai con đầu lòng. Hiện cô không còn hoạt động nghệ thuật, đang sinh sống ở nước ngoài cùng với nửa kia.

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My mới đây đăng tải hình ảnh đón mừng tuổi mới bên bạn trai và con gái tên Ayla. Cô chia sẻ: "Cảm ơn papa và Ayla đã đong đầy tim mẹ những phút giây sinh nhật hạnh phúc trọn vẹn".

Sau hơn 2 năm kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Á hậu sinh năm 1988 vẫn giấu kín diện mạo của nửa kia. Trong bức hình mới nhất, cô vẫn dùng nhãn dán để che mặt của bạn trai. Tới nay, thông tin về bạn trai Việt kiều này vẫn khiến nhiều người tò mò.

Á hậu Hoàng My đăng tải hình ảnh đón mừng tuổi mới bên bạn trai và con gái

Cô vẫn quyết giấu kín diện mạo của nửa kia với công chúng

Thông tin liên quan tới bạn trai Hoàng My vô cùng hiếm hoi

Người đẹp 8x từng tiết lộ nửa kia là Việt kiều hơn cô 2 tuổi

Hoàng My từng chia sẻ nửa kia chinh phục cô bằng sự kiên nhẫn, chân thành. Nhờ tình yêu viên mãn bên bạn trai, Hoàng My từ người không có ý định lập gia đình, nay đã thay đổi quan niệm về cuộc sống và hôn nhân.

Trong lần trò chuyện với truyền thông, Hoàng My cho biết bạn trai Việt kiều hơn cô 2 tuổi, và ngay từ những lần gặp đầu tiên, anh đã có mong muốn tiến đến hôn nhân với cô. Cả hai thống nhất giữ mối quan hệ thật kín đáo, trân trọng sự riêng tư nên hạn chế chia sẻ về nhau trên mạng xã hội.

Á hậu Hoàng My sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2024, hiện đang sinh sống ở Áo

Người đẹp 9x từng bày tỏ sự hạnh phúc khi được đưa con đi du lịch trải nghiệm khắp nơi trên thế giới: "Mẹ cứ nghĩ rằng khi có con rồi thì mẹ sẽ rất khó để đi đây đi đó. Vậy mà 3 ngày đầu tiên của năm 2025, mỗi ngày mẹ con mình đã ở một nước. Em của mẹ chưa được 9 tháng mà đã đến được 7 nước rồi".

Vũ Hoàng My từng giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đăng quang, cô gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, thần thái tự tin cùng khả năng ngoại ngữ nổi bật. Sau đó, người đẹp được chọn đại diện Việt Nam tranh tài tại hai đấu trường sắc đẹp lớn là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.