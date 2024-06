Dù không liên quan nhưng Sunna - bạn thân của Xoài Non cũng bỗng dưng được gọi tên khi vợ chồng Xemesis chia tay. Thời điểm cặp đôi mới vướng nghi vấn rạn nứt, Sunna đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi đoạn clip cô ngồi giữa Xoài Non và Xemesis được share lại.

Từ trái qua: Xemesis, Xoài Non, Sunna

Mới nhất, sau khi Xoài Non - Xemesis chính thức thông báo đường ai nấy bước, "bông hồng lai" tiếp tục nhận về những bình luận không tích cực. Tối 17/6 vừa qua, Sunna đã livestream tâm sự với cư dân mạng và thẳng thắn đáp trả ý kiến từ mọi người.

Theo đó cô tuyên bố mình không có trách nhiệm an ủi Xoài Non trong bối cảnh bạn thân ly hôn. Khi có người nói chia sẻ của Sunna quá căng thẳng, cô nàng liền đáp: "Ý là mình chơi với bạn, mình thương bạn thì mình làm chứ đó không phải trách nhiệm phải làm, mình nói đúng mà".

Ngoài ra có ý kiến phiến diện rằng vì Sunna và Xoài Non chơi chung, thấy Sunna bỏ chồng nên Xoài Non cũng nối gót theo sau. Trả lời bình luận này hot girl 2k2 khẳng định cuộc sống mỗi người là do bản thân họ tự quyết định, không liên quan đến việc chơi chung với ai.

"Cuộc sống của người ta, mình không liên quan là một này, mình cũng không giúp được gì cho người ta thì mình nên im. Tại vì cuộc sống vợ chồng không chỉ đơn giản là mình chơi chung, mình thấy bạn mình ly dị chồng nên mình ly dị chung cho vui. Cuộc sống của mình do mình quyết định" - Sunna nói.

Dù nói thế, song nếu theo dõi cặp bạn thân này, ai cũng thấy Sunna đồng hành và hỗ trợ Xoài khá nhiều trong các phiên livestream trong giai đoạn rộ tin đồn gặp trục trặc hôn nhân với Xemesis. Dù âm thầm song nhiều người cảm thấy mến sự giúp đỡ của Sunna dành cho bạn. Mặt khác, Sunna cũng nhắn tin "cầu cứu" Xoài Non khi những tin đồn thất thiệt trên MXH lan đi khiến mẹ cô bị hỏi thẳng, gây xáo trộn trong cuộc sống thật. Vì bạn mình bị ảnh hưởng, Xoài Non đã quyết định lên tiếng nói rõ một lần nữa việc: Sunna không liên quan gì đến sự đổ vỡ của cô và Xemesis, mong mọi người không làm phiền!

Xoài Non và Sunna có mối quan hệ cực kỳ thân thiết

Cụ thể, Xoài chia sẻ:

"Còn việc bạn thân mình - Sunna là người thứ 3, nếu là thật, mình không ngốc đến mức vẫn chơi để rồi hủy hoại gia đình nhỏ của mình phải không? Mình thấy câu chuyện ngày càng đi xa vì làm phiền đến cả gia đình Sunna. Nên mình mong mọi người có góc nhìn tích cực hơn, đừng vì những thông tin ít ỏi mà làm ảnh hưởng tới người khác".

Sunna có tên thật là Trần Nhật Anh, sinh năm 2002, bằng tuổi với Xoài Non. Cả hai hot girl có mối quan hệ thân thiết và đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống, thường xuyên lên sóng livestream chung và đi du lịch chung.

Đầu năm 2022, Sunna đột ngột “thả” một chiếc ảnh bầu, thông báo mình đã thành mẹ đồng thời giữ kín danh tính chồng. Và chỉ 1 năm sau đó, đầu năm 2023, cô nàng xác nhận đã ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Hiện tại ngoài Sunna, vẫn có rất nhiều bàn tán lẫn người không liên quan bị kéo vào tuyên bố chia tay của vợ chồng Xoài Non - Xemesis.